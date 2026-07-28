Sáng 28/7, đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông tin về hướng xử lý vụ 2 sinh viên Khoa Y có phát ngôn phản cảm khi livestream trong ca trực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Vụ việc xảy ra đêm 25/7, tại Khoa Nhi của bệnh viện, khi 2 sinh viên đang trong đợt thực tập hè theo lịch phân công.

Nhà trường giao rà soát đạo đức, chờ họp hội đồng kỷ luật

Theo chia sẻ với Dân Việt, đại diện nhà trường cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng gồm Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và Trung tâm Truyền thông khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý theo quy định. Nhà trường cũng đã giao Khoa Y, Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên rà soát toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của 2 sinh viên, trước khi Hội đồng kỷ luật họp để đưa ra hình thức xử lý chính thức trong ngày 28/7.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện truyền thông nhà trường cho biết thêm, trong ngày 28/7, trường sẽ làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để thống nhất các bước xử lý tiếp theo. Chia sẻ với Tạp Chí Tri Thức - ZNews, Nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức và văn hóa của sinh viên trường, đồng thời cam kết xử lý nghiêm nhằm giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, bảo vệ uy tín nhà trường.

Chấn chỉnh toàn trường sau vụ việc

Không dừng lại ở việc xử lý 2 trường hợp cụ thể, nhà trường cho biết sẽ nhân sự việc lần này để chấn chỉnh, nhắc nhở toàn bộ sinh viên về cách ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng xã hội. Đại diện nhà trường nhấn mạnh việc xử lý nghiêm lần này cũng góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tương lai đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: HUBT)

Về phía bệnh viện, đơn vị đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên nói trên và bàn giao các em về trường để tiếp tục xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng khẳng định hành vi trong clip là hành vi cá nhân, không phản ánh tác phong của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thực tập.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tiền thân là Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, được thành lập từ tháng 6/1996 và bắt đầu tuyển sinh ngành Y khoa từ năm 2016.

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