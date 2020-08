Sáng nay xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an ở Thái Bình: Gia đình bị hại tin tưởng công lý sẽ được thực thi

Sáng nay (18/8), Tòa án Nhân dân TP.Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đường Nhuệ và các bị cáo được đưa vào trực tiếp bên trong dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

CLIP: Đường "Nhuệ" được đưa vào tòa

Bị cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, hiện đang bị tạm giam). Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình).



Theo ghi nhận, rất đông người dân thuộc các thành phần theo dõi. Lực lượng an ninh bố trí dày đặc, tất cả đều được kiểm soát, đo thân nhiệt và ghi danh trước khi vào tòa.

Gần 8h bà Đinh Thị Lý cùng con dâu đến Tòa, bà cho hay, hôm nay bà có tinh thần thoải mái bởi vì cơ quan pháp luật đang rất nghiêm minh, bà an tâm rằng pháp luật công minh.

Bà Đinh Thị Lý

cùng con dâu đến tòa.

Rất đông người dân và đại diện các cơ quan báo chí có mặt phía ngoài nơi xét xử.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào lúc 8h ngày 18/11/2014 tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tại đây Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi nhau. Nguyễn Xuân Đường dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý, thấy vậy anh Mai Thế Duy can ngăn thì bị Nguyễn Xuân Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Đến 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" nêu trên để điều tra.

Ngày 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Hiện phiên tòa đang được diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.