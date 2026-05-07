Đối tượng Hiệp và căn phòng trọ nơi nạn nhân ở cùng mẹ đẻ.

Ngoài việc khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiệp, cơ quan điều tra cũng xem xét hành vi của Bàn Thị T. (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) - bạn gái của Hiệp, đồng thời là mẹ đẻ nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, ngày 3/5, cháu H. được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành. Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, cháu H. đã tử vong vào ngày 6/5.

Theo xác minh ban đầu, ngày 3/5, Nguyễn Minh H. và T. đã nhiều lần có hành vi đánh đập cháu H. dã man rồi bỏ mặc nạn nhân ở nhà. Đến khi thấy cháu bé bị thương quá nặng, hai đối tượng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Minh H. và T. đánh đập cháu H. Trước đó, hai đối tượng này cũng thường xuyên hành hạ nạn nhân bằng những vật dụng trong nhà như chổi, dép, móc quần áo…

Phóng viên có mặt tại khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên, nhiều người dân sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng khi bàn tán về hành động mất nhân tính của người mẹ nạn nhân và bạn trai.

Anh L. một người dân cho biết, vào khoảng 17h ngày 3/5, anh đang làm việc thì có xe cứu thương dừng trước cửa. "Người đàn ông bế cháu bé xuống đưa ra xe cấp cứu. Lúc này tôi thấy người cháu có nhiều thương tích, mềm nhũn, tóc ướt nhẹp... như không còn sự sống" - anh L. kể lại.

Theo anh L., Bàn Thị T. và Nguyễn Minh H. mới chuyển về nhà trọ này được khoảng 2-3 tháng nay. Họ chung sống với nhau như vợ chồng ở tầng 2 ngôi nhà trọ số 35 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Hằng ngày, Nguyễn Minh H. làm nghề giao hàng, còn Bàn Thị T. ở nhà trông con.

"Tôi cũng ít tiếp xúc với gia đình cháu bé. Ở khu trọ này thì ai biết nhà đấy, cũng rất ít khi gặp nhau nói chuyện" - anh L. cho biết.

Nhiều người dân cho biết, cháu H. rất đáng yêu và ngoan. Họ rất bất ngờ khi sự việc đau lòng đã xảy ra với cháu bé.

