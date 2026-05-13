Vợ NS Công Lý nói về chuyện Miu Lê: "Mong chúng ta tỉnh táo"

Sau khi thông tin Miu Lê bị bắt giữ nổ ra, không chỉ netizen mà nhiều sao Việt cũng bất ngờ. Giữa lúc những thông tin liên quan đến Miu Lê vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội, bà xã của NS Công Lý là Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết cô vốn là người khá ngại lên tiếng trước các scandal trong showbiz vì lo sợ quan điểm cá nhân dễ gây tranh cãi, bị bóp méo hoặc giật tít trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này cô quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình xoay quanh câu chuyện của Miu Lê.

Ngọc Hà thẳng thắn cho rằng việc nghệ sĩ sử dụng chất cấm là hành động sai và đáng lên án. Theo cô, một nghệ sĩ nổi tiếng như Miu Lê vốn có được tình cảm yêu mến từ khán giả, kiếm tiền bằng hình ảnh, tài năng và sức ảnh hưởng của mình nên càng cần ý thức hơn về hành động cá nhân.

Cô cho hay: "Mình không phải fan của Miu Lê, nhưng mình có nghe nhạc, xem phim của bạn ấy và từng thấy viral với những câu nói “tưng tửng” rất riêng của Miu Lê trên mạng xã hội. Việc Miu Lê là điều sai, rất sai. Bởi một nghệ sĩ nổi tiếng như Miu Lê có được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả, kiếm tiền bằng hình ảnh, giọng hát và tài năng của mình - điều mà không phải ngành nghề nào cũng dễ dàng có được. Nhưng khi sự việc xảy ra nhiều mang hình ảnh để cắt ghép để câu view bán hàng, chỉnh sửa AI….

Với mình, Miu Lê là một cô có tài năng. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ gần như sụp đổ. Có lẽ sau khi tỉnh táo, chính Miu Lê cũng đang rất hối hận, một sự hối hận muộn màng. Và sẽ rất khó để cô ấy có thể trở lại với các dự án phim ảnh và âm nhạc".

Ngọc Hà - bà xã NS Công Lý đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc của Miu Lê. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, bà xã NS Công Lý cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến một nghệ sĩ tài năng có thể đánh mất nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn. Cô viết rằng sau biến cố này, chính Miu Lê có lẽ cũng đang cảm thấy hối hận và sẽ rất khó để quay trở lại với các dự án nghệ thuật như trước.

Cuối bài đăng, Ngọc Hà nhắn nhủ: "Mong rằng tất cả chúng ta hãy tỉnh táo trước những thứ khoái cảm nhất thời để rồi đánh mất mọi thứ mình đã gây dựng". Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Ngọc Hà cũng bày tỏ hy vọng "cơn bão" sẽ sớm qua để Miu Lê có thời gian nhìn lại bản thân, từ đó thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Cô cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến một nghệ sĩ tài năng có thể đánh mất nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: FBNV

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi thông tin Miu Lê bị bắt giữ, công ty quản lý đã chính thức lên tiếng. Phía công ty cho biết đang phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để xác minh sự việc, đồng thời sẽ đưa ra phản hồi chính thức khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

"Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị.

Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng", phía công ty quản lý Miu Lê thông báo.