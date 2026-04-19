Vừa qua, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp trinh sát Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường Bộ Công an đã đánh sập đường dây tội phạm quy mô lớn, phức tạp gây ô nhiễm môi trường với hơn 20.000 tấn do đối tượng Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng 6 người khác gồm Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và mong những người có ý định hoạt động bất hợp pháp như mình dừng ngay ý định. Trang cũng cho biết mình là người làm kinh tế chính trong gia đình.

"Tôi mong muốn luật pháp khoan hồng để tôi sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời" - báo Người lao động dẫn lời bà trùm Lê Thị Thuỳ Trang nói.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đứng sau điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường như Công ty Thịnh Phát, Công ty TM Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam. Các công ty này ký hợp đồng xử lý chất thải với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, chế biến thủy sản, sản xuất giấy, đá granite.

Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, các đối tượng đã chỉ đạo thu gom chất thải rồi vận chuyển đi chôn lấp, đổ thải trái phép hoặc bán trực tiếp cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.Trang sử dụng vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, để ký hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ” với nhiều đối tác tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Để che giấu hành vi, nhóm đối tượng còn thực hiện "động tác giả" bằng cách đưa chất thải về các cơ sở có chức năng xử lý nhưng thực tế không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn, sau đó tiếp tục mang đi đổ thải. Đồng thời, Trang chỉ đạo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa chứng từ, với chi phí từ 3,2-6% giá trị trước thuế.

Ban chuyên án hoá trang, dùng flycam để giám sát

Trước đó, ngày 26/3, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại TPHCM và tỉnh Đồng Tháp, thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 23 đối tượng liên quan để làm việc. Kết quả giám định cho thấy các mẫu chất thải tại các điểm đổ thải đều là chất thải rắn, bắt buộc phải xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định.

Chia sẻ trên báo Người lao động về quá trình phá án, Thiếu tá Hoàng Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết lực lượng chức năng phải linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kể cả hóa trang dưới nhiều hình thức.

Hiện trường chôn lấp chất thải - Ảnh: Bộ Công an

Địa bàn hoạt động của các đối tượng trải rộng qua nhiều tỉnh, thành phố, khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều tổ công tác, tiến hành rà soát hơn 40 địa điểm nghi vấn đổ thải.

Quá trình theo dõi kéo dài suốt gần một năm với nhiều trở ngại. Các phương tiện vận chuyển chất thải tập kết tại hơn 10 bãi xe trên địa bàn TPHCM, thường hoạt động vào khung giờ rạng sáng, khoảng 2–3 giờ, rồi di chuyển đi các tỉnh lân cận để đổ thải.

Để giám sát các khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng còn sử dụng flycam vận hành ở độ cao lớn, hạn chế tiếng ồn, đảm bảo bí mật, đồng thời có thể ghi nhận toàn bộ hoạt động bên trong các cơ sở, khu vực đổ thải. Khi cần thiết, flycam được điều chỉnh độ cao phù hợp để quan sát chi tiết, phục vụ việc thu thập chứng cứ trực quan.

Hình ảnh những nơi tập kết chất thải nguy hiểm - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan CSĐT làm rõ, từ năm 2024 đến nay, Trang chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp chất thải không qua xử lý tại 11 điểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành như: Đồng Tháp, Tây Ninh,… với tổng khối lượng theo sổ sách nhân viên ghi nhận là hơn 20.000 tấn.

Kết luận giám định tư pháp của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và của Giám định viên tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xác định, các mẫu chất thải thu tại các địa điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra các cá nhân, các doanh nghiệp liên quan đến Lê Thị Thùy Trang và các pháp nhân do “bà trùm” rác thải này điều phối.