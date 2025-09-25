Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, mới đây, trong chương trình phát thanh "Trung tâm tư vấn luật sư Jo In-seop" của Đài YTN (Hàn Quốc), một người phụ nữ trung niên đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy trắc trở của mình.

Theo người phụ nữ chia sẻ, cô đã kết hôn được gần 40 năm, các con đều đã lớn và lập gia đình riêng. Hiện tại hai vợ chồng cùng nhau mở vườn hoa và tình hình kinh doanh rất thuận lợi với nhiều khách hàng quen, trong đó có bà chủ quán trà truyền thống gần đó. Người này thường xuyên đặt hoa với số lượng lớn và do chính ông chủ trang trại tự tay giao hàng.

Tuy nhiên, thời gian sau, kể cả khi không có đơn đặt hàng thì người chồng vẫn thường xuyên lui tới quán trà. Ban đầu, người vợ không chút nghi ngờ vì nữ chủ quán đã ngoài 70 tuổi. Song, một lần tình cờ, người vợ phát hiện chồng mình lấy chiếc ô tô mới của gia đình chở chủ quán trà đi ăn ở nhà hàng.

Vợ "sốc nặng" vì phát hiện người tình của chồng là cụ bà hơn 70 tuổi. Ảnh minh họa: Heraldk.

Chưa dừng lại ở đó, người vợ còn vô tình nghe được đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trên điện thoại di động của chồng mình và "người tình" với nhiều lời lẽ ngọt ngào.

"Họ thường xuyên nói những lời lẽ tình cảm nhau như 'nhớ anh/em', 'ở bên anh/em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất'...", người vợ phẫn nộ kể lại.

Khi bị vợ tra hỏi, người chồng ra sức phủ nhận và nói rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, khách hàng thông thường. Ông thậm chí còn thản nhiên nói rằng: "Già rồi, ai thích làm gì nữa?".

Câu nói này của người chồng khiến người vợ chết điếng, vì quá tức giận người vợ muốn khởi kiện bà cụ 70 tuổi với tư cách "người thứ ba" và kiện chồng mình ngoại tình.

Người phụ nữ muốn được chương trình tư vấn về khả năng thắng kiện của mình trong vụ việc này. Được biết, người chồng của cô năm nay 60 tuổi.

Theo Vietnamnet, lắng nghe câu chuyện trên chương trình, luật sư Ryu Hyun-joo thuộc Công ty luật Shinsegae (Hàn Quốc) cho biết, rất nhiều người ở độ tuổi 60-70 đến tư vấn về các vụ kiện liên quan đến chuyện ngoại tình.

"Theo luật dân sự, 'hành vi không chung thủy' hay 'ngoại tình' là một trong những lý do dẫn đến ly hôn và có thể yêu cầu bồi thường, xử lý theo luật dân sự. Hành vi này không nhất thiết phải có quan hệ tình dục.

Việc thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, trò chuyện thân mật cũng được coi là vi phạm nghĩa vụ chung thủy và lòng tin giữa vợ chồng. Do đó, trong trường hợp này, đơn kiện chồng ngoại tình của người vợ chắc chắn sẽ được tòa chấp thuận", luật sư giải thích thêm.