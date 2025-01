Vợ Mark Zuckerberg bị chê mặc xấu nhất ở lễ nhậm chức

Ngày 20/1 (giờ địa phương), lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump diễn ra ở trung tâm thủ đô Washington DC. Đệ nhất phu nhân Melania Trump thu hút ánh nhìn với gu thời trang tinh tế. Bà xuất hiện trong chiếc áo khoác dáng dài do Adam Lippes may riêng, kết hợp với chiếc mũ boater đồng bộ của Eric Javits.

Ngược lại, vợ của Mark Zuckerberg - Priscilla Chan - bị đánh giá thiếu ấn tượng khi chọn set đồ len ở sự kiện quan trọng. Priscilla Chan mặc chiếc áo len dệt kim màu xanh nhạt của Bottega Veneta, kèm chân váy chữ A cùng phong cách.

Priscilla Chan đơn điệu, trông già hơn tuổi trong bộ đồ xanh. Ảnh: Getty Images.

Dailymail nhận xét trang phục này không tôn dáng, kém sang trọng so với tầm vóc của sự kiện. Priscilla Chan cũng bị "dìm" bởi chiếc vòng cổ ngọc trai hai tầng.

New York Post cũng đưa Lauren Sanchez - hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos - vào danh sách mặc xấu. Nữ MC mặc bộ đồ được mô tả là "lót lấy cảm hứng từ đồ lót", kèm chiếc áo blazer trắng bó sát khoác ngoài.

The Hollywood Reporter bình luận trang phục của Lauren Sanchez không ăn nhập, thậm chí mâu thuẫn với tính chất sang trọng của sự kiện. Trang phục của Lauren Sanchez còn gây mất tập trung. Đây không phải lần đầu Lauren Sanchez bị chỉ trích vì trang phục gợi cảm quá mức.

Lauren Sanchez bị cho là lạc quẻ với những bộ đồ sang trọng của phụ nữ nhà Trump và các khách mời nữ ở sự kiện. Ảnh: Getty.

Một vài bức ảnh lan truyền sau lễ nhậm chức của ông Trump cho thấy Mark Zuckerberg đã nhìn Lauren Sanchez với ánh mắt "nhạy cảm".

Người dùng X bình luận: “Thật đáng buồn cho Lauren Sanchez. Hãy cất bộ đồ này đi", "Khi tôi đang tận hưởng vẻ đẹp và sự đẳng cấp của Melania Trump, thì Lauren Sanchez chỉ mặc áo ngực".

Lễ nhậm chức của ông Donald Trump là sự kiện quan trọng. Đây là lễ nhậm chức có chi phí cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, an ninh cũng được thắt chặt. Theo Euronews , các thành viên thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Connecticut, Virginia, và Pennsylvania đã thiết lập một vành đai an ninh xung quanh Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia tại thành phố Washington từ ngày 18/1. Vành đai an ninh này sẽ đảm nhận kiểm soát giao thông, và tuần tra các ga tàu điện ngầm.