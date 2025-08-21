Như đã chia sẻ trước đó trên trang Facebook cá nhân, ngay từ đầu giờ chiều ngày 21/8, hai ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn là Quỳnh Anh (vợ cầu thủ Duy Mạnh) và Huyền Mi (vợ cầu thủ Văn Quyết) đã lộ diện trước cổng nhà để chuẩn bị chào đón sự kiện Tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình.

Từ sớm, căn biệt thự 6 tầng nằm ngay trên mặt đường phố Nguyễn Thái Học (TP.Hà Nội)- một trong những tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, đã thu hút đông đảo mọi người ghé đến để check-in, nhận quà tặng là đồ ăn, bánh, nước, thạch... miễn phí.

Clip: 2 tiểu thư Quỳnh Anh và Huyền Mi xuất hiện trước căn biệt thự bề thế ở đường Nguyễn Thái Học. Bé Cony được mẹ bế ra cổng chụp ảnh.

Huyền Mi.

Quỳnh Anh cùng con nhỏ - bên cạnh là người thân trong họ hàng.

Quỳnh Anh, Huyền Mi ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng song vẫn nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn, đặc biệt ghi điểm với độ thân thiện, cởi mở.

Cả hai hào hứng chào đón đông đảo người dân, thoải mái chụp ảnh cùng, trò chuyện rôm rả, tay thì vẫn liên tục chuẩn bị phát kem, thạch miễn phí cho các em nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành.

Ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn ăn diện đơn giản, ghi điểm với sự thân thiện.

Cổng nhà (đồng thời cũng là cửa hàng kinh doanh) được trang trí ngợp không khí đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với cờ Tổ quốc, nón lá, còn có thêm sạp uống nước, quầy tạp hóa...

Trước đó, Duy Mạnh - trung vệ CLB Hà Nội, cho biết gia đình anh đã chuẩn bị 500 chiếc kem để mời bà con khi đi xem buổi hợp luyện diễu binh vào chiều 21/8.

Trước cổng nhà Quỳnh Anh - Duy Mạnh đông đảo người dân ghé thăm, chụp ảnh.

Quỳnh Anh còn bế thêm con gái (tên thường gọi ở nhà là Cony) ra chào hỏi, chụp ảnh cùng mọi người. Độ thân thiện, cởi mở của tiểu thư nhà Quỳnh Anh - Duy Mạnh phải nói đạt 1.000 điểm. Gặp ai bé cũng cười, rất lém lỉnh, hợp tác khi chụp ảnh cùng mẹ cũng như mọi người. Cony được mẹ diện áo bà ba, quần lụa, kẹp in hình cờ Tổ quốc lên tóc, cùng khăn rằn trông cực kỳ đáng yêu.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người có mặt ghi ghé thăm, check-in tại nhà của nàng WAGs đều xuýt xoa khen ngợi độ đầu tư, sự thân thiện của hai ái nữ và vẻ đáng yêu của Cony.

Quỳnh Anh được nhiều người xin chụp hình chung. Đáp lại, Quỳnh Anh lại khá thoải mái tương tác với mọi người. Cô vui vẻ trò chuyện, gửi lời cảm ơn khi được mọi người khen ngợi.

Em bé Cony được mẹ bế ra trước cổng, trò chuyện và chụp ảnh cùng mọi người.

Trước đó, trên trang cá nhân, nàng WAG chia sẻ: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào ngày 21/8 ạ". Nhiều bạn bè, người dùng mạng xã hội dành lời khen về hành động đẹp của cặp đôi.

Quỳnh Anh cùng chị gái Huyền Mi hiện đang kinh doanh mỹ phẩm và dành khá nhiều thời gian mỗi ngày cho công việc bán hàng online.

Họ thường xuyên livestream bán hàng, chia sẻ về đời sống cá nhân. Là tiểu thư "lá ngọc cành vàng" nhưng cả Quỳnh Anh và Huyền Mi vẫn giữ lối sống gần gũi, bình dị. Không ít lần, cộng đồng mạng bắt gặp hình ảnh hai ái nữ này ngồi vỉa hè ăn bánh mì sau những buổi livestream đêm khuya,...