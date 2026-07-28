Mỹ nhân đẹp xuất thần nhưng yêu ai cũng bị phản bội: May mắn là có con trai học giỏi, sống tinh tế nhường này!

Hồng Hân sinh năm 1971, nổi tiếng qua các bộ phim như Nguyên Chấn Hiệp, Như Lai Thần Chưởng, Mỹ nhân thiên hạ, Công chúa bướng bỉnh... Với vẻ đẹp trong trẻo và thanh tú, cô từng là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, cuộc sống riêng của nữ diễn viên trải qua không ít thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên sớm đổ vỡ, Hồng Hân tiếp tục làm mẹ đơn thân khi chia tay Mạc Thiếu Thông lúc đang mang thai. Năm 2009, cô tái hôn với Trương Đan Phong, nhưng cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào năm 2023 sau những ồn ào liên quan đến việc chồng ngoại tình.

Dù vậy, Hồng Hân luôn chọn đặt các con ở vị trí ưu tiên, dành phần lớn thời gian và tâm sức để đồng hành cùng con trưởng thành.

Hồng Hân lúc trẻ (Ảnh: 163)

Con cái là quả ngọt

Hiện nay, con trai của cô là Trương Hạo Liêm đã 25 tuổi. Chàng trai sở hữu chiều cao nổi bật 1,88 m, gương mặt điển trai và đang theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, đồng thời bắt đầu tham gia một số chương trình truyền hình.

Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện, Trương Hạo Liêm đều nhận được nhiều lời khen bởi ngoại hình nổi bật và phong thái lịch thiệp. Trong một sự kiện thảm đỏ gần đây, hình ảnh chàng trai cao lớn khoác tay mẹ bước đi đầy tự nhiên khiến nhiều người chú ý. Với chiều cao vượt mẹ cả một cái đầu, nhiều khán giả còn đùa rằng nhìn hai mẹ con giống như... hai chị em.

Điều khiến công chúng yêu mến hơn cả là cách Trương Hạo Liêm luôn âm thầm chăm sóc mẹ. Trong suốt buổi sự kiện, anh liên tục quan sát, chủ động che chắn và dìu mẹ mỗi khi di chuyển. Những cử chỉ nhỏ nhưng tự nhiên ấy được nhiều người nhận xét là dấu hiệu của một chàng trai được nuôi dạy trong sự yêu thương và biết quan tâm đến người khác.

Trương Hạo Liêm và mẹ (Ảnh: 163)

Không chỉ con trai, cô con gái Trương Hy Đồng năm nay cũng đã 12 tuổi và được nhận xét phát triển rất tốt. Bé có chiều cao gần bằng mẹ và từng giành Huy chương Vàng tại một cuộc thi piano, cho thấy năng khiếu nghệ thuật từ sớm.

Thực tế cho thấy, trong nhiều gia đình tái hôn, khoảng cách giữa anh chị em khác cha hoặc khác mẹ là điều khó tránh. Nhưng ở gia đình Hồng Hân, điều đó gần như không tồn tại. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chia sẻ cuộc sống và hình thành một mối liên kết tự nhiên như ruột thịt.

Cách Trương Hạo Liêm đối xử với Trương Hy Đồng- em gái cùng mẹ khác cha, khiến nhiều người xúc động. Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn ở bên chăm sóc em, từ những chi tiết nhỏ nhất. Trong một lần xuất hiện ở sân bay, giữa đám đông đông đúc, anh chủ động đi chậm lại để sánh bước cùng em, tránh để em bị chen lấn, một hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Đặc biệt, trong dịp sinh nhật em gái, Trương Hạo Liêm đăng tải loạt ảnh và video với lời chúc giản dị: "Công chúa nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ". Những cử chỉ thể hiện sự cưng chiều không giấu giếm khiến không ít cư dân mạng phải thốt lên: “Đây chính là anh trai quốc dân”.

Trong những chia sẻ hiếm hoi, Hồng Hân cho biết điều cô quan tâm nhất không phải thành tích hay sự nổi tiếng của các con, mà là mong các con lớn lên khỏe mạnh, có trách nhiệm và biết yêu thương gia đình. Sau những biến cố, nữ diễn viên lựa chọn dành nhiều thời gian bên con, tạo cho các con một môi trường sống ổn định và bình yên.

Hiện Hồng Hân cũng đã thành lập công ty riêng và dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Dù bước sang tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung.

Nhìn hình ảnh Trương Hạo Liêm trưởng thành, học tập nghiêm túc, luôn cư xử tinh tế với mẹ và mộtTrương Hy Đồng ngoan ngoãn, nhiều người cho rằng đó mới là "quả ngọt" lớn nhất trong hành trình làm mẹ của Hồng Hân.