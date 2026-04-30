Buôn bán hàng hiệu đạt doanh thu 835 tỷ đồng

Ngày 29/4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can: Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) ra trước Tòa án nhân dân thành phố để xét xử về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xuất phát từ việc Chi cục Thuế khu vực I (thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội) có Công văn kèm tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường gửi đến Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định bị can Nguyễn Thị Thu Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.

Kết quả điều tra làm rõ, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị can Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Theo Viện Kiểm sát, số hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Hycloset new things by hy" do Hường tự lập ra. Quá trình kinh doanh bán hàng, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Thu Hường.

Quá trình buôn bán, bị can Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ; sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra thu giữ được số tiền 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản cùng nhiều đồ vật, hàng hóa gồm túi xách, phụ kiện.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, Cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.

Trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng

Kết luận giám định cũng cho thấy, bị can Nguyễn Thị Thu Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó, thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thiệt hại về thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

Một số sản phẩm hàng hóa cơ quan chức năng thu giữ của các bị can trong vụ án.

Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra, Công an còn làm rõ hai bị can Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Cơ quan truy tố cáo buộc, tổng số tiền trốn thuế của bị can Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, bị can Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng.

Hiện bị can Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho bị can Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan truy tố xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, chỉ là những người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo... Cơ quan điều tra do đó không đề cập xử lý.