Vào đầu tháng 3 vừa qua, vụ kiện giữa Hoa hậu Bình Phương và mẹ của Đức Tiến đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lý do Bình Phương khởi kiện là mong muốn nhận được di sản thừa kế từ chồng. Cũng từ đây, mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" của Bích Phương và mẹ nghệ sĩ Đức Tiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mới đây, Bích Phương vướng tranh cãi khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân: "Vậy có nghĩa là mỗi lần tôi muốn chụp ảnh với bạn bè và gia đình thì phải gọi điện bà ấy để xin phép và giải thích cho biết mối quan hệ của từng người mà tôi và Meo sẽ chụp ảnh cùng trước khi chụp phải không? Mệt".

Dù không nhắc đích danh tên nhưng cư dân mạng cho rằng Hoa hậu Bích Phương đang ẩn ý nói tới mẹ của Đức Tiến. Phía dưới bài đăng, cô còn có hành động thả tương tác vào các bình luận nhắc tới mẹ chồng theo hướng tiêu cực. Nhiều netizen đưa ra quan điểm không đồng tình, cho rằng cô không nên có cách gọi, hành xử như vậy.

Hoa hậu Bình Phương vướng tranh cãi vì dòng trạng thái được cho là nhắc tới mẹ chồng với cách gọi là "bà ấy"

Dưới phần bình luận, cô còn liên tục tương tác vào các bình luận nói tới mẹ Đức Tiến theo hướng tiêu cực

Hành động này của Hoa hậu Bình Phương đã vấp phải ý kiến trái chiều từ netizen

Trong đơn kiện, Bình Phương cho rằng, trước khi mất chồng đã để lại di chúc cho chị được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Còn bà Ánh (mẹ chồng) và con gái của vợ chồng Đức Tiến mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế với số tiền tương đương 666 triệu đồng. Do đó, Bình Phương khởi kiện ra tòa yêu cầu được nhận những di sản thừa kế này.

Sau khi được tòa thông báo, bà Ngọc Ánh đã gửi đơn phản tố. Bà Ánh cho rằng di chúc của con trai do bà Bình Phương đưa ra, dù đã được công chứng tại Mỹ, nhưng không phù hợp với pháp luật Việt Nam. Bà yêu cầu được nhận 50% giá trị tài sản (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Theo bà Ánh, căn nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức) do bà và cố diễn viên Đức Tiến chung tiền mua vào năm 2009, nhưng một mình con trai đứng tên để thuận lợi hơn cho việc làm thủ tục, phần vì bà cũng đã cao tuổi và không am hiểu luật. Khi mua, căn nhà chỉ có một tầng, sau đó mấy mẹ con mới xây dựng thành nhà 3 tầng. Khi cố diễn viên sang Mỹ định cư, mẹ và chị gái của anh tiếp tục sống tại căn nhà này và duy trì đóng các loại thuế, phí. Tương tự, với thửa đất tại Long An, bà đề nghị hưởng 50% giá trị, tạm tính 300 triệu đồng.

Đối với phần di sản còn lại (khoảng 3 tỷ đồng), bà đề nghị chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất, gồm bà, con dâu và cháu nội, mỗi người nhận khoảng 720 triệu đồng.

Đầu tháng 3, Hoa hậu Bình Phương kiện mẹ chồng, đòi được nhận nhà và đất do chồng để lại ở Thủ Đức và Long An

Sau gần 1 năm cố diễn viên Đức Tiến qua đời, giữa mẹ và vợ anh xảy ra tranh chấp căng thẳng liên quan đến tài sản

Siêu mẫu Đức Tiến kết hôn với Hoa hậu Dallas Bình Phương năm 2009. Cả hai sau đó sang Mỹ định cư và có chung một con gái, chào đời vào tháng 7/2020. Tháng 5/2024, cố diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ do nhồi máu cơ tim. Tại thời điểm đó, bà xã của cố diễn viên là Hoa hậu Bình Phương đứng ra lo liệu tang lễ cho anh tại Mỹ, còn mẹ ruột của cố diễn viên là bà Nguyễn Ngọc Ánh tổ chức lễ viếng cho con trai ở Việt Nam.

Sau tang lễ của Đức Tiến, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng mối quan hệ của bà xã và mẹ của nam diễn viên không tốt. Đặc biệt, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến còn nói trong một clip chính con dâu không ký giấy bảo lãnh để làm thủ tục cho bà sang Mỹ với con cháu. Sau đó, vợ cố diễn viên Đức Tiến đã lên tiếng khẳng định không cắt liên lạc với mẹ chồng, thời điểm đó không gửi giấy chứng tử của anh để bà làm hồ sơ là vì chưa được cấp.

Người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim, tại bệnh viện ở California