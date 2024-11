Vụ 5 học sinh lớp 8 đuối nước mất tích gần cầu Phong Châu (Phú Thọ): Huy động người nhái và thiết bị lặn tìm kiếm các nạn nhân

Công an huy động người nhái và thiết bị lặn (Ảnh Công an Phú Thọ)

35 cán bộ chiến sĩ được huy động

2 cano của lực lượng Cảnh sát đường thủy

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang nỗ lực phối hợp với lực lượng khác và chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh triển khai huy động 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy, 2 máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, 2 phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao; huy động 35 cán bộ, chiến sĩ (tổ người nhái gồm 12 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị lặn chuyên dùng) phối hợp cùng 02 cano của lực lượng Cảnh sát đường thủy triển khai 2 thiết bị rà tìm dưới lòng sông từ khu vực nạn nhân gặp nạn xuôi xuống hạ lưu.

Trước đó, tối 18/11, trao đổi với PV, ông Lê Trung Huyên – Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến 19h50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt lên bờ được một nạn nhân trong số 5 em đuối nước. Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho biết thêm, vào khoảng 16h, chính quyền nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc đuối nước ở khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan. Khu vực này gần với khu vực cầu Phong Châu.