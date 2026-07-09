Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Vì thành tích, khởi tố Trưởng điểm thi, đề xuất tổ chức thi lại
Cơ quan chức năng Tuyên Quang làm rõ kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý những bất thường tại điểm thi trường THPT chuyên tại họp báo chiều 9/7. Sở GD&ĐT đề xuất thi lại môn Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
09/07/2026 15:43
Đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Báo cáo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, PGĐ Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết: Có hơn 18.000 thí sinh dự thi, có 92 đơn vị đăng ký dự thi với 62 điểm thi 929 phòng thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ 3612 người.
Công tác chỉ đạo được thực hiện đúng hướng dẫn, có ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công cụ thể.
Sở GD&ĐT cũng thành lập các ban. Công tác tập huấn, đảm bảo an ninh được tổ chức đầy đủ. Về công tác chỉ đạo rà soát, ngay sau có thông tin kết quả môn Toán bất thường, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ quy trình coi thi từ tiếp nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo quản, sử dụng đề thi, phân công coi thi, kiểm đếm, niêm phong, hồ sơ, dữ liệu camera tại điểm thi.
Trong đó, Sở tập trung phân tích kết quả thi, đối chiếu kết quả thi với học bạ tập trung từ điểm thi 9 trở lên. Kết quả rà soát cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng quy chế, quy trình coi thi.
Riêng hoạt động coi thi tại trường THPT Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra.
Công tác xử lý, Sở đã gặp mặt cha mẹ học sinh để thông tin khách quan vụ việc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo nguyện vọng, quyền lợi của học sinh, Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
PV
154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp, làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu bất thường.
Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.
Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra. Đến ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, ngày 8/7, vụ án đã được khởi tố. Nguyễn Hà Duy cũng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Về phía Trung ương, tối 7/7, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kết quả thi. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7.
Theo giấy mời số 1073-CV/BTGDVTU ngày 9/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang mời đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các sở, ngành, cơ quan liên quan tham dự họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thức về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh . Họp báo diễn ra vào 15 giờ 30 phút, chiều 9/7/2026.
Theo chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng sẽ thông tin về tình hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ trao đổi, làm rõ những nội dung báo chí và dư luận quan tâm, cũng như định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.