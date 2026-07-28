Vô thức tắt nhạc khi lái xe - 'Hiện tượng' tâm lý đằng sau những quyết định quan trọng của tài xế

Lên xe là bật nhạc, không cần nghĩ

Lên xe, việc đầu tiên gần như là phản xạ: bật nhạc. Tôi không cần chọn lâu, vì playlist quen thuộc đã nằm sẵn đó, vài bài nghe đi nghe lại cả năm, thuộc từng đoạn intro, biết trước chỗ nào sắp lên cao trào. Có hôm còn hát theo, gõ tay lên vô lăng, quên luôn là đang tắc đường hay đang chạy tốc độ bao nhiêu.

Lúc đó đầu óc vẫn còn "ồn". Vẫn còn deadline chưa xong, tin nhắn chưa trả lời, cuộc họp ban sáng còn lởn vởn. Nhạc là cách để lấp đầy khoảng đó, không phải để giải trí thuần túy, mà để có cái gì đó choán chỗ, khỏi phải đối diện với mớ suy nghĩ đang chờ sẵn.

Ảnh dựng AI: AP Team

Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, tay tự với tới nút tắt nhạc. Không phải vì bài đang phát dở, cũng không phải vì chán nhạc đó. Chỉ là tự nhiên thấy không cần nữa. Xe vẫn chạy đều, tay vẫn lái, mắt vẫn nhìn đường, nhưng cái đầu đã đi chỗ khác từ lúc nào không hay.

Nếu bạn cũng từng trải qua đúng cảm giác này, thì bạn không phải người duy nhất.

Không phải ngẫu nhiên, não bộ đang làm đúng việc của nó

Hóa ra cái cảm giác này có tên hẳn hoi, và không phải chuyện lạ chỉ mình tôi gặp. Giới nghiên cứu tâm lý học gọi đó là "highway hypnosis", một dạng tự động hóa (automaticity) xảy ra khi lái xe đã trở thành kỹ năng nằm lòng.

Cơ chế của nó khá đơn giản mà hợp lý. Não có một phần gọi là chức năng điều hành, chịu trách nhiệm ra quyết định, xử lý tình huống mới, tập trung vào việc quan trọng. Khi con đường quen thuộc, tốc độ ổn định, không có gì bất ngờ, phần này của não nhận ra rằng đây là việc nó đã làm hàng nghìn lần rồi, không cần dồn hết công suất vào đó nữa.

Nói cách khác, khi lái xe không còn đòi hỏi nhiều "băng thông" xử lý, ý thức tự cho rằng tình huống đã nằm trong tầm kiểm soát, và bắt đầu rảnh tay đi làm việc khác. Cơ thể vẫn lái, phản xạ vẫn đủ nhanh để phanh, để đánh lái, để giữ làn, nhưng phần ý thức chủ động thì đã tách ra, đi lang thang.

Đây chính là lúc cái gọi là "quay vào trong" xảy ra. Không phải vì bạn cố tình ngồi suy nghĩ, mà vì não vừa mới được rảnh tay, và nó lập tức lấp đầy khoảng trống đó bằng đúng những thứ ban ngày chưa kịp xử lý.

Cái trồi lên trong im lặng đó, mới là phần thật

Phần đáng nói nhất không phải là cơ chế, mà là cái gì xuất hiện trong khoảng im lặng đó.

Không phải ngẫu nhiên mà đó thường là những thứ chưa được nói ra. Một cuộc gọi lỡ hẹn với ai đó. Một quyết định đang treo lơ lửng, không dám chốt cũng không dám bỏ. Một câu nói lúc sáng lẽ ra không nên nói vậy. Một người lâu rồi chưa nhắn lại. Ban ngày, giữa công việc, giữa những cuộc trò chuyện, những thứ này bị đẩy xuống dưới, không có chỗ để nổi lên. Nhưng trong xe, một mình, không ai nhìn, không ai hỏi, đây là nơi hiếm hoi chúng được phép xuất hiện.

Có lẽ đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông, khi được hỏi lúc nào họ nghĩ thông chuyện gì đó nhất, câu trả lời thường là: lúc lái xe một mình. Không phải vì xe có phép màu gì, mà vì đó là một trong số ít khoảnh khắc trong ngày cơ thể bận nhưng đầu lại rảnh. Sự rảnh đó không đến từ việc ngồi yên cố nghĩ, mà đến từ việc để cơ thể làm việc quen thuộc, đủ để tâm trí được thả lỏng.

Ảnh dựng AI: AP Team

Và cũng chính trong khoảng trống đó, không ít lần những ý tưởng hay nhất lại tự nhiên xuất hiện. Không phải vì cố nặn ra, mà vì đầu óc lúc này không còn bị chi phối bởi deadline hay việc phải trả lời ai, nên những kết nối mới, những cách nhìn khác về một vấn đề cũ, mới có chỗ để hiện lên.

Nó khác hẳn với việc ngồi một chỗ, cố ép mình suy nghĩ về vấn đề gì đó. Ngồi yên mà nghĩ thường dễ rơi vào vòng lặp, càng nghĩ càng rối. Nhưng trong xe, có nhịp chuyển động, có luồng không khí bên ngoài, có tay vẫn bận với vô lăng. Chính cái "bận nhẹ" đó lại tạo ra khoảng cách vừa đủ để nhìn vấn đề mà không bị nó nuốt chửng.

Không cần lời khuyên nào ở đây

Bài này không có tips gì để chia sẻ, vì bản chất nó không phải chuyện cần sửa hay cần tối ưu. Nó chỉ là một quy luật âm thầm mà rất nhiều người đàn ông đã trải qua nhưng chưa từng gọi tên: bật nhạc để lấp khoảng trống, rồi tắt nhạc khi khoảng trống đó không còn cần lấp nữa, và để những suy nghĩ thật sự của mình có chỗ để trồi lên.

Còn bạn, lần cuối cùng bạn tự tắt nhạc mà không để ý, bạn đang nghĩ về cái gì?