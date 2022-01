Võ Hạ Trâm theo đuổi hình tượng mẹ một con quyến rũ

Sau một thời gian dài “ở ẩn” sinh con, ca sỹ Võ Hạ Trâm đã quyết định quay trở lại showbiz với hình tượng thay đổi bất ngờ trong trong MV Lyric “Nhạc Khúc Tình Xuân”.

Thông qua giai điệu và ca từ của bài hát, khán giả dễ dàng đoán được sự hạnh phúc viên mãn của nữ ca sỹ với gia đình nhỏ của mình. “Bài hát này mang cho Hạ Trâm rất nhiều sự liên tưởng. Những giai điệu đầu tiên làm Trâm nhớ đến cô con gái nhỏ của mình khi lời bài hát kể về sự xuất hiện của một cô gái mang lại sự sống cho cây cỏ, muôn loài, và mang cảm hứng sống bình yên cho mọi người, cũng giống như em Moon hiện tại đang mang niềm vui, sự hạnh phúc đến với bố mẹ vậy.” – Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Khi nghe bản nháp từ nhạc sỹ Hoài An, Hạ Trâm còn nhớ đến những giây phút ấm áp bên người chồng Ấn Độ trong suốt thời gian cô mang thai và sau sinh, anh đã giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý trong thai kỳ và dù bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian trông nom cô công chúa của cả nhà.

Nói về hình ảnh thay đổi táo bạo của mình, Võ Hạ Trâm cảm thấy bản thân may mắn khi lấy lại được vóc dáng sau sinh một cách nhanh chóng do sự luyện tập thể thao trước và sau sinh kết hợp cùng việc ăn uống khoa học. “Việc phụ nữ lo lắng về vóc dáng sau sinh của mình là chuyện bình thường và Trâm không phải là ngoại lệ. Nhưng sau khi sinh con, mỗi lần soi gương, trộm vía là Trâm lại thấy mình mỗi ngày càng đẹp lên (cười) do nỗ lực của bản thân thì Trâm rất vui. Từ đó Trâm quyết định sẽ theo đuổi hình ảnh mẹ một con một cách quyến rũ hơn, chững chạc hơn và truyền cảm hứng tốt đẹp đến tất cả mọi người”.

Hình ảnh mới của Hạ Trâm được đầu tư chỉn chu bởi ekip hùng hậu như stylist Trần Đạt, nhiếp ảnh gia Milor Trần, make-up và tóc bởi Quân Nguyễn – Pu Lê. Cả ekip hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều hình ảnh “mẹ một con quyến rũ” của Võ Hạ Trâm trong thời gian sắp tới.

MV Lyric “Nhạc Khúc Tình Xuân” được sáng tác bởi nhạc sỹ Hoài An, phối khí bởi Đạt Kìm và dàn dựng hình ảnh bởi NAAU Media được ra mắt trên kênh Youtube chính thức của Võ Hạ Trâm cũng như các nền tảng âm thanh kỹ thuật số khác.

https://afamily.vn/vo-ha-tram-theo-duoi-hinh-tuong-me-mot-con-quyen-ru-20220128215413908.chn