Sáng 7/5, tìm đến căn phòng trọ nằm sâu trong một con ngõ tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), nơi xảy ra vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/5, cháu B.T.H. (SN 2022) được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Đến chiều 6/5, cháu bé tử vong do thương tích quá nặng.

Qua điều tra, công an xác định cháu H. là con riêng của Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Tuyên Quang). Tâm sống cùng Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình) tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Căn chung cư mini là nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Căn phòng nằm ở tầng trên của dãy trọ, diện tích nhỏ, khép kín. Bên trong chỉ có vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ như giường ngủ, tủ lạnh mini, khu bếp nhỏ và nhà vệ sinh khép kín. Khung cảnh khiến nhiều người không khỏi ám ảnh khi nhớ tới số phận của bé gái xấu số.

Chia sẻ với chúng tôi, nữ chủ nhà trọ cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết sự việc xảy ra.

“Hiệp chạy shipper bên này, cũng là khách quen sửa xe ở nhà chị. Nhà đó chị mới cho thuê trọ được gần 2 tháng thôi. Bình thường thấy nhà đó hiền lành, vợ chồng cũng không bao giờ cãi nhau”, người này nói.

Theo lời chủ trọ, người vợ khá ít giao tiếp, thường chỉ đi cùng chồng. “Chồng thì hay chào hỏi hơn, còn vợ ít nói lắm”.

Người này cũng cho biết trong thời gian thuê trọ, cặp đôi chưa từng xảy ra xích mích với hàng xóm. “Không bao giờ thấy đánh nhau hay cãi vã gì. Nếu hay gây gổ thì chắc cũng khó cho thuê”, chủ nhà nói.

Về bé gái, chủ trọ cho biết hiếm khi thấy cháu xuống tầng dưới chơi. “Tôi không bao giờ thấy vợ chồng cho đứa bé xuống dưới chơi hay đi lại ở dưới bao giờ”, bà nói thêm. Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, nữ chủ trọ cho biết ban đầu bà không biết có chuyện bất thường.

Hiện trường căn phòng xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

“Hôm đó tôi đang sửa xe thì thấy xe cứu thương đến, cứ tưởng vào trong ngõ. Sau mới thấy họ bế cháu bé xuống tầng một rồi đưa lên xe cấp cứu nên không kịp nhìn rõ tình trạng cháu thế nào”, người này kể.

Theo lời bà, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người xung quanh đều bàng hoàng. “Không ai nghĩ đến chuyện đó cả. Công an có nói cháu bé nhìn xinh nhưng rất còi”, bà nói.

Một người hàng xóm khác cho biết thời điểm được đưa đi cấp cứu, cháu bé đã bất tỉnh:

“Lúc bế xuống thì cháu đã ngất rồi, tóc ướt sũng. Người cha dượng là người bế cháu xuống. Bình thường thì người cha dượng vẫn chào hỏi mọi người, còn người vợ thì ít nói”.

Người hàng xóm cho rằng khu vực xung quanh khá ồn ào do nhiều xe cộ qua lại, bản thân anh làm ở tiệm sửa xe nên khó phát hiện những bất thường xảy ra bên trong phòng trọ.

“Nếu biết có chuyện thì chúng tôi đã báo công an rồi. Thực sự tôi rất hoang mang và thương cháu còn quá nhỏ”, người này nói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trưa 3/5, Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ dậy tại phòng trọ. Thấy cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp và Tâm tát, lấy dép đánh vào mặt cháu H. nhiều lần.

Sau đó, Hiệp và Tâm rời đi, để cháu bé ở phòng trọ một mình.

Đến chiều, khi trở về cả hai tiếp tục đánh đập cháu bé. Khi bé gái không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu, rồi đưa tới bệnh viện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Trước khi xảy ra vụ việc, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.