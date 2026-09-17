Sau hơn một năm kể từ vụ tai nạn khiến hai anh em sinh đôi người Việt Duy Quang và Quang Minh (cùng 23 tuổi) qua đời tại Frankfurt (Đức) và Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi - TikToker Bốp) bị thương nặng, Tòa án bang Frankfurt đã đưa ra phán quyết đối với tài xế Mohammad S. (24 tuổi).

Theo thông tin trên tờ Hessenscha (báo địa phương), Mohammad S. bị tuyên 3 năm tù, đồng thời phải bồi thường 350.000 euro (khoảng hơn 10 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho Trung Hiếu - người sống sót sau vụ tai nạn nhưng phải cắt cụt một phần chân. Bản án hiện chưa có hiệu lực pháp luật.

TikToker Bốp ngồi xe lăn đến tòa, không muốn nhìn thẳng mặt kẻ đã gây ra tai nạn

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất tại phiên tòa lần này là Trung Hiếu (TikToker Bốp) - người sống sót duy nhất trong nhóm bị ô tô tông trực tiếp đã có mặt tại phòng xử để làm chứng.

Trước đó, khi phiên tòa bắt đầu vào cuối tháng 6/2026, Hiếu chưa thể xuất hiện do tình trạng sức khỏe. Theo thông tin được công bố tại thời điểm đó, hậu quả của vụ tai nạn vẫn khiến anh chưa đủ điều kiện tham gia với tư cách nhân chứng. Luật sư của nạn nhân khi ấy cũng cho biết hậu quả của vụ việc đối với Hiếu vẫn “vô cùng thảm khốc”.

Đến ngày 16/9, Hiếu được đưa vào phòng xử bằng xe lăn. Theo Hessenschau, sau vụ tai nạn, anh phải cắt cụt một phần cẳng chân và từng hôn mê khoảng một tháng.

Trung Hiếu (TikToker Bốp) lần đầu có mặt tại phiên tòa, không muốn nhìn thẳng mặt người đã gây ra tai nạn (Ảnh: Reinhard Roskaritz)

Tại tòa, Hiếu kể rằng anh không có ký ức về thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Sau khi tỉnh lại, anh dần nhận ra hai người bạn của mình đã qua đời, còn bản thân mất một phần cẳng chân. Anh cũng cho biết mình rất tức giận và đặt câu hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?”.

Hiếu nói trước tòa: “Trước đây tôi là một người thích nói chuyện. Bây giờ tôi hầu như không muốn nói nữa. Tôi luôn mệt mỏi và phần lớn thời gian chỉ ngủ”. Theo BILD, mẹ của Hiếu đã chuyển sang Đức để chăm sóc con trai sau vụ tai nạn.

Tại phiên tòa, Mohammad S. đã gửi cho Hiếu một lá thư xin lỗi. Hiếu chấp nhận lời xin lỗi này. Tuy nhiên, khi kể lại câu chuyện, anh không thể nhìn thẳng vào bị cáo và đề nghị được chuyển sang vị trí khác trong phòng xử.

Trong lời nói cuối cùng trước khi tòa tuyên án, Mohammad S. nói: “Tôi vô cùng hối hận và xin mọi người tha thứ”. Theo tờ Hessenschau, Hiếu là người chấp nhận lời xin lỗi này, trong khi mẹ của hai anh em sinh đôi không chấp nhận.

Cú va chạm khiến hai anh em sinh đôi người Việt qua đời

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng 6/7/2025 tại Frankfurt. Trước đó, hai anh em sinh đôi Duy Quang và Quang Minh cùng Hiếu và bạn gái của một trong hai anh em đang cùng đi xe scooter điện trở về khách sạn. Hai anh em sinh đôi cùng đi trên một chiếc scooter.

Cùng thời điểm, Mohammad S. lái chiếc Toyota Corolla của cha cùng 3 người bạn trở về Bad Kreuznach. Theo hồ sơ vụ án, nhóm này trước đó đã ở khu vực ven sông Main và sử dụng khí cười.

Ban đầu, Mohammad S. lái xe bình thường. Sau đó, trên một tuyến đường rộng trong thành phố, chiếc xe bất ngờ tăng tốc lên khoảng 75 km/h. Chiếc Toyota sau đó bất ngờ chuyển sang bên phải, lao vào làn đường dành cho xe đạp trên Mainzer Landstraße và tông vào chiếc scooter điện chở hai anh em sinh đôi. Cả hai bị hất lên chiếc ô tô rồi văng xuống đường, cách vị trí va chạm khoảng 30m. Một người tử vong ngay tại hiện trường, người còn lại qua đời vài giờ sau đó trong bệnh viện.

Theo nhận định của chủ tọa phiên tòa, không có bằng chứng cho thấy Mohammad S. vẫn chịu ảnh hưởng của khí cười vào thời điểm xảy ra tai nạn. Lý do anh ta bất ngờ tăng tốc cũng không được xác định. Việc chiếc xe chuyển sang làn đường dành cho xe đạp được thẩm phán mô tả là một “sai lầm lái xe” dẫn tới thảm kịch. Chưa đầy một giây sau cú va chạm đầu tiên, chiếc xe tiếp tục đâm vào chiếc scooter điện phía sau. Hiếu là người điều khiển chiếc xe này.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ảnh: 7aktuell.de/Vincent B)

Theo cáo trạng được Hessenschau dẫn lại, bánh sau của chiếc scooter bị chiếc ô tô đâm trúng. Chiếc scooter và chân của Hiếu mắc vào xe, khiến anh bị hất lên và bị kéo theo trên phần đầu xe. Đầu của Hiếu đập xuyên qua kính chắn gió, anh bị thương nặng ở chân và đầu.

Trong khi đó, người bạn gái của một trong hai anh em sinh đôi có mặt trong nhóm là người duy nhất không bị thương về thể chất. Chiếc scooter của cô không bị ô tô tông trúng. Tuy nhiên, tại thời điểm phiên tòa bắt đầu, cô vẫn chưa thể ra làm chứng vì chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau vụ tai nạn.

Sau khi tông vào nhóm người đi scooter, Mohammad S. không dừng lại mà tiếp tục lái xe. Hessenschau cho biết anh ta tiếp tục chạy trong khi Hiếu vẫn ở trên phần đầu xe, sau đó chiếc xe tiếp tục rời khỏi hiện trường. Sau đó, Mohammad S. giấu chiếc xe bị hư hỏng và tháo biển số. Sau cuộc điện thoại với cha, anh ta quay trở lại hiện trường và trình diện cảnh sát. Hessenschau cho biết 9 ngày sau vụ tai nạn, Mohammad S. bị tạm giam và kể từ đó ở trong trại tạm giam.

Tòa tuyên 3 năm tù, bồi thường 350.000 euro cho Trung Hiếu

Tại phiên tòa, tình trạng của Mohammad S. sau vụ tai nạn cũng được xem xét. Theo nhận định của thẩm phán Anke Wagner, một chuyên gia tâm thần cho rằng bị cáo đã rơi vào trạng thái sốc sau tai nạn, trong đó có cả biểu hiện ảo giác.

Tuy nhiên, lý do khiến Mohammad S. tăng tốc và đánh lái sang làn đường dành cho xe đạp vẫn không được xác định. Chủ tọa phiên tòa cho rằng đây là một lỗi lái xe bi kịch.

Trước khi tòa đưa ra phán quyết, công tố viên đề nghị mức án 8 năm tù. Trong khi đó, phía luật sư bào chữa đề nghị 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, với các cáo buộc liên quan đến việc gây nguy hiểm cho giao thông và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cuối cùng, Tòa án bang Frankfurt tuyên Mohammad S. 3 năm tù. Tờ Hessenschau cho biết bị cáo bị kết tội âm mưu che giấu vụ việc bằng cách không cứu giúp sau tai nạn và hai tội vô ý làm chết người.

Tòa án bang Frankfurt tuyên Mohammad S. 3 năm tù (Ảnh: Ảnh: Reinhard Roskaritz)

Ngoài án tù, tòa buộc Mohammad S. phải trả 350.000 euro (khoảng hơn 10 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện tại) tiền bồi thường tổn thất cho Trung Hiếu, cộng 5% tiền lãi. Đây là khoản bồi thường dành cho người sống sót sau vụ tai nạn, hiện phải sử dụng xe lăn và chịu thương tật sau khi mất một phần cẳng chân.

Khi tuyên án, Thẩm phán Anke Wagner nói hội đồng xét xử đã gặp khó khăn trong việc tìm ra một phán quyết công bằng. Theo bà, bị cáo đã nhiều lần thể hiện sự hối hận và tuyệt vọng, đồng thời mong muốn có thể khiến mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bà gọi vụ việc là một “thảm kịch”.

Hiện bản án chưa có hiệu lực pháp luật do chưa rõ phía công tố hay luật sư bào chữa có kháng cáo hay không.

Theo hessenschau, Bild