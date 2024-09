Bộ Công an sáng 12/9 cho biết, trong vụ sạt lở tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm nhiều người thiệt mạng, bị đất đá và nước lũ cuốn đi rất xa, tính đến 18h ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 38 thi thể, trong đó có 21 nam, 15 nữ, 2 người khác đang tiếp cận để trục vớt.

Hiện đã xác định được danh tính 31/38 người. Tổng số người mất tích hiện tại còn khoảng 15 người. Trong đó có nạn nhân được tìm thấy khi bị cuốn trôi đến tận xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc (là địa bàn giáp ranh xã Ca Thành).

Ảnh: Bộ Công an

Cán bộ công an trực tiếp khiêng các thi thể đi bộ 20km do địa hình bị chia cắt. Ảnh: Bộ Công an

Để đưa thi thể nạn nhân về Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, cán bộ Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp khiêng thi thể đi bộ hơn 20km, vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng do đất đá sạt lở và mưa lũ.

Ảnh: Bộ Công an

Công tác hậu sự cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Bộ Công an

Trong ngày 11/9, tại huyện Nguyên Bình và các địa điểm sạt lở vẫn có mưa, các tuyến giao thông quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở, gây tắc đường nghiêm trọng. Công tác khắc phục và tìm kiếm cứu nạn vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Như đã thông tin, rạng sáng 9/9, tại Km180+680 Quốc lộ 34, xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Xác minh ban đầu, thời điểm này có 1 xe khách 29 chỗ, 2-3 ô tô cùng 5-6 xe máy dừng chờ do tắc đường, bất ngờ phần đồi cao sạt xuống, vùi lấp và đẩy những người có mặt xuống suối đang có lũ chảy xiết.

Những bữa ăn vội vàng của các cán bộ chiến sĩ Công an Cao Bằng trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ảnh: Bộ Công an

Hiện trường tìm kiếm người mất tích do sạt lở. Ảnh: Bộ Công an

Từ ngày 6-10/9, tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 4.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ cùng 3.200 phương tiện, trang bị vật tư các loại tập trung cao nhất công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.