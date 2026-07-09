Tối ngày 6/7, nhiều nơi tại phía đông tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị thời tiết đối lưu mạnh tấn công, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh kèm sấm sét. Một số xã trấn xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Theo thông báo chính thức từ chính quyền, tính đến thời điểm hiện tại, trận gió giật kèm sấm sét này đã làm 14.600 người bị ảnh hưởng, 11 người tử vong, 1 người mất tích và 331 người bị thương.

Tại khu dân cư Danh Môn Thế Gia (thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc), một gia đình 3 người sống tại tầng 6 đã bị gió lớn cuốn trôi và rơi xuống lầu tử vong khi đang cố đóng cửa sổ. Tối ngày 7/7, cô Thu (họ đã được thay đổi) - người nhà của các nạn nhân chia sẻ trong buổi phỏng vấn rằng chủ căn hộ gặp nạn chính là gia đình người em họ của cô.

Cô cho biết, tối hôm đó giông bão bất ngờ ập đến, hai vợ chồng người em họ vội vàng ra đóng cửa sổ. Không ngờ, toàn bộ khung cửa sổ bị xé quật bung ra, hai vợ chồng cùng đứa con trai nhỏ bị gió lớn cuốn trôi rơi xuống lầu và tử vong thảm thương. Trong khi đó, người con trai lớn 14 tuổi lúc ấy phát hiện người thân bỗng dưng biến mất, liền chạy ra ngoài tìm kiếm thì thấy cả 3 người thân yêu đều đã nằm gục trên ban công tầng 3. Quá đỗi đau đớn và hốt hoảng, cậu bé vội chạy xuống tầng 5 để cầu cứu. Cô Thu xót xa chia sẻ: "Đứa trẻ đã chứng kiến trực tiếp hiện trường đầu tiên, tâm lý bị ám ảnh rất nặng nề."

Cô Thu giới thiệu thêm, gia đình em họ có 4 người. Người chồng 50 tuổi họ Hùng, là giáo viên tại Trường Tiểu học Lâm Không ở địa phương. Người vợ 44 tuổi họ Phùng, ở nhà chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng đều rất hiền lành, tính tình hòa nhã. Họ có hai con trai, con trai lớn 14 tuổi năm nay thi vào cấp 3, con trai nhỏ 9 tuổi. Hằng ngày người vợ đưa đón hai con đi học, tiện thể bán thêm ít rau củ.

Cô Thu cho biết, thời gian gần đây con trai nhỏ của họ về quê nghỉ hè, ngày 6/7 mới vừa được đón lên thành phố để học thêm, "không ngờ ngay tối hôm đó đã xảy ra chuyện" .

Theo cô Thu, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi sau sự cố, "cả 3 người đã bị gió cuốn văng xuống lầu, rơi xuống khu vực ban công rộng ở tầng 3. Ghế sofa, tủ lạnh, bàn ăn và ghế trong nhà cũng bị gió cuốn văng xuống theo, đè hết lên đầu của người chồng."

Cô Thu cũng cho biết, may mắn là lúc đó người con trai lớn đang đóng cửa sổ ở một phía khác. Kính bị vỡ khiến cậu bé bị thương, người dính đầy máu nên đã chạy vào phòng lẩn tránh. Đến khi bước ra ngoài không thấy bố mẹ và em đâu nữa, cậu bé đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể của cả ba người dưới ban công tầng 3.

Cửa sổ nhà nạn nhân bị quật bật gốc, trong khi các nhà khác bị vỡ kính

Cô Thu cho biết, hiện tại người thân vẫn chưa liên lạc được với chủ cũ của căn hộ và cũng chưa rõ hệ thống cửa sổ bị quật ngã là do chủ đầu tư hay chủ cũ lắp đặt. "Cửa sổ nhà người khác chỉ bị vỡ kính, còn nhà em tôi thì cả khung cửa sổ bị bật gốc hoàn toàn... Chúng tôi nghi ngờ chất lượng cửa sổ do chủ cũ sửa sang lắp đặt không được tốt." Chiều cùng ngày, cán bộ đại diện chính quyền đã đến nhà tang lễ để bàn bạc công việc với anh trai của nạn nhân.

Cô Thu chia sẻ thêm, hiện tại đứa con trai lớn đang được cô ruột và các giáo viên cùng trường với người cha chăm sóc. Mọi người vẫn chưa dám thông báo tin buồn này cho bà nội của cháu bé.

Được biết, cuộc đời người chồng gặp nhiều trắc trở: năm 3 tuổi cha mất, một tay người mẹ tảo tần nuôi hai chị em trưởng thành. Hoàn cảnh nhà chồng không mấy khả giả, khoảng hơn 2 năm trước, hai vợ chồng mới mua lại căn hộ cũ này với giá hơn 700.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ VNĐ), hiện vẫn còn nợ ngân hàng mấy trăm nghìn tệ. Vì không có tiền dư để sửa sang nên cả nhà chuyển vào ở luôn chứ không cải tạo gì thêm.

Cô Tô (họ đã thay đổi), một người dân sống tại Ngạc Châu, cho biết vào tối 6/7, toàn bộ đại lộ Vũ Xương đã bị phong tỏa, tường kính của một số tòa nhà bị vỡ nát. Nhân viên chính quyền đã dọn dẹp các vật cản giao thông và hiện đang tiếp tục dọn dẹp hai bên đường. Trong ngày 7/7, nhà trường đã thông báo cho học sinh không được ra khỏi nhà vì trên đường ngập tràn cây cối và các vật thể bị gió quật ngã. Bàn tán xôn xao nhất trong cộng đồng cư dân lúc này chính là tai nạn thương tâm của gia đình ở khu Danh Môn Thế Gia.

Ngoài ra, theo truyền thông đưa tin, tại khu dân cư Linh Long Gia Viên (thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc), anh Trương - một cư dân sống ở tầng 12 - cũng bị lốc xoáy cuốn văng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống thảm cỏ phía dưới tòa nhà và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chuyên gia khí tượng: Khi có lốc xoáy nên tránh xa cửa sổ, tường ngoài; tốt nhất nên trốn trong nhà vệ sinh

Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Lan Minh Tài - Dự báo viên trưởng của Đài Khí tượng tỉnh Hồ Nam - phân tích rằng trận lốc xoáy tại Hồ Bắc lần này do nhiều hệ thống thời tiết đan xen kết hợp tạo thành. Dải hoàn lưu tàn dư của bão Maysak giao thoa với dải dốc Mai Vũ (Meiyu front) ở không trung khu vực này, tạo ra dòng khí nóng ẩm cực mạnh. Cùng lúc đó, khối không khí lạnh từ xoáy lạnh Đông Bắc di chuyển xuống phía nam, hai khối khí nóng và lạnh va chạm dữ dội trên địa phận Hồ Bắc, kết hợp với độ đứt gió thẳng đứng cực mạnh từ trên cao xuống mặt đất khiến luồng khí xoay tròn và gia tăng cường độ, cuối cùng hình thành lốc xoáy.

Ông cho biết, loại thời tiết đối lưu mạnh này có đặc điểm bùng phát đột ngột và mang tính cục bộ cao, dự báo thời tiết thông thường rất khó nắm bắt chính xác, chủ yếu phải dựa vào radar thời gian thực để đưa ra cảnh báo khẩn cấp trước thời điểm xảy ra ngắn.

Vậy người dân thường cần theo dõi sát sao các cảnh báo khí tượng. Khi có cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh, giông bão, gió giật, tuyệt đối tránh ra ngoài. Khi ở trong nhà, phải tránh xa cửa sổ và các bức tường ngoài , nhanh chóng di chuyển vào khu vực trung tâm ngôi nhà hoặc các phòng nhỏ không có cửa sổ. Ông nhấn mạnh, tốt nhất là nên trốn trong nhà vệ sinh.

Nếu nơi ở là nhà tạm, nhà lắp ghép, cần nhanh chóng di chuyển đến các công trình kiến trúc bê tông cốt thép kiên cố. Khi ở ngoài trời, cần tránh xa cây lớn, cột điện, biển quảng cáo và tường rào.

Nguồn: HK01