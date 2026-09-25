Liên quan đến vụ “Giết người ở xã Củ Chi, TP.HCM” như đã thông tin, ngày 25/9, Công an TP.HCM đang lấy lời khai Lê Minh Luân (SN 2000, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 24/9, người dân tại khu vực kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) phát hiện Luân cầm dao rời khỏi một phòng trọ của gia đình chị T.N.D. (SN 2000, là vợ Lâm nhưng đã ly thân).

Đối tượng Lê Minh Luân (SN 2000, ngụ tỉnh Cà Mau) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Mọi người chạy qua kiểm tra thì phát hiện chị D. và chị T.K.T. (SN 1990, chị dâu của Luân) tử vong tại chỗ; ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ của Luân) và H.H.T. (SN 2008, cháu vợ) bị thương. Người dân đưa ông N. và T. đi cấp cứu.

Cùng thời điểm này, Luân rời hiện trường trong trang phục tài xế xe ôm. Trên đường bỏ chạy, nghi phạm đến đường tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, tiếp tục dùng hung khí tấn công một người đàn ông quen biết với một thành viên trong gia đình nạn nhân, khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin, công an điều tra truy xét bắt giữ Luân tại tỉnh Tây Ninh, cách hiện trường khoảng 60km. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Người dân cho biết, Luân làm nghề sửa xe, chị D. làm công nhân may; hai người đã ly thân. Chiều 24/9, Luân tìm tới phòng trọ chị D. nói chuyện thì xảy ra cự cãi.

Người thân nạn nhân cho biết Luân từng nhiều lần đe dọa, đánh đập vợ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.