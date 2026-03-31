Mấy ngày qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ hình ảnh bé Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, xã Tân Hội, Lâm Đồng) với dáng người nhỏ thó, đôi mắt đượm buồn nhưng kiên cường, một tay chăm lo cho 3 đứa em thơ dại. Từ khi người cha qua đời cách đây 3 năm, bóng mẹ cũng khuất dần để chạy theo hạnh phúc mới, 4 đứa trẻ bơ vơ tựa vào nhau mà sống.

Giữa lúc dư luận đang hướng những lời trách móc về phía người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc núm ruột của mình, thì bà Yến Hà - mẹ ruột của 4 đứa trẻ đã chính thức lên tiếng. Bà mang theo những nỗi niềm riêng, những lý do về sự cấm cản, về mưu sinh và cả một "bờ vai nương tựa" lúc xế chiều. Thế nhưng, đối diện với những lời giải thích ấy, giọt nước mắt của người dì họ cưu mang các cháu và câu nói nghẹn ngào của Mỹ Hương: "Con cảm thấy mẹ thương bản thân mẹ hơn tụi con" lại khiến người ta không khỏi quặn thắt lòng. Cuộc đời này, có những ngã rẽ mà người lớn chọn đi, nhưng người gánh chịu nỗi đau lại là những đứa trẻ vô tội.

Lời trần tình của người mẹ: "Tôi không bỏ con, chỉ là người ta cấm cản"

Tìm đến khu trọ lụp xụp ở xã Tân Hội, nơi bà Yến Hà đang sinh sống - cách không xa nơi 4 đứa con thơ của bà đang nương tựa vào nhau, người ta mới nghe được góc khuất từ phía người mẹ bấy lâu nay mang tiếng vứt bỏ núm ruột. Khuôn mặt khắc khổ, bà Hà phân trần rằng bản thân chưa từng cầu bơ cầu bất bỏ mặc các con như thiên hạ đồn thổi. Bà vẫn đi làm quần quật từ sáng đến tối mịt, thỉnh thoảng mua hộp sữa, cái bánh ghé về thăm con lúc đêm muộn. Nhưng ngặt nỗi, giờ đó bọn trẻ đã say giấc nồng, nên chẳng mấy ai thấy bóng dáng người mẹ tảo tần ấy.

Theo Báo Dân Trí, mẹ bé Hương chia sẻ, chuyện xách áo ra đi hẳn mới chỉ diễn ra vỏn vẹn gần một tháng nay. Nguyên nhân sâu xa, theo bà Hà, bắt nguồn từ việc bà tìm được một bến đỗ mới sau 3 năm mãn tang chồng. Căn nhà các con đang ở lại là nhà ở nhờ của dì dượng, người ta không chấp nhận sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia. Giữa áp lực từ họ hàng và khao khát có một chỗ dựa lúc tuổi già, bà chọn cách rời đi.

Bà nghẹn ngào tâm sự rằng làm mẹ, thấy con dang nắng dầm mưa xót lắm chứ, nhưng ngặt nỗi bản thân không có đất, không có nhà, lại muốn tìm một bờ vai nương tựa về sau vì "con cái lớn cũng dựng vợ gả chồng, sao chăm mình suốt đời được". Dẫu biết các con không ưng người đàn ông ấy, bà vẫn đành dặn dò cô con gái 16 tuổi ráng chăm em, thi thoảng kẹt tiền mẹ sẽ chạy xuống cho, chứ mẹ chẳng thể ở lại ngôi nhà đó nữa.

Sự lựa chọn cay đắng và giọt nước mắt của người dì họ

Thế nhưng, câu chuyện nào cũng có hai mặt. Trái ngược với lời trần tình về sự cấm cản cạn tình cạn nghĩa từ họ hàng mà bà Hà đưa ra, chị Lệ - người dì họ đang cưu mang 4 đứa trẻ lại mang đến một góc nhìn khác, thực tế và cũng chua xót hơn rất nhiều. chị Lệ rưng rưng bảo, ai lại muốn ôm rơm rặm bụng, gánh vác trách nhiệm nặng nề nuôi 4 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nếu như người mẹ chúng chịu ở lại. Đâu có ai cấm cản tình mẫu tử thiêng liêng ấy.

