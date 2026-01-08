Vụ 120 tấn thịt heo bệnh tuồn vào Đồ hộp Hạ Long: Nhiều quán Pate Cột Đèn vỉa hè "dính đạn lạc", hàng loạt khách hàng hoang mang lo lắng

Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này đã tập kết số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng tại kho hàng để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp. Tổng khối lượng thịt được ghi nhận lên tới 120 tấn, toàn bộ đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Lô hàng có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, không đạt các tiêu chuẩn tối thiểu để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, trong số 120 tấn thịt nói trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh trước khi vụ việc bị phát hiện.

Trong bối cảnh thông tin sai phạm gây xôn xao dư luận, ghi nhận thông tin liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long cũng đang tạo ra tâm lý hoang mang đối với nhiều điểm kinh doanh sử dụng pate Cột đèn. Đại diện một cửa hàng bánh mì que pate cột đèn trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, TP.HCM cho biết nhiều khách hàng đã tỏ ra lo lắng, nghi ngờ quán đang sử dụng pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Một số quán bánh mì cho biết bản thân dù không sử dụng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực liên quan (Ảnh: Di Anh)

Nhân viên cửa hàng này khẳng định pate đang bán là sản phẩm tự sản xuất tại chỗ, không liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long. Theo người này, việc sản phẩm của Halong Canfoco mang tên pate Cột Đèn Hải Phòng khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm rằng tất cả các loại pate cột đèn đều liên quan đến vụ việc. “Pate trên báo là của Hạ Long, còn pate bên mình là của công ty khác, thương hiệu khác, hoàn toàn không liên quan”, nhân viên cửa hàng chia sẻ.

Theo cửa hàng, pate đang sử dụng có hạn dùng khoảng 30 ngày, tuy nhiên từ sáng đến nay, lượng khách đã giảm đáng kể do tâm lý e dè, lo ngại an toàn thực phẩm.

Ở Hà Nội, một cửa hàng pate cột đèn trên phố Nguyễn Thị Định cho biết đây là pate nhà làm, cột đèn chỉ là thương hiệu. Cửa hàng không dùng pate hộp và hôm nay khách hàng vẫn ăn bình thường, chưa thấy ảnh hưởng tới việc kinh doanh.

Được biết, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp hiện sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng, là thương hiệu lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến với các sản phẩm quen thuộc như pate Cột Đèn Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm an toàn thực phẩm, diễn biến tiêu thụ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long tại các hệ thống bán lẻ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các kênh phân phối, đồng thời phản ánh tâm lý trái chiều của người tiêu dùng trước thông tin vụ việc.