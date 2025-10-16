Vợ mang thai tử vong sau khi vào khách sạn cùng kẻ lạ mặt, chồng chết lặng khi xem lại camera

Báo Dân Việt cho biết, nạn nhân là Anti Puspita Sari, 22 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong một khách sạn ở quận Ilir Timur II thành Palembang, Indonesia hôm 11/10.

Cảnh sát trưởng Harryo Sugihhartono - Trưởng Công an thành phố Palembang, cho biết nạn nhân qua đời từ một ngày trước khi thi thể được phát hiện. Theo thông tin ban đầu, cô đang mang thai ở giai đoạn đầu.

Theo lời Cảnh sát trưởng Harryo Sugihhartono, trước khi được phát hiện tử vong, nạn nhân từng đưa chồng đến nơi làm việc vào khoảng 15h chiều 10/10.

“Nạn nhân vẫn kịp đưa chồng đi làm vào lúc 15h. Sau đó, khoảng 16h, cô di chuyển đến địa điểm đã được xác định là hiện trường vụ án”, ông Harryo Sugihhartono cho biết.

Người vợ đã nhận phòng cùng một người đàn ông lạ mặt. Ảnh: Tribunnews.

Từ hình ảnh camera an ninh (CCTV) của khách sạn, cảnh sát xác định cô Anti Puspita đã nhận phòng cùng một người đàn ông lạ mặt vào chiều 10/10, chỉ một ngày trước khi bị phát hiện tử vong. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai cùng đi vào phòng và không có ai khác ra vào căn phòng này kể từ đó. Đến khoảng 18h, người đàn ông này rời khỏi phòng trong trạng thái vội vã và khóa cửa lại

Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn nhiều lần gõ cửa để nhắc khách trả phòng nhưng không nhận được phản hồi. Không thấy động tĩnh, họ quyết định mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Khi bước vào, nhân viên phát hiện Anti đã tử vong. Ngay lập tức, khách sạn trình báo vụ việc cho Công an quận Ilir Timur II.

“Sau khi mở cửa, chúng tôi phát hiện thi thể cô Anti với nhiều vết thương trên cơ thể, tay bị trói, miệng bị bịt. Nạn nhân nằm dưới sàn, được phủ ga giường, tử vong trong tình trạng bất thường”, ông Harryo Sugihhartono nói

Đến khoảng 17h, thi thể được đưa tới bệnh viện để giám định pháp y. Gia đình nạn nhân cũng đã trình báo vụ việc nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của cô.

Hình ảnh camera ghi lại.

Vietnamnet cho biết, theo lời anh Adi Rosadi (36 tuổi) - chồng nạn nhân, sáng 10/10, cô Anti vẫn chở anh đi làm bằng xe máy như thường lệ. Chiều cùng ngày, cô không trở về nhà. Lo lắng cho vợ, anh đi tìm khắp nơi, hỏi thăm người thân và bạn bè nhưng không ai biết cô ở đâu.

Một ngày sau, anh bàng hoàng nhận tin vợ mình đã tử vong trong khách sạn. Anh nói: "Tôi sốc lắm, không thể tin được. Khi nhìn thấy thi thể vợ, tôi chỉ biết khóc".

Anh Adi khẳng định không hề quen biết người đàn ông xuất hiện trong đoạn video CCTV cùng vợ. Hiện cảnh sát đã lấy lời khai của 8 nhân chứng, gồm nhân viên khách sạn, chồng nạn nhân, bạn bè và một số người dân sống gần hiện trường để phục vụ điều tra.

Mặc dù khuôn mặt người đàn ông đi cùng nạn nhân đã được ghi rõ trong hình ảnh CCTV nhưng nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết, họ đang truy tìm và phân tích dữ liệu camera từ nhiều địa điểm khác để xác định hành tung của người này.

Theo trang Tribunnews, cái chết của cô Anti Puspita gây chấn động dư luận tại Palembang và trên mạng xã hội Indonesia. Nhiều người bày tỏ thương cảm với hoàn cảnh của nạn nhân - một phụ nữ trẻ, đang mang thai, để lại con nhỏ chưa đầy 2 tuổi.