Thời gian gần đây, nàng WAG ngoại quốc Dianka Zakhidova không còn xuất hiện dày đặc dưới ánh đèn sân khấu thời trang như trước. Người đẹp Ukraine dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ bên Bùi Tiến Dũng và cậu con trai, tận hưởng những chuyến đi, những buổi vui chơi hay đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn qua loạt ảnh mới nhất, bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn gây ấn tượng cực mạnh bởi nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng.

Trong loạt ảnh mới, Dianka xuất hiện giữa khung cảnh ngập nắng, cây xanh và biển trời. Người đẹp diện một bộ bikini màu vàng nổi bật, để tóc búi gọn và gần như không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn thu hút ánh nhìn bởi gương mặt rạng rỡ cùng vóc dáng săn chắc. Có lúc cô một mình tạo dáng trước gương, khi lại ngâm mình trong hồ bơi hay thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng gia đình.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Dianka chụp ảnh cùng Bùi Tiến Dũng và con trai. Cậu bé tinh nghịch chen vào giữa bố mẹ, trong khi thủ môn sinh năm 1997 nhìn vợ đầy trìu mến. Không cần những khung hình được dàn dựng công phu, khoảnh khắc rất đời thường ấy vẫn cho thấy một Dianka đang tận hưởng trọn vẹn vai trò người vợ, người mẹ sau khi tạm rời xa ánh đèn thời trang.

Từ chân dài sàn diễn đến người phụ nữ của gia đình

Trước khi được biết đến với tư cách bà xã Bùi Tiến Dũng, Dianka đã có một hành trình riêng trong làng người mẫu. Người đẹp Ukraine từng hoạt động tại nhiều thị trường thời trang trước khi đến Việt Nam, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng gương mặt sắc sảo và vóc dáng chuẩn mẫu. Khi xuất hiện trên các sàn diễn, Dianka thường gây chú ý bởi thần thái chuyên nghiệp và vẻ đẹp mang nét Tây đặc trưng.

Sau khi bén duyên với Bùi Tiến Dũng, cuộc sống của Dianka dần có thêm một ưu tiên rất khác. Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2020, tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 rồi chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó. Từ một cô gái quen với những chuyến đi, buổi chụp hình và lịch trình thời trang, Dianka bắt đầu làm quen với những công việc rất đỗi bình thường của một người mẹ.

Từng có thời điểm Dianka chia sẻ rằng cô lo việc sinh con sớm có thể khiến mình mất tự do hoặc phải dừng sự nghiệp. Nhưng khi Danil xuất hiện, những suy nghĩ ấy dần thay đổi. Cô tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc con, vun vén gia đình và tận hưởng những điều nhỏ bé mà trước đây có thể chưa từng nghĩ tới.

Không còn sải bước thường xuyên, nhưng vẫn giữ phong độ đáng nể

Rời xa sàn catwalk không đồng nghĩa Dianka từ bỏ hoàn toàn thời trang. Sau khi sinh con, cô từng nhanh chóng trở lại công việc người mẫu và tiếp tục xuất hiện trên các sàn diễn trong nước. Khi ấy, vóc dáng của bà xã Bùi Tiến Dũng từng nhận được nhiều lời khen bởi khả năng lấy lại phong độ ấn tượng sau sinh.

Tuy nhiên, càng về sau, hình ảnh Dianka bên gia đình xuất hiện nhiều hơn trên trang cá nhân. Cô cùng chồng đưa con đi chơi, tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng hoặc đơn giản là ở nhà chăm sóc tổ ấm. Nhịp sống của nàng mẫu Tây vì thế cũng trở nên chậm rãi hơn, nhưng dường như lại phù hợp với cô ở thời điểm hiện tại.

Nhìn loạt ảnh mới, có thể thấy Dianka vẫn duy trì thói quen chăm sóc bản thân. Bộ bikini vàng giúp cô khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối. Làn da rám nắng, mái tóc búi cao và nụ cười tươi khiến người đẹp mang đến hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng thay vì vẻ cầu kỳ thường thấy trên sàn diễn.

Điều thú vị là dù không còn hoạt động thời trang với tần suất như trước, Dianka vẫn sở hữu đúng những lợi thế từng giúp cô nổi bật khi làm mẫu. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc khiến cô gần như không cần đến những bộ cánh cầu kỳ để tạo ấn tượng. Chỉ một bộ bikini đơn giản và khung cảnh biển trời phía sau cũng đủ để nàng WAGs thu hút sự chú ý. Cô có thể xuất hiện với gương mặt mộc, tóc búi vội hay bộ đồ đi biển đơn giản, nhưng thần thái vẫn nổi bật. Có lẽ đây cũng là lý do bà xã Bùi Tiến Dũng nhiều năm qua vẫn được xem là một trong những nàng WAGs có sức hút đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Hạnh phúc giản dị bên Bùi Tiến Dũng và con trai

Bùi Tiến Dũng và Dianka từng khiến nhiều người chú ý khi công khai chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn, cả hai không xây dựng hình ảnh một cặp đôi quá phô trương mà thường chia sẻ những khoảnh khắc khá giản dị trong cuộc sống. Từ những chuyến du lịch đến những bữa ăn, những lần đưa con đi chơi, gia đình nhỏ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khung hình đầy tiếng cười.

Nhìn cách Dianka thoải mái tận hưởng những ngày bình yên bên Bùi Tiến Dũng và con trai, có thể thấy cô dường như đang rất hài lòng với lựa chọn hiện tại. Cô từng bước lùi khỏi ánh đèn catwalk để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng không vì thế mà đánh mất phiên bản rực rỡ của chính mình. Trái lại, nàng mẫu Tây giờ đây mang một vẻ đẹp trưởng thành, khỏe khoắn và đầy sức sống.