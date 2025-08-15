Ngày 14/8, chúng tôi trở lại khu vực xảy ra sự việc - nơi chiếc cầu trượt từng bị gió làm bật tung rồi bay vào người chị Thơm, gây nên nỗi ám ảnh cho nhiều người dân.

Theo ghi nhận, khu sân chơi trẻ em - nơi xảy ra vụ việc nằm giữa hai tòa chung cư trong khu chung cư FLC Garden Đại Mỗ. Chiếc cầu trượt từng đặt ở đây đã được mang đi, để lại một khoảng trống; xung quanh chỉ còn vài hạng mục như xích đu, bập bênh và thú nhún lò xo hình các con vật quen thuộc.

Hình ảnh chiếc cầu trượt bật tung trong cơn giông, rồi bay vào người chị Nguyễn Thị Thơm (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều cư dân cho biết, từ sau sự cố, họ hầu như không còn cho con xuống khu vực này vui chơi như trước vì lo sợ.

Anh Thanh (tên thay đổi theo PV) - một cư dân sinh sống tại toà nhà, cho biết: “Trước đây, cứ tối nào trời mát là tôi lại cho các con xuống đây vui chơi. Hôm nào cũng thế, khu sân chơi này đông trẻ con lắm.

Nhưng từ ngày xảy ra sự việc của chị Thơm, tôi lo sợ nên không cho con vào khu vực này nữa. Cũng kể từ đó đến nay, tôi thấy rất ít trẻ em lại gần khu sân chơi này”.

Theo lời chia sẻ của anh Thanh, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để căng dây bảo vệ hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân.

“Chiếc cầu trượt bay vào chị Thơm được mang đi sau đó khoảng 2 ngày. Còn tại khu vực sân chơi trẻ em, họ căng dây, không cho ai vào trong. Hàng ngày, luôn có bảo vệ ngồi ở đây để túc trực, hễ trẻ con muốn vào trong chơi là họ đều yêu cầu ra ngoài.

Đến khoảng 1 tuần trở lại, họ mới tháo dây, cho người dân và trẻ em chơi tại khu vực này”, anh Thanh chia sẻ.

Hình ảnh hiện trường sau vụ việc

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để căng dây bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 1 tuần trở lại, họ mới tháo dây

Hình ảnh hiện tại ở khu sân chơi trẻ em - nơi xảy ra sự việc đau lòng

Nơi đặt chiếc cầu trượt trước đó hiện đã trống không

Anh Thanh cho hay, dù sân chơi đã được tháo dây và mở lại cho trẻ em vào, nhưng gia đình anh vẫn chỉ để các con vui đùa ở khoảng sân bên cạnh. “Dù sự việc đã qua gần một tháng nhưng vợ chồng tôi luôn e ngại về mức độ đảm bảo an toàn của khu vui chơi này. Bởi vậy, chúng tôi chỉ cho con chạy nhảy ở sân chung, không cho vào khu vui chơi nữa,” anh nói.

Cũng như anh Thanh, chị Hiền (tên đã thay đổi theo PV) cho biết luôn dặn các không nô đùa trong khu sân chơi dành cho trẻ em của chung cư.

“Từ sau vụ việc của chị Thơm, khu sân chơi cho trẻ em vắng hẳn, không còn đông như trước. Giờ vợ chồng tôi cũng bớt lo lắng hơn rồi, nhưng vẫn nhắc các con không vào đó để đảm bảo an toàn” chị nói.

Chị Thơm được điều trị tích cực tại bệnh viện, nhưng do bị đa chấn thương nặng nên chị đã không qua khỏi sau gần 1 tháng điều trị (Ảnh: GĐCC)

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thơm, anh Thanh, chị Hiền cùng nhiều cư dân cho hay, biết chị Thơm nằm viện điều trị rất tốn kém do không có thẻ BHYT, các cư dân trong toà nhà đã tổ chức quyên góp, mỗi người một ít để giúp đỡ chị.

“Tại mỗi tầng sẽ có trưởng tầng đứng ra kêu gọi rồi gửi cho gia đình chị Thơm. Suốt thời gian vừa qua, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thăm hỏi về tình hình sức khoẻ của chị. Nhưng đến chiều hôm qua, chúng tôi nhận được tin chị đã không qua khỏi…”, anh Thanh giọng buồn bã nói.

Trước sự ra đi của chị Thơm, nhiều cư dân trong toà nhà bày tỏ lòng tiếc thương cho số phận của chị. Do đám tang được tổ chức tại quê nhà, nên nhiều cư dân trong toà nhà đã gửi tiền phúng viếng qua số tài khoản, đồng thời gửi lời động viên, chia buồn với gia đình chị Thơm.

Được biết, trước đó, vào đầu tháng 6/2024, tại chung cư FLC Garden Đại Mỗ từng xảy ra vụ việc gạch ốp tường rơi trúng một bé trai 2 tuổi. “Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là cháu không có vấn đề gì”, một người dân toà nhà chia sẻ.

Sau sự cố gạch ốp rơi trúng cháu bé 2 tuổi, BQL toà nhà đã dán biển cảnh báo

Đồng thời gỡ bỏ toàn bộ gạch ốp ở phần rìa toà nhà sau khi nhận được ý kiến của cư dân

Sau sự việc này, cư dân toà nhà đã đề nghị Ban quản lý tháo toàn bộ gạch ốp ở phần rìa tòa nhà để đảm bảo an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.

“Chúng tôi có ý kiến và họ đã dỡ toàn bộ gạch ốp ở rìa phần rìa toà nhà. Họ có nói sẽ sửa lại, nhưng chúng tôi đang ý kiến chỉ lên trát hoặc sơn bề mặt, nhằm tránh sự cố không may xảy ra”, người dân chia sẻ.