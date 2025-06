Trưa 7-6, Công an TP Huế đã phát đi bản tin liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thụ lý điều tra, nguyên nhân do mâu thuẫn bột phát, liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.

Khu vực xảy ra vụ án mạng tại Huế.

Theo Công an TP Huế, sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-6, tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) làm hai người chết.

Đối tượng gây ra vụ án mạng là Phan Văn Phú (SN 1992), đăng ký thường trú tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (TP Huế). Quá trình sinh sống tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Từ năm 2010, Phú đi làm nghề sửa chữa ô tô tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đầu tháng 5-2025 chuyển đến làm nghề sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 3-6, Phú trở về thăm gia đình tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra

Theo lời khai của đối tượng, năm 2019, Phú kết hôn với chị Trần Thị Kim Chi (SN 1994) và có một con chung. Đến năm 2024 họ ly hôn, chị Chi được quyền nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị Chi phát sinh mâu thuẫn do chị Chi ngăn cản Phú thăm con.

Người thân, hàng xóm bần thần khi đợi ở nhà Đại thể bệnh viện để đưa thi thể 2 mẹ con bà Chín về lo hậu sự.

Khoảng 7 giờ ngày 7-6, Phú đến nhà vợ cũ ở đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, đề nghị được chở con về nhà nội chơi trước khi Phú trở ra Bắc làm việc nhưng phía chị Chi ngăn cản.

Do đó, Phú dùng dao cắt vào cổ 3 người gồm chị Trần Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Chín (SN 1972; mẹ chị Chi) và anh Trần Hợp (sinh năm 2004, em ruột chị Chi). Sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai báo sự việc.

Công an phường Xuân Phú và người dân đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng bà Chín và chị Chi đã tử vong; anh Trần Hợp hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an TP Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng, tiến hành lấy lời khai nhân chứng.... Đồng thời làm việc với cấp ủy, chính quyền phường đề nghị ổn định tình hình địa phương, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn.