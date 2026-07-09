Vụ 146 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giám thị nhắc bài thí sinh, Sở GD & ĐT đề xuất thi lại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang) để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ bất thường điểm thi môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiều 9/7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi họp báo để thông tin liên quan.
Thông tin trên báo VTC News cho hay, tại buổi họp báo, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang) để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Hằng là trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Từ sự chỉ đạo của Trưởng điểm thi, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.
Ông Cảnh cho biết, cơ quan chức năng xác định những bất thường về điểm số môn Toán xuất phát từ quá trình coi thi. Sở GD&ĐT đã gặp các thí sinh và phụ huynh để lấy ý kiến. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi lại môn Toán.