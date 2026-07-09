Liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, 15h30 chiều nay tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, tại buổi họp báo, Đại diện Công an Tỉnh Tuyên Quang thông tin trong quá trình điều tra đã khởi tố 4 bị can. Bước đầu điều tra xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi, trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị để hướng dẫn cho thí sinh.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại buổi họp báo cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, ngay khi có thông tin bất thường về điểm Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, "nhét" bài cho thí sinh làm bài thi.

Tiếp theo, ngày 7/7, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, khởi tố 4 bị can, có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký Nguyễn Hà Duy. Hai trường hợp khác đang tiếp tục tạm giữ để điều tra.

Đại tá Trần Anh Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ, các nội dung cần bảo mật, chưa thể công bố tại họp báo hôm nay.