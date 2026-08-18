Mẹ tôi đã dành cả đời để ở nhà nội trợ, và tôi biết mình không muốn sống như vậy

Tôi không muốn chống lại cuộc đời của mẹ, tôi chỉ muốn đi một con đường khác

Có lẽ đây là điều tôi mất nhiều năm mới hiểu được. Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ giống mẹ không có nghĩa là tôi phủ nhận cuộc đời của mẹ. Ngược lại, chính vì biết mẹ đã hy sinh thế nào nên tôi càng muốn sống một cuộc đời có nhiều lựa chọn hơn.

Mẹ đã làm những gì mẹ có thể làm trong hoàn cảnh của mẹ. Thế hệ của mẹ lớn lên với những giới hạn khác. Những cô gái sinh vào những năm 1960 không có internet để nhìn thấy hàng nghìn kiểu cuộc sống khác nhau. Họ không có mạng xã hội để biết rằng một người phụ nữ có thể trở thành nhà văn, bác sĩ, doanh nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, người làm nội dung hay sống độc thân và vẫn có một cuộc đời đầy đủ.

Hai thế hệ, hai vùng lựa chọn Cùng là phụ nữ, nhưng khoảng cách giữa hai thế hệ không nằm ở năng lực. Nó nằm ở số cánh cửa mà mỗi người được nhìn thấy. Thế hệ của mẹ · sinh những năm 1960 Thế hệ của tôi · hôm nay NHỮNG GIỚI HẠN CỦA MỘT THỜI Không có internet để nhìn thấy hàng nghìn kiểu cuộc sống khác nhau.

Không có mạng xã hội để biết rằng một người phụ nữ có thể sống theo bao nhiêu cách.

Thường được dạy cách trở thành một người vợ tốt trước khi được dạy cách trở thành chính mình.

Gia đình là ưu tiên hàng đầu: Người vợ tốt là người biết vun vén, người mẹ tốt là người hy sinh cho con. NHỮNG CÁNH CỬA ĐÃ MỞ Có thể trở thành nhà văn, bác sĩ, doanh nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, người làm nội dung.

Có thể sống độc thân và vẫn có một cuộc đời đầy đủ.

Có thu nhập của riêng mình, và vì thế có quyền lựa chọn.

Nếu ở nhà chăm con, đó là quyết định hai người cùng thống nhất chứ không phải mặc định.

Họ thường được dạy cách trở thành một người vợ tốt trước khi được dạy cách trở thành chính mình. Thế hệ của tôi may mắn hơn. Chúng tôi được nhìn thấy nhiều lựa chọn hơn. Vậy thì tại sao lại phải sống một cuộc đời chỉ vì người khác từng sống như thế?

Tôi muốn làm việc không phải vì nghĩ nội trợ là thấp kém. Tôi biết một người chăm sóc gia đình tốt có giá trị đến thế nào. Tôi biết phía sau một gia đình ổn định thường có vô số công việc không tên.

Tôi chỉ muốn sự hy sinh ấy là một lựa chọn, chứ không phải số phận.

Nếu sau này tôi có gia đình và có một giai đoạn phải ở nhà chăm con, tôi muốn đó là quyết định mà tôi và người bạn đời cùng thống nhất, cùng nhìn nhận giá trị và cùng chia sẻ trách nhiệm. Tôi không muốn việc tôi ở nhà mặc nhiên biến thành lý do để mọi quyết định tài chính trong gia đình thuộc về người khác.

Tôi càng không muốn một ngày nào đó có người nói với tôi rằng: “Em có làm gì đâu, cả ngày chỉ ở nhà”. Bởi tôi đã nhìn thấy mẹ mình. Tôi biết câu nói ấy có thể làm tổn thương một người đã dành cả đời để chăm sóc những người khác đến mức nào.

Có một điều khác tôi cũng học được từ mẹ: Phụ nữ cần các mối quan hệ ngoài gia đình. Một người bạn để uống cà phê. Một đồng nghiệp có thể nói chuyện nghề nghiệp. Một người chị có thể gọi khi gặp chuyện. Một nhóm người cùng sở thích. Một cộng đồng nhỏ nơi mình được là chính mình.

Những mối quan hệ ấy không phải thứ phù phiếm. Chúng là một phần của đời sống tinh thần. Nếu toàn bộ thế giới của một người phụ nữ chỉ có chồng và con, cô ấy sẽ rất dễ đặt tất cả kỳ vọng, niềm vui, nỗi buồn và cảm giác có giá trị của mình vào gia đình. Khi gia đình có vấn đề, cô ấy có thể cảm thấy mình không còn gì nữa.

Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn có nhiều “điểm tựa” trong cuộc đời.

