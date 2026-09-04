Cụ thể, ngày 2/9, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin phản ánh về một trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Bắc Hà.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 9 giờ 38 phút ngày 1/9/2026, anh V.T.K., sinh năm 1990, điều khiển xe gắn máy biển số 15FA-0X2. XX, chở phía sau chị K.T.H.N., sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Nông Trường, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Bắc Hà, xã Bắc Hà.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng CSGT xác định anh V.T.K. có 3 lỗi vi phạm. Cụ thể, anh V.T.K. không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm điểm h khoản 2 Điều 7, mức phạt 500.000 đồng. Ngoài ra, anh V.T.K. chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, vi phạm điểm i khoản 2 Điều 7, mức phạt 500.000 đồng.

Anh V.T.K. cũng không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 18, mức phạt 250.000 đồng. Đối với chị K.T.H.N., người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 12, mức phạt 500.000 đồng. Tổng mức tiền phạt đối với 2 trường hợp là 1.750.000 đồng.

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm đầy đủ điều kiện của người và phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Khi cùng người thân ra đường, mỗi người cần đội mũ bảo hiểm cho chính mình và nhắc người ngồi cùng thực hiện nghiêm quy định. Với trẻ em thuộc trường hợp pháp luật quy định phải đội mũ bảo hiểm, cha mẹ, người lớn càng cần chủ động hình thành cho trẻ thói quen chấp hành ngay từ những chuyến đi hằng ngày.

Một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, được đội và cài quai đúng quy cách là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ chấn thương vùng đầu khi không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT cũng nhấn mạnh, bảo vệ người thân bắt đầu từ những điều đơn giản như đội mũ bảo hiểm, chấp hành pháp luật và không chủ quan dù chỉ đi một đoạn đường ngắn.

Đáng chú ý, những thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông do người dân cung cấp qua các kênh thông tin và mạng xã hội là nguồn thông tin quan trọng để lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh. Trường hợp có đủ căn cứ sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)