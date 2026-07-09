Vụ 146 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giám thị nhắc bài thí sinh, Sở GD & ĐT đề xuất thi lại

Liên quan đến vụ bất thường điểm thi môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiều 9/7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi họp báo để thông tin liên quan.

Thông tin trên báo VTC News cho hay, tại buổi họp báo, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang) để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Hằng là trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngoài ra, công an trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra công an còn khởi tố 2 người khác, hiện chưa công bố danh tính.

Từ sự chỉ đạo của Trưởng điểm thi, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin từ họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Ông Cảnh cho biết, cơ quan chức năng xác định những bất thường về điểm số môn Toán xuất phát từ quá trình coi thi. Sở GD&ĐT đã gặp các thí sinh và phụ huynh để lấy ý kiến. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi lại môn Toán.