Không phải để đề phòng một cuộc hôn nhân thất bại, mà để hiểu rằng một người trưởng thành nên có nhiều phần khác nhau trong đời sống của mình. Có công việc. Có gia đình. Có bạn bè. Có sở thích. Có những mục tiêu riêng. Có những khoảng thời gian chỉ dành cho bản thân. Những phần ấy không cạnh tranh với nhau. Chúng bổ sung cho nhau. Và có lẽ đó mới là một cuộc sống tương đối lành mạnh.

Bạn đang có mấy điểm tựa? Sáu thứ mà bài viết này gọi là “điểm tựa”. Bấm chọn những gì bạn đang thực sự có, ngay lúc này. Một công việc Một tài khoản của riêng mình Một vài người bạn Một sở thích theo đuổi lâu dài Những mục tiêu riêng Khoảng thời gian chỉ dành cho mình 0 /6 Thế giới của bạn đang khá hẹp. Không sao cả, chỉ cần thêm một điểm tựa nhỏ thôi cũng đủ để bắt đầu. Bạn đã có vài chỗ để tựa vào. Hãy giữ chúng, đừng để những việc không tên cuốn đi hết. Bạn đang có một đời sống khá cân bằng. Những phần này không cạnh tranh nhau, chúng bổ sung cho nhau. Bạn có gần như đủ những điểm tựa mà bài viết nhắc tới: Một mái nhà để yêu thương, và một thế giới để thuộc về. Chỉ là một câu hỏi để tự soi lại, không phải một bài kiểm tra.

Tôi nghĩ về mẹ nhiều nhất vào những lúc tôi thấy mình quá bận rộn với công việc. Có đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa theo hướng ngược lại không. Có phải vì sợ cuộc đời của mẹ mà tôi cứ cố gắng chứng minh rằng mình phải độc lập, phải thành công, phải có một vị trí riêng? Có thể.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, độc lập không nhất thiết có nghĩa là phải trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng kiếm được nhiều tiền, lúc nào cũng tự mình giải quyết tất cả.

Độc lập đôi khi chỉ đơn giản là biết mình có thể đứng bằng đôi chân của mình.

Biết mình có thể tự kiếm tiền. Biết mình có một công việc hoặc một năng lực mà không ai có thể lấy đi chỉ bằng một câu nói. Biết mình có những người ngoài gia đình. Biết mình có thể bước ra ngoài cánh cửa ấy và bắt đầu lại nếu cuộc đời buộc mình phải làm vậy. Và quan trọng nhất, biết mình là ai ngay cả khi không còn là vợ của ai đó, mẹ của ai đó hay con của ai đó.

Tôi thương mẹ vì mẹ đã dành gần như cả đời để chăm sóc chúng tôi. Nhưng chính vì thương mẹ, tôi càng không muốn lặp lại nguyên vẹn cuộc đời ấy.

Tôi muốn nếu sau này có con, chúng sẽ nhìn thấy một người mẹ vừa yêu chúng, vừa yêu công việc của mình. Một người mẹ có thể nấu cho chúng một bữa cơm ngon nhưng cũng có thể bỏ bếp để đi gặp bạn. Một người mẹ có thể chăm sóc gia đình nhưng vẫn có những cuốn sách riêng, những chuyến đi riêng, những cuộc trò chuyện riêng và những ước mơ chưa hoàn thành.

Tôi muốn chúng hiểu rằng phụ nữ không sinh ra chỉ để hy sinh. Và đàn ông cũng không sinh ra để trở thành người duy nhất quyết định cuộc đời của một gia đình.

Có lẽ điều tôi muốn nhất không phải là có một cuộc đời hoàn toàn khác mẹ. Tôi chỉ muốn có nhiều lựa chọn hơn mẹ đã từng có. Mẹ đã đi qua một thời đại mà phụ nữ thường phải học cách chịu đựng. Còn tôi muốn học cách lựa chọn.

Nếu có gia đình, tôi muốn xây dựng nó. Nếu có con, tôi muốn chăm sóc chúng. Nếu yêu một người, tôi muốn hết lòng với người đó. Nhưng bên cạnh tất cả những điều ấy, tôi vẫn muốn giữ lại một phần đời sống chỉ thuộc về mình: Một công việc. Một tài khoản của riêng mình. Một vài người bạn. Một sở thích. Một thế giới nhỏ ngoài cánh cửa gia đình.

Bởi sau cùng, một người phụ nữ có thể dành rất nhiều tình yêu cho người khác, nhưng cô ấy vẫn cần học cách đừng đánh mất chính mình trong tình yêu ấy. Và có lẽ đó là bài học lớn nhất mà cuộc đời mẹ đã vô tình dạy cho tôi.