Mới đây, Lisa khoe thân hình nóng bỏng giữa sa mạc. Cô phô diễn vòng eo thon gọn và những hình xăm gợi cảm trong chiếc váy đen hở một bên. Bức ảnh cô đăng thu hút hàng triệu lượt yêu thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Dù đi chơi hay đi thảm đỏ, Lisa (BLACKPINK) cũng khiến mạng xã hội "bùng nổ" bởi vòng eo chỉ khoảng 51cm cùng thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ thần tượng không theo đuổi chế độ nhịn ăn khắc nghiệt như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó, cô xây dựng vóc dáng bằng những thói quen đơn giản nhưng duy trì cực kỳ kỷ luật.

Nếu cũng đang mơ ước sở hữu vòng eo gọn gàng hơn, bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ những bí quyết dưới đây:

Bắt đầu ngày mới bằng nước ép rau củ

Một thói quen khác của Lisa là uống nước ép từ táo xanh, cần tây, dưa leo, chanh và gừng vào buổi sáng.

Loại nước này cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài. Tuy nhiên, cần hiểu rằng nước ép không có tác dụng "đốt mỡ" hay "thải độc" thần kỳ như nhiều quảng cáo. Hiệu quả của nó chủ yếu đến từ việc bổ sung rau củ, tăng lượng nước và giúp chế độ ăn trở nên lành mạnh hơn.

Nhìn vào vóc dáng của Lisa, nhiều người chỉ thấy con số 51cm đáng mơ ước. Nhưng phía sau đó là lịch trình luyện tập gần như mỗi ngày, chế độ ăn uống cân bằng và sự kiên trì trong nhiều năm.

Các chuyên gia sức khỏe cũng lưu ý rằng không nên cố ép bản thân đạt số đo giống thần tượng. Chu vi vòng eo còn phụ thuộc vào chiều cao, khung xương, tỷ lệ mỡ cơ thể và yếu tố di truyền.

Điều quan trọng hơn là xây dựng lối sống bền vững: ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức khỏe mạnh. Khi đó, vòng eo sẽ dần trở nên thon gọn theo cách tự nhiên và an toàn.

Suy cho cùng, bí quyết lớn nhất của Lisa không nằm ở một loại thực phẩm hay bài tập đặc biệt, mà ở sự kỷ luật và tính nhất quán. Chính những thói quen nhỏ được lặp lại mỗi ngày mới là điều tạo nên vóc dáng khiến hàng triệu người ngưỡng mộ. Ngoài uống detox mỗi sáng, Lisa tuân thủ nguyên tắc:

1. Không bỏ bữa, thay vào đó chia nhỏ bữa ăn

Khác với quan niệm "muốn gầy phải nhịn", Lisa lựa chọn chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp cơ thể luôn có đủ năng lượng cho lịch tập luyện dày đặc, đồng thời hạn chế cảm giác đói cồn cào dẫn đến ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Về mặt khoa học, chia nhỏ bữa ăn không phải "bí quyết giảm cân thần kỳ", nhưng với những người hoạt động thể chất nhiều, cách này giúp kiểm soát cơn đói và duy trì lượng đường huyết ổn định hơn.

2. Protein luôn có mặt trong thực đơn

Để có vòng eo nhỏ nhưng vẫn săn chắc, Lisa đặc biệt ưu tiên các thực phẩm giàu protein như cá, thịt bò, hải sản cùng nhiều rau xanh.

Protein là dưỡng chất giúp duy trì và phục hồi khối cơ sau khi vận động. Cơ bắp khỏe hơn đồng nghĩa cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời tạo nên vóc dáng săn chắc thay vì chỉ "gầy mỏng".

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích bổ sung đủ đạm trong quá trình giảm mỡ.

3. Pilates - "vũ khí" tạo vòng eo săn chắc

Nếu phải chọn một bộ môn góp phần tạo nên vòng eo nổi tiếng của Lisa thì Pilates chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên.

Pilates tập trung vào nhóm cơ trung tâm (core), bao gồm cơ bụng, lưng dưới, hông và vùng chậu. Khi nhóm cơ này khỏe hơn, vòng eo trông gọn gàng hơn, tư thế đứng cũng đẹp hơn.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, Pilates còn giúp giảm đau lưng, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tăng độ dẻo dai cho cơ thể.

4. Nhảy và vận động ngoài trời gần như mỗi ngày

Là main dancer của BLACKPINK, Lisa dành nhiều giờ luyện tập vũ đạo mỗi ngày. Đây vốn là một dạng cardio cường độ cao giúp đốt cháy lượng lớn calo.

Không chỉ vậy, cô còn yêu thích leo núi, đi bộ đường dài, bơi lội, chèo SUP hay lướt ván khi có thời gian nghỉ ngơi. Những hoạt động này giúp tăng sức bền tim mạch, kích hoạt nhiều nhóm cơ và hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng hiệu quả hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc lựa chọn môn thể thao mình yêu thích sẽ giúp duy trì thói quen vận động lâu dài hơn thay vì chỉ tập luyện theo phong trào.

(Ảnh: Internet)