Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý nói gì khi bị hỏi: "Nếu được làm lại, em có chọn anh Công Lý không?"

Mới đây, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý đã chia sẻ một dòng trạng thái dài, lắng đọng và đầy chiêm nghiệm về hành trình 10 năm trưởng thành của bản thân. Không ồn ào, không bi lụy, những dòng viết của cô giống như một cuộc đối thoại thẳng thắn với chính mình, sau một thập kỷ đi qua nhiều biến cố, cảm xúc và đổi thay.

Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý

Ngọc Hà gọi 10 năm là “cả một giai đoạn dài” - nơi cô trải qua những điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Nhìn lại chặng đường ấy, cô khẳng định bản thân ở hiện tại có thể tự hào vì đã làm tốt, đã đủ mạnh mẽ để đứng vững giữa những thăng trầm của cuộc sống. Đó không chỉ là sự trưởng thành về tuổi tác, mà còn là bản lĩnh tinh thần sau những mất mát, đổ vỡ và thử thách.

Trong suốt 10 năm ấy, Ngọc Hà có một công việc mà cô trân trọng, được đồng hành cùng những đồng nghiệp, anh chị em và bạn bè mà cô xem là quý giá. Song song với những mối quan hệ tốt đẹp, cũng có không ít mối quan hệ tan vỡ theo cách ngoài mong muốn. Cô thẳng thắn nhìn nhận mình trưởng thành chậm hơn nhiều người, nhưng không vì thế mà phủ nhận giá trị của hành trình đã đi qua.

Từ khi nghệ sĩ Công Lý gặp vấn đề sức khỏe, bà xã anh luôn ở bên chăm sóc, cùng anh vượt qua khó khắn

Chia sẻ về câu hỏi từng khiến nhiều người tò mò: "Nếu được làm lại, em có chọn anh Công Lý không?", Ngọc Hà không né tránh. Cô viết: "Mình xin chia sẻ thật lòng, mình là người sống khá bản năng. Bản năng ấy có lúc giúp mình, nhưng cũng đã từng làm mình tổn thương. Trong chuyện tình cảm, mình chưa bao giờ đặt ra lựa chọn. Mình sống thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Với mình, anh Lý, khi còn khỏe là một người đàn ông rất tình cảm, quân tử và tử tế. Anh là người đã nhận được rất nhiều yêu thương từ khán giả, đồng nghiệp và bạn bè. Điều đó luôn là niềm tự hào của mình.

Trong mắt Ngọc Hà, chồng cô là người tình cảm, quân tử và tử tế

Và nếu không có Công Lý, có lẽ sẽ có một Ngọc Hà Lê rất khác. Mọi việc trên đời đều là duyên số, được xây dựng và gắn bó bằng sự chân thành mà thành".

Ngọc Hà tin rằng mọi việc trên đời đều là duyên số, được xây dựng bằng sự chân thành. Điều khiến cô nuối tiếc nhất khi nhìn lại không phải là những mất mát vật chất, mà là quãng thời gian từng bỏ dở việc yêu thương bản thân nhiều hơn, và cả việc bỏ lỡ cơ hội được gặp lại “một ngôi sao đã từng bay lên bầu trời”.

Sau 10 năm với đủ nụ cười, nước mắt, bà xã NSND Công Lý khẳng định cô chưa từng gục ngã. Ở hiện tại, cô chọn cách sống tích cực hơn: chăm sóc bản thân, chăm chỉ lao động, kiếm tiền, lo cho gia đình và không bỏ lỡ những người mình yêu mến. Với Ngọc Hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là bình an.