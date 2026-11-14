Võ Điền Gia Huy: Tôi đã đến nơi 10 năm trước mình ước ao, tin nhắn lúc 2h sáng của anh Trấn Thành cho tôi nhiều động lực

Gặp Võ Điền Gia Huy vào một buổi chiều tháng 11, dễ nhận ra ở chàng trai này một năng lượng rất khác so với sự gai góc, bốc đồng của tay giang hồ trên màn ảnh rộng. Nếu trong Bò Sữa Bay, Gia Huy gây ấn tượng với một Quốc Quân hung hăng, điên cuồng nhưng si tình, trái tim nhiều vết xước thì ngoài đời, nam diễn viên mang đến vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp mà từ tốn như nhịp điệu làm nghề suốt gần 10 năm qua của anh.

Giữa lịch trình bận rộn sau khi phim ra rạp, cuộc hẹn với Gia Huy diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, đặt những áp lực về hào quang hay doanh thu được bên ngoài cánh cửa. Đằng sau những khung hình đậm chất nghệ thuật của Bò Sữa Bay hay hào quang của một năm 2026 nhiều bứt phá, Gia Huy đối diện với sự nổi tiếng bằng tâm thế tỉnh táo và tràn đầy lòng biết ơn. Anh không nói nhiều về những con số hay danh xưng mà kể về cách tìm kiếm "chìa khóa" diễn xuất cũng như khoảng lặng đằng sau ống kính. Chúng tôi cùng nhau bóc tách vài mẩu chuyện nhỏ về chuyện nghề, về lần "đánh cược" với một đạo diễn trẻ và cả những điều riêng tư mà Gia Huy ít khi chia sẻ.

Buổi trò chuyện cùng Võ Điền Gia Huy

Luôn muốn "chơi" với nhân vật, tìm tòi được chìa khóa trong diễn xuất. Bò Sữa Bay là dự án như vậy

Chào Gia Huy!

Bò Sữa Bay đã vừa ra mắt khán giả và vai diễn Quốc Quân trong phim đang rất viral, là một gã giang hồ nóng nảy nhưng lại rất si tình. Điểm đặc biệt nào ở nhân vật này đã khiến Huy nhận lời tham gