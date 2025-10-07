Mới đây, tiểu thư Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Duy Mạnh gây chú ý khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại trong bồ bộ phong cách "bà thím" với hoạ tiết và màu sắc vô cùng loè loẹt, đúng chuẩn "mẹ bỉm sữa nội trợ". Hình ảnh khiến netizen không khỏi "choáng" vì chẳng còn nhận ra tiểu thư Hà thành nhà mặt phố, thường "dát" đồ hiệu khắp người mọi khi. Tuy nhiên, hình tượng của Quỳnh Anh cũng được "vớt vát" lại khi dân tình chú ý đến chiếc túi hàng hiệu mà bà xã Duy Mạnh cầm trên tay khi đi ăn nhà hàng. Chiếc túi Hermes có giá hàng trăm triệu đồng trở thành điểm nhấn giúp outfit "bà thím" của Quỳnh Anh bỗng chốc sang chảnh hơn hẳn.

Hình ảnh Quỳnh Anh vừa chia sẻ nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không ít netizen hài hước: "Bà Quỳnh Anh đeo cái túi Hermes tự nhiên thấy bộ đồ cũng sang", "Ý là mặc đồ nhà nghèo nhưng vẫn đeo túi Hermes nha", "Thích mặc gì thì mặc, thoải mái là được", "Dân chơi không sợ mưa rơi, dân chơi xách túi trăm triệu đi chợ là có thật"...

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh gây choáng với thời trang "bà thím" nhưng tay xách túi hiệu trăm triệu

Đáng nói, bên cạnh outfit khiến dân tình bàn tán, tâm trạng của Quỳnh Anh trong ngày mưa lớn cũng khiến nhiều người đồng cảm. Giữa khung cảnh đường phố Hà Nội ngập nước, cô nàng đăng story chia sẻ khoảnh khắc ngán ngẩm nhìn xe đạp ngập nửa bánh - hình ảnh quá quen thuộc với dân thành phố mùa mưa.

Dù mưa lớn làm đường phố ngập nặng, Quỳnh Anh vẫn cùng chị gái miệt mài đi livestream, chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Trong khi đó, Duy Mạnh đang cùng ĐT Việt Nam hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 9/10 và 14/10 tới.



