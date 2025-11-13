Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ trực tiếp chế biến món cá kho có "vi khuẩn gây ngộ độc"

Ngày 13-11, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có buổi làm việc với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để bàn phương án xử lý tập thể, cá nhân liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hơn 40 học sinh nhập viện xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy hồi cuối tháng 9.

Theo xác minh, khoảng 16 giờ 30 ngày 25-9, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường - đã trực tiếp xuống bếp ăn bán trú chế biến món cá chim kho cho học sinh ăn.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang sau đó cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn (cá chim kho) dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn thường xuất hiện trong thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng và có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Ngoài ông Đỗ Văn Mỹ, chủ cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn cũng như 2 nhân viên cấp dưỡng của trường là bà Phạm Thị Hồng Lâm (SN 1991) và bà Trương Thị Hương (SN 1978) đều chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, nhưng vẫn trực tiếp cung cấp, chế biến và phục vụ bữa ăn hằng ngày cho học sinh.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

Theo quy định, tổng hợp các hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người… trở lên xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, có thể bị xử phạt hành chính đến 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức xử phạt này vượt thẩm quyền của UBND cấp xã, nên vụ việc sẽ được chuyển lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, ra quyết định xử lý.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Sở Y tế và Sở Tư pháp đang rà soát các quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị đưa ra hướng xử lý phù hợp, vừa đảm bảo tính răn đe vừa đúng thẩm quyền.

Liên quan vụ việc, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - phụ trách bếp ăn bán trú, đã 2 lần bị UBND xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác. Lần đình chỉ thứ hai kết thúc vào ngày 13-11.

Theo quy định, chính quyền cấp xã chỉ có thể đình chỉ tối đa 2 lần, do đó nhà trường buộc phải bố trí bà Huế trở lại làm việc bình thường, nhưng sẽ không được tham gia phụ trách bếp ăn cho đến khi có kết luận chính thức.

UBND xã Kim Ngân cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố kết quả điều tra, xác định rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan, làm căn cứ xử lý dứt điểm vụ việc.

Vụ việc đang được UBND xã Kim Ngân và các Sở - ngành liên quan của UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình tổ chức bếp ăn bán trú để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.