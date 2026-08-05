Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương .

Các bị can bị truy tố về 9 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Trong số này, Nguyễn Thị Ngọc (vợ của Trần Thái Hoàng, tức DJ Thái Hoàng, trú tại Hải Phòng) bị truy tố tội Đưa hối lộ, với cáo buộc chi tiền để “chạy” giám định tâm thần cho chồng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 28/4/2023, Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (cũ) khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi chồng bị bắt, Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi) liên hệ Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi, trú tại Hải Phòng) nhờ giúp đỡ. Minh nói có thể nhờ Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) lo cho Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh bị xử lý hình sự và không phải tiếp tục bị tạm giam.

Minh đưa ra chi phí 1,8 tỷ đồng. Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng nhưng Minh không đồng ý và bảo Ngọc phải chuyển trước cho Minh 800 triệu đồng để lo việc. Ngọc đồng ý.

Ngày 7/5/2023, Ngọc nhờ Lê Minh Hằng (42 tuổi) chuyển số tiền này vào tài khoản của Minh.

Minh hẹn sau 2 tuần Hoàng sẽ được đưa đi giám định. Đến hẹn nhưng Hoàng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại giục Minh. Minh cho Ngọc số điện thoại của Mai Anh.

Theo cáo trạng, Mai Anh xác nhận được Minh nhờ lo cho Hoàng đi giám định tâm thần và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 22/8/2023, Công an TP Hải Dương (cũ) ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định đối với Hoàng. Ba ngày sau, Hoàng được bàn giao cho viện để theo dõi giám định nội trú.

Đầu tháng 9/2023, Mai Anh yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu đồng để lo kết luận giám định. Trong các ngày 14 và 16/9/2023, Ngọc thực hiện 3 giao dịch, mỗi lần 200 triệu đồng, vào tài khoản của Mai Anh.

Cáo trạng nêu, Mai Anh sau đó đến nhà Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và đặt vấn đề kết luận Hoàng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để được chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, Trường gọi Lâm Văn Thành ( cựu Phó Viện trưởng ) và Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) vào phòng làm việc, đưa cho Thành 30 triệu đồng và Hà 50 triệu đồng.

Ngày 29/9/2023, hội đồng giám định ban hành kết luận xác định, tại thời điểm giám định, Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, VKSND TP Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng.

Ngày 23/1/2026, Nguyễn Thị Ngọc đến cơ quan điều tra đầu thú.

Mai Anh thừa nhận nhận 600 triệu đồng nhưng khai không lo được việc và đã trả lại Ngọc bằng tiền mặt; đồng thời phủ nhận đưa 200 triệu đồng cho Trường. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng có đủ chứng cứ xác định Mai Anh nhận tiền của Ngọc và đưa một phần cho Trường.

Đối với 800 triệu đồng Ngọc chuyển cho Minh, cơ quan điều tra xác định Minh đã bỏ trốn, Hằng không có mặt tại nơi cư trú nên chưa thể làm rõ và đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra.

Cơ quan điều tra cũng tách hành vi của DJ Thái Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương) để làm rõ việc trao đổi thông tin, hướng dẫn Hoàng giả biểu hiện bệnh tâm thần.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Cáo trạng xác định Mai Anh thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cho các “đàn em”. Bị can này đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để hối lộ cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời nhận tiền của nhiều người để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần.