Vào ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành bắt giữ Ksor Trung (sinh năm 2005, cư trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, vào tối ngày 20 tháng 6, em C (sinh năm 2010, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) đang điều khiển xe máy trên tuyến đường liên xã từ xã Ia Kdăm về nhà. Khi đến một đoạn đường trong thôn thuộc xã Chư Mố, em bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chặn đầu xe.

Công an thực nghiệm lại hiện trường sự việc Ksor Trung hiếp dâm nạn nhân tại đường vắng. Ảnh: LĐO

Đối tượng này đã dùng dao nhọn để uy hiếp và đe dọa em C nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Lúc đó, hai người bạn của em C thấy em chưa trở về nên đã đi tìm. Khi đến khu vực nói trên, họ phát hiện em C trong tình trạng hoang mang và lo sợ. Em đã kể lại việc vừa bị đối tượng lạ mặt hiếp dâm.

Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gây hoang mang dư luận, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Hung khí đối tượng dùng khống chế, hiếp dâm nạn nhân. Ảnh: Người đưa tin

Qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng xác định được đối tượng khả nghi là Ksor Trung, người vừa mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2025 về tội hiếp dâm. Khi công an đến xác minh, Trung không có mặt tại địa phương.

Vào chiều ngày 21 tháng 6, lực lượng chức năng đã phát hiện Ksor Trung đang lẩn trốn trong một chòi rẫy hoang vắng tại xã Chư Mố và đã đưa về cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận hành vi hiếp dâm em C. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.