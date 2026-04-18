Hoá ra Việt Nam cũng có cổ nhân trời chọn đẹp nức nở: Visual công phá thị giác, ngắm mà tưởng đang mơ

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang mang phong thái "cổ nhân trời chọn", nhiều người thường nghĩ tới các minh tinh của màn bạc Hoa ngữ. Thế nhưng ở điện ảnh Việt cũng có một "cổ nhân trời chọn" đẹp nức nở, đó là Quỳnh Lam.

Quỳnh Lam cứ diện cổ phục là đẹp đến nao lòng.

Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phim xưa" của màn ảnh nhỏ Việt.

Sinh năm 1984, Quỳnh Lam bước chân vào làng giải trí 2007 và sớm gây ấn tượng nhờ ngoại hình mang nét thanh tú, hoài cổ nhưng lại gây ấn tượng mạnh cho thị giác. Cô sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng chứ không bị một màu, nhờ đó mà có thể đảm nhận tốt nhiều dạng nhân vật khác nhau, cả chính diện lẫn phản diện. Đặc biệt, Quỳnh Lam rất hợp với dòng phim lấy bối cảnh thời cổ, vì thế mà người ta hay gọi cô với biệt danh "nữ hoàng phim xưa".

Mỹ nhân sinh năm 1984 sở hữu diễn xuất rất tốt.

Gần 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Quỳnh Lam đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả thông qua các vai diễn ở những tác phẩm như Vó Ngựa Trời Nam, Cô Dâu Tuổi Dần, Vết Thù Năm Tháng, Ải Trần Gian, Bằng Chứng Vô Hình, Hai Khối Tình, Đi Qua Mùa Mưa, Thế Thái Nhân Tình, Luật Trời, Hai Người Vợ, Con Gái Chị Hằng, Nghiệp Sinh Tử...

Bên cạnh khả năng diễn xuất và ngoại hình ấn tượng, sự kỹ lưỡng trong việc lựa chọn kịch bản cũng là một trong những lý do giúp Quỳnh Lam có được sự nghiệp thành công. Cô từng khẳng định lý do mình chọn các dự án phim lấy bối cảnh xưa là vì chúng có kịch bản hay. Quỳnh Lam luôn muốn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, để lại ấn tượng cho khán giả, kể cả khi một năm chỉ có thể đóng một phim.

Gần 42 tuổi nhưng Quỳnh Lam trông vẫn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp.

Nhan sắc, khí chất của cô khiến các fan thích thú không thôi.

Giờ đây khi đã gần 42 tuổi, Quỳnh Lam vẫn là gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích. Gần đây, cô đăng tải loạt hình ảnh mới nhất của bản thân lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Rất nhiều người khen ngợi cô sở hữu vẻ đẹp, khí chất của một mỹ nhân Hồng Kông cổ điển. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Trời ơi em thích look này quá mợ ơi, huhu. Mỹ nhân này cần được xuất khẩu sang Hồng Kông tham gia vào TVB liền.

- Hồi nhỏ coi phim chị đóng giờ em sắp già rồi sao chi trẻ hoài vậy.

- Sao mà Hồng Kông mà sang trọng mà cá tính mà đẹp xuất sắc vậy chị.

- Sao mà không diễn hay cast vai Nam Phương Hoàng hậu, vibe mợ hợp quá chừng.

- Mèn đét ơi, vibe Hồng Kông 90s đây mà, đẹp xuất sắc chị ơi.

- Thích mái tóc của Quỳnh Lam từ phim Cô Dâu Tuổi Dần, đen dầy bóng mượt.