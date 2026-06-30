Ngày 29/6, theo tờ hessenschau (báo địa phương), phiên tòa xét xử vụ tai nạn xe điện khiến hai anh em sinh đôi người Việt tử vong đã bắt đầu tại Tòa án bang Frankfurt vào thứ Hai (ngày 29/6) với phần trình bày từ phía luật sư bào chữa. Luật sư của tài xế bị truy tố gọi vụ việc là một "thảm kịch của con người", không chỉ đối với các nạn nhân và gia đình họ mà còn đối với chính thân chủ của mình.

Theo luật sư, bị cáo Mohammad S. hiện 24 tuổi là "một thanh niên hoàn toàn bình thường nhưng giờ đang bị tạm giam". Bà cho rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn, thân chủ của mình không còn làm chủ được trạng thái tinh thần mà đang ở trong một trạng thái tâm lý bất thường.

Bị cáo bị cáo buộc lái xe quá tốc độ sau khi sử dụng khí cười, tiếp tục lái xe sau khi gây tai nạn

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào tối 5/7/2025, Mohammad S. - đến từ thành phố Bad Kreuznach (bang Rheinland-Pfalz) - đã cùng bạn bè sử dụng khí cười bên bờ sông Main. Trên đường lái chiếc ô tô của cha trở về nhà, bị cáo được cho là đã điều khiển xe với tốc độ 75 km/h trên đường Mainzer Landstraße, trong khi giới hạn tốc độ tại đây chỉ là 50 km/h.

Viện Kiểm sát cho rằng do chạy quá tốc độ trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi khí cười, chiếc xe đã lao sang làn đường dành cho xe đạp và tông trúng hai anh em sinh đôi 23 tuổi đang cùng di chuyển trên một xe scooter điện. Một người tử vong ngay tại hiện trường, người còn lại qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.

Chỉ vài giây sau, bị cáo được cho là tiếp tục tông vào một thanh niên 27 tuổi (tức là Hoàng Trung Hiếu, TikToker Bốp - PV) cũng đang điều khiển xe scooter điện.

Theo Viện Kiểm sát, nạn nhân bị hất lên kính chắn gió và nằm trên nắp ca-pô của chiếc xe trong quãng đường khoảng 70m, trước khi rơi xuống đường ray tàu điện.

Thanh niên 27 tuổi bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần cẳng chân của anh. Ngoài ra, nạn nhân còn bị chấn thương nặng ở não và nhiều cơ quan nội tạng.

Vì sao Bốp và 1 nhân chứng quan trọng chưa thể ra làm chứng?

Theo luật sư của nạn nhân, hậu quả của vụ tai nạn đến nay vẫn "vô cùng thảm khốc". Vì vậy, phía nguyên đơn dân sự yêu cầu bị cáo bồi thường ít nhất 300.000 euro (gần 9 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền bồi thường tổn thất tinh thần, đồng thời chi trả một khoản trợ cấp suốt đời.

Theo thông tin từ thẩm phán chủ tọa, do tình trạng sức khỏe hiện tại, nạn nhân 27 tuổi (TikToker Bốp - PV) chưa thể tham gia phiên tòa với tư cách nhân chứng.

Trên tài khoản Instagram của mình, vào ngày 29/6, Bốp cũng cập nhật hình ảnh mới nhất cùng với chú thích (tạm dịch): “Mỗi ngày tôi đều có lúc muốn buông xuôi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Vì chính mình, vì gia đình, vì bạn bè, vì những người đã động viên tôi tiếp tục bước đi, và vì cô ấy” .

Ở thời điểm tai nạn, truyền thông địa phương đưa tin Bốp hôn mê sâu, bị xuất huyết não. Khi nhập viện, Bốp bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, đồng thời phải cắt cụt một phần cẳng chân và rơi vào hôn mê. Đến ngày 17/8/2025 - sau khi xảy ra tai nạn một thời gian, tờ Frankfurter Rundschau (báo địa phương) đã trò chuyện với mẹ TikToker Bốp, được cập nhật rằng Bốp đã trải qua một ca phẫu thuật não.

Đến ngày 5/12/2025, Bốp lần đầu tiên tự thông báo tình hình sức khoẻ của mình đến người theo dõi: “Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở não thì sức khoẻ của mình đã tốt lên được 1 chút. Vì phần đầu vừa hoàn thành xong ca đại phẫu, mình vẫn chưa thể về Việt Nam nên buộc phải tiếp tục ở lại Đức để điều trị theo phác đồ của bệnh viện tại đây. Vì 1 vài lý do khác xuất hiện sau lần tai nạn trước, điển hình nhất chính là bị dập gan và mật, nên việc ra vào thường xuyên làm mình cũng mệt mỏi”.

Nhân chứng thứ 2 là bạn gái của một trong hai anh em sinh đôi đã thiệt mạng - người có mặt tại hiện trường và không bị thương về thể chất - cũng chưa đủ điều kiện để lấy lời khai do vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau vụ tai nạn.

Sau vụ va chạm thứ hai, bị cáo được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đi được khoảng 4km, người này dừng chiếc xe bị hư hỏng nặng, tháo biển số rồi rời đi. Sau cuộc điện thoại với cha, khoảng 2 tiếng sau, bị cáo quay trở lại và đến đầu thú với cảnh sát.

Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội âm mưu giết người bất thành đối với vụ việc liên quan đến nạn nhân Trung Hiếu. Theo cơ quan công tố, bị cáo đã hành động nhằm che giấu vụ tai nạn chết người xảy ra trước đó.

Đối với cái chết của 2 anh em sinh đôi, bị cáo bị truy tố về tội vô ý làm chết người.

Theo kế hoạch hiện tại của hội đồng xét xử, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 9.

(Nguồn: hessenschau, Frankfurter Rundschau)