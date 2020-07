Vợ Đường Nhuệ thao túng đấu giá đất: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá khai bị đe dọa bắt cóc con gái

Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan hành vi thao túng đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định tuy không có vụ lợi nhưng bị can Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp); Vũ Gia Thành (đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình); Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên) đã vì động cơ cá nhân, cố ý làm trái công vụ thay đổi kết quả trúng đấu giá sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Vũ Thành Đạt, ảnh hưởng đến uy tín Nhà nước.



Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá khai bị đe dọa bắt cóc con gái

Ở giai đoạn điều tra, xác minh, bị can Phạm Văn Hiệp khai nhận, trong cuộc đấu giá ngày 20/12/2019 bị vợ chồng Dương, Đường đe dọa nên bị can này đã thay đổi kết quả trúng đấu gía lô đất từ tay anh Đạt sang bà Hạnh.

Bị can Hiệp còn trình bày trước đây gia đình nhiều lần bị vợ chồng Dương, Đường uy hiếp, đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen, xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa. Chị Thiệu Thị Huế (vợ Hiệp) cũng gửi đơn đến cơ quan điều tra trình bày nội dung này.



Tài liệu điều tra xác định thời gian trước, trong và sau khi đấu giá lô đất số 9, vợ chồng Dương, Đường không hề đe dọa, ép buộc gì đối với Phạm Văn Hiệp mà tại cuộc đấu giá chỉ có Dương nhờ Hiệp thay đổi kết quả cho bà Hạnh trúng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm việc với Công an thành phố Thái Bình được Công an thành phố cho biết, thời gian tháng 1/2019 – 4/2019, Phạm Văn Hiệp có gửi đơn tố cáo việc gia đình bị can bị đối tượng đe dọa bắt cóc con gái, xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa... Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Bình đã tổ chức xác minh thấy có các sự việc này nhưng không xác định được đối tượng đe dọa, cũng không làm rõ được lý do, nội dung đe dọa có liên quan gì tới đấu giá đất.

Hành vi phạm tội của từng bị can

Trong số các bị can, chỉ có Phạm Văn Hiệp không thừa nhận hành vi phạm tội. Song với tài liệu chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ xác định, tại cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, Hiệp không trong thành phần liên quan, nhưng thường xuyên có mặt.



Biết bà Hạnh không phải là người trúng đấu giá lô đất số 9, khi được Dương nhờ thay đổi kết quả đấu giá Hiệp đã nhận bà Hạnh là người nhà, lấy lý do đó tác động để những người có trách nhiệm tổ chức cuộc đấu giá đồng ý thay đổi kết quả.

Sau đó, bị can Hiệp đã ký thông báo kết quả người trúng đấu giá lô đất số 9 là bà Nguyễn Thị Hạnh.

Bị can Vũ Gia Thành được giao tổ chức, các bị can Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng được giao giám sát cuộc đấu giá, vì nể nang bị can Hiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật đấu giá tài sản, thống nhất thay đổi người trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh Vũ Thành Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Bị can Nguyễn Thị Dương biết anh Vũ Thành Đạt là người trúng đấu giá lô đất, biết phiếu trả giá của bà Hạnh không hợp lệ, đã được bị can Thành giải thích rõ, song vì muốn đấu bằng được lô đất này đã nhờ bị can khác trong vụ án giúp đỡ về thủ tục. Dương còn đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Hành vi của Dương được đánh giá vừa là nguyên nhân, vừa là điều kiện để bị can khác thực hiện hành vi phạm tội.