Doanh thu hơn 835 tỷ đồng từ đồ hiệu cũ

Báo Dân trí đăng tải, theo cáo trạng, Hường nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một “bà trùm” đồ hiệu second-hand với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”. Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra. Quá trình kinh doanh, bị can không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền bán hàng.

Nguyễn Thị Thu Hường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Để vận hành việc bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Bị can cũng dùng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu.

Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ đồng; 27,6 tỷ đồng; 164,8 tỷ đồng; 272,7 tỷ đồng; 216 tỷ đồng và 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được xác định là hơn 835 tỷ đồng.

VKS cáo buộc, việc không kê khai thuế trong hơn 5 năm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng, gồm 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 4,1 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.

Nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng

Theo VNExpress, tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.

Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.

Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.

Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.

Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.

VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.



Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.