Nguồn cơn của sự rạn nứt nằm ở người đàn ông mà bà Hà mang về. Đó đã là người thứ hai kể từ ngày chồng bà qua đời, và trớ trêu thay, cả hai người đều không tạo được thiện cảm, thậm chí còn gây ra những mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Là một người phụ nữ từng đơn thân nuôi con từ năm 29 tuổi, chị Lệ hiểu hơn ai hết nỗi khổ của người đàn bà góa. Nhưng bà cũng hiểu, một khi trong nhà có những đứa cháu gái đang tuổi dậy thì như Mỹ Hương, việc một người đàn ông xa lạ ra vào là điều vô cùng rủi ro và nhạy cảm.

"Cháu tôi là con gái, đã lớn nên tôi lo lắm. Tôi nói thẳng với chị Hà là nếu chị muốn nuôi con thì ở lại, còn nếu muốn đưa người khác về thì ra khỏi nhà. Và thế là chị ấy chọn đi", lời kể của chị Lệ với báo Dân Trí như một nhát dao cứa vào thực tại phũ phàng. Chẳng có sự cấm đoán vô lý nào cả, chỉ là trong phút giây phải đặt lên bàn cân giữa tình mẫu tử và hạnh phúc cá nhân, người mẹ ấy đã chọn bước về phía khoảng trời của riêng mình.

Cũng đồng thời chia sẻ với báo Đời sống & pháp luật, dì Lệ khẳng định vai trò của mình chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chỗ ở và những nhu cầu thiết yếu khi cần, không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người mẹ. Theo chị, không ai có thể thay thế được mẹ của các em. "Thực tâm tôi mong muốn mẹ bé về để lo cho tụi nhỏ. Chẳng ai thay thế được bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nhưng tôi mong người mẹ trở về theo kiểu thực tâm ở nhà với con chứ không phải về rồi năm ba bữa rồi câu chuyện lắng xuống rồi lại đi".

"Mẹ thương bản thân mẹ hơn là thương tụi con"

Hơn 4,5 tỷ đồng đổ về tài khoản hỗ trợ chỉ trong vòng 34 giờ ngắn ngủi là một phép màu với 4 chị em Mỹ Hương, giúp các em không còn phải lo bữa đói bữa no, có cơ hội được cắp sách đến trường. Đứng trước số tiền khổng lồ ấy và những dị nghị bủa vây rằng "thấy tiền mẹ sẽ về", bà Hà quả quyết: "Tôi không về đâu. Tiền đó là của các con, chứ tôi không trông mong gì. Nếu con tôi muốn mẹ về ở cùng, tôi sẽ về, còn một khi con không muốn, tôi sẽ không về, thà mang tiếng".

Câu nói ấy nghe qua thì đầy lòng tự trọng, nhưng ngẫm lại lại thấy xót xa vô cùng cho những đứa trẻ. Tại sao lại bắt một đứa trẻ 16 tuổi đang nai lưng gánh vác gia đình phải mở lời cầu xin mẹ quay về, khi mà lẽ ra vòng tay mẹ phải là nơi dang rộng vô điều kiện để che chở các con bão giông? Khi được hỏi liệu có thương mẹ không, bé Hương gật đầu xác nhận có thương mẹ, nhưng dứt khoát không thương người đàn ông kia.

Vẻ trưởng thành trước tuổi của cô bé 16 tuổi bỗng chốc vỡ vụn, đôi mắt em ầng ậc nước, giọng nghẹn đắng: "Con cảm thấy mẹ thương bản thân mẹ hơn là thương tụi con...". Lời thốt ra từ tận đáy lòng của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như một bản án vô hình nhưng day dứt nhất. Người lớn luôn có muôn vàn lý do cho những lựa chọn của mình, từ hoàn cảnh xô đẩy đến khát khao mưu cầu hạnh phúc cá nhân.

Thế nhưng, trong đôi mắt trong veo của những đứa trẻ mồ côi cha, mọi lý lẽ đều trở nên sáo rỗng trước sự vắng bóng của mẹ trong những đêm mưa lạnh hay những bữa cơm thiếu đói. Cuộc đời dẫu có muôn vàn ngã rẽ, mong sao những đứa trẻ tổn thương ấy sẽ dùng tình yêu thương của cộng đồng và sự bao bọc của người dì để làm điểm tựa, mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài đầy chông gai phía trước.