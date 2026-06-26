Vợ NS Công Lý: "Tôi nghèo và quê mùa lắm"

Sau khi nghỉ công việc văn phòng, bà xã NS Công Lý đã chuyển sang làm tiếp thị liên kết (affiliate) trên mạng xã hội. Sau những tranh luận xoay quanh việc thường xuyên gắn link bán hàng, mới đây cô tiếp tục thu hút sự quan tâm khi thẳng thắn tự nhận bản thân "nghèo và quê mùa", đồng thời lên tiếng về hình ảnh mà mình đang xây dựng.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà đăng tải bài viết chia sẻ về những băn khoăn xoay quanh hình ảnh cá nhân. Nguồn cơn xuất phát từ một tin nhắn góp ý của cư dân mạng cho rằng cô nên hướng đến hình tượng phụ nữ thành đạt để phù hợp hơn với việc kinh doanh và bán các sản phẩm có giá trị cao.

Cụ thể, người này nhắn nhủ: "Hà ơi, em hướng đến đối tượng phụ nữ thành đạt đi, để bán hàng cao cấp chút chứ đừng bán hàng 100K". Trước góp ý trên, Ngọc Hà có những trải lòng khá thẳng thắn. Bà xã NS Công Lý cho biết cô không biết nên xây dựng hình ảnh như thế nào để làm hài lòng tất cả mọi người. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không phù hợp với hình tượng "phú bà" sang chảnh. "Thật ra, để xây dựng hình ảnh một 'phú bà' sang chảnh thì em không theo nổi, vì em nghèo, mà em cũng không có tính cách khoe mẽ, phông bạt, em quê mùa lắm", Ngọc Hà chia sẻ.

Khi được 1 netizen khuyên nên bán hàng cao cấp thay vì ít tiền. Ngọc Hà khẳng định bản thân không phù hợp với hình tượng "phú bà" sang chảnh. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở đó, Ngọc Hà còn bày tỏ quan điểm về cách đánh giá một con người thông qua vẻ ngoài hay giá trị vật chất. Cô cho rằng việc mặc một chiếc áo giá 100.000 đồng không đồng nghĩa với việc toàn bộ cuộc sống hay các món đồ khác đều có giá trị thấp.

Bà xã NS Công Lý viết: "Chẳng lẽ một người thành đạt thì sẽ không bao giờ mặc chiếc áo giá 100.000 đồng sao? Giá trị của một con người đâu thể được đánh giá chỉ qua giá tiền của một món đồ".

Theo Ngọc Hà, điều quan trọng nhất không nằm ở việc sử dụng hàng hiệu hay đồ đắt tiền, mà là sự chỉn chu, phù hợp và tự tin trong cách sống. Cô cho rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng và không nên bị đóng khung trong một hình mẫu nhất định chỉ vì công việc đang theo đuổi.

Những chia sẻ của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước cách suy nghĩ chân thành của cô, đồng thời cho rằng việc bán hàng hay làm tiếp thị liên kết không nhất thiết phải gắn liền với hình ảnh giàu có, xa hoa.

Theo Ngọc Hà, điều quan trọng nhất không nằm ở việc sử dụng hàng hiệu hay đồ đắt tiền, mà là sự chỉn chu, phù hợp và tự tin trong cách sống. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Ngọc Hà khá cởi mở khi chia sẻ về công việc làm affiliate trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng gây chú ý khi tiết lộ doanh thu hơn 30 triệu đồng sau khoảng 2 tháng làm tiếp thị liên kết. Bà xã NS Công Lý cho biết những sản phẩm cô giới thiệu đều dựa trên trải nghiệm thực tế và mong muốn mang đến các lựa chọn phù hợp cho người theo dõi.

Kể từ khi NS Công Lý gặp vấn đề về sức khỏe, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ chồng trong cuộc sống cũng như công việc. Bên cạnh vai trò hậu phương cho nam nghệ sĩ, cô cũng chủ động phát triển công việc cá nhân để tạo thêm nguồn thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình.

Giữa những ý kiến trái chiều, Ngọc Hà vẫn giữ quan điểm sống đơn giản và chân thật. Cô cho rằng giá trị của một người không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng hay những món đồ đắt tiền, mà được thể hiện qua sự nỗ lực và cách họ sống mỗi ngày.

Bà xã NS Công Lý từng gây chú ý khi tiết lộ doanh thu hơn 30 triệu đồng sau khoảng 2 tháng làm tiếp thị liên kết. Ảnh: FBNV