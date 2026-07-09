Báo cáo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, PGĐ Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết: Có hơn 18.000 thí sinh dự thi, có 92 đơn vị đăng ký dự thi với 62 điểm thi 929 phòng thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ 3612 người.

Công tác chỉ đạo được thực hiện đúng hướng dẫn, có ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công cụ thể.

Sở GD&ĐT cũng thành lập các ban. Công tác tập huấn, đảm bảo an ninh được tổ chức đầy đủ. Về công tác chỉ đạo rà soát, ngay sau có thông tin kết quả môn Toán bất thường, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ quy trình coi thi từ tiếp nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo quản, sử dụng đề thi, phân công coi thi, kiểm đếm, niêm phong, hồ sơ, dữ liệu camera tại điểm thi.

Trong đó, Sở tập trung phân tích kết quả thi, đối chiếu kết quả thi với học bạ tập trung từ điểm thi 9 trở lên. Kết quả rà soát cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng quy chế, quy trình coi thi.

Riêng hoạt động coi thi tại trường THPT Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra.

Công tác xử lý, Sở đã gặp mặt cha mẹ học sinh để thông tin khách quan vụ việc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo nguyện vọng, quyền lợi của học sinh, Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

PV