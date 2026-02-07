Chồng đưa lương cho vợ để vợ lo chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng - đây vốn là chuyện không xa lạ gì với nhiều gia đình. Tuy nhiên, vấn đề không phải cứ “nộp lương” là xong, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Đôi khi mâu thuẫn nảy sinh từ những khác biệt trong tư duy xài tiền. Giống như trường hợp của người chồng dưới đây.

Anh cho biết hàng tháng đều đưa cho vợ 35 triệu, nhưng được khoảng 15 ngày là vợ kêu hết tiền rồi. Công việc thì ngày càng khó khăn, thu nhập giảm, chỉ có chi tiêu của vợ là vẫn vậy nên thành ra bất lực.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người thảng thốt, bày tỏ sự cảm thông với nỗi bế tắc của người chồng. Ai cũng phải thắc mắc không hiểu cô vợ “tiêu gì lắm thế”.

“Nghĩa là 35 triệu này chỉ là tiền cho vợ tiêu vặt với tiền ăn tối của nhà thôi chứ không phải tổng chi tiêu cả nhà à? Nếu thế thật thì cả 2 vợ chồng bác đều đỉnh, có điều là chồng giỏi kiếm, vợ giỏi tiêu chứ không giỏi giữ” - Một người băn khoăn.

“Mình nói thật với bạn là tổng thu nhập cả tháng của 2 vợ chồng mình còn không được 35 triệu, mà vẫn nuôi được 2 bé, 1 bé lớp 2, 1 bé 4 tuổi. Thế nên người ta mới bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đấy. Có khi trước giờ bác chiều vợ quá nên chị nhà cứ quen thói chi tiêu thoải mái, giờ bảo tiết chế lại nghe chừng khó” - Một người bộc bạch.

“Thu nhập giảm thì nói với vợ, bảo vợ bớt ăn tiêu lại chứ tiền vào có hạn mà tiền ra thế kia thì sao gồng gánh nổi” - Một người thẳng thắn.

“Vợ bác không đi làm hay sao mà chồng phải cho tiền tiêu vặt? Cho thì cũng được, của chồng công vợ nhưng 35 triệu/tháng thì em thấy nhiều. Phụ nữ tầm 7-8 triệu là tiêu vặt thoải mái rồi, ăn tối thì 10 triệu cả tháng là cũng được cỡ sơn hào hải vị luôn ấy chứ, tổng 17-18 triệu đưa vợ là được, còn lại mình giữ để tiết kiệm, lo việc gia đình. Chứ vợ chi tiêu không khéo thì tốt nhất không nên đưa hết lương cho vợ” - Một người khuyên.

Vợ chồng bất đồng trong chi tiêu, phải làm sao?

1. Trò chuyện để hiểu quan điểm chi tiêu của nhau

Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau vì tiền, nhưng không phải do thiếu tiền, mà do khác biệt trong tư duy, góc nhìn. Có người coi kiếm tiền là để tận hưởng hiện tại, miễn hôm nay vui là được. Có người lại nghĩ phải tiết kiệm cho tương lai mới yên tâm.

Nếu chỉ đứng trên góc nhìn của mình, bạn sẽ thấy đối phương “hoang phí” hoặc “keo kiệt”, trong khi thực ra họ chỉ đang sống theo niềm tin đã hình thành từ gia đình, hoàn cảnh lớn lên, hoặc những trải nghiệm tài chính trong quá khứ.

Thay vì mở đầu bằng câu “Sao anh/em tiêu kiểu gì vậy?”, hãy thử chuyển thành “Điều gì khiến anh/em thấy khoản này đáng chi?”. Khi mỗi người được nói ra nỗi lo và mong muốn phía sau hành vi tiêu tiền, cuộc nói chuyện sẽ bớt căng thẳng và chuyển từ công kích sang thấu hiểu.

2. Thống nhất nguyên tắc chung

Một sai lầm phổ biến là cố kiểm soát toàn bộ cách chi tiêu của nhau. Điều đó dễ tạo cảm giác bị quản lý, mất tự do, và lâu dần sinh ra giấu giếm. Giải pháp cân bằng hơn là chia tài chính thành các “vùng”: tiền sinh hoạt chung (ăn uống, nhà cửa, con cái), tiền tiết kiệm/mục tiêu dài hạn, và một khoản riêng cho mỗi người tự quyết.

Phần chung thì phải minh bạch và cùng thống nhất nguyên tắc: mỗi tháng để ra bao nhiêu, khoản nào trên mức nào thì cần bàn với nhau. Nhưng phần tiền riêng, dù ít hay nhiều, thì nên tôn trọng quyền quyết định của đối phương. Khi có một không gian tài chính cá nhân, mỗi người sẽ bớt cảm giác bị kiểm soát, và những khoản chi “khó hiểu” cũng không còn là mồi lửa cho tranh cãi nữa.

3. Cùng nhau theo dõi chi tiêu một cách thường xuyên

Vợ chồng nên có một buổi nói chuyện định kỳ, ví dụ mỗi tháng một lần, để xem lại thu - chi, kế hoạch sắp tới và những khoản chi lớn sắp diễn ra. Khi tiền bạc được đưa ra bàn bạc trong trạng thái bình tĩnh, nó trở thành “việc của hai người” chứ không phải “lỗi của một người”.

Quan trọng hơn, những buổi nói chuyện như vậy giúp cả hai nhìn về cùng một hướng: mục tiêu chung là gì, tiến độ thực hiện tới đâu,... Khi đã cùng chung mục tiêu, cảm giác “chồng tiêu - vợ chê” hoặc ngược lại sẽ dần chuyển thành “mình đang cùng quản lý tài chính gia đình”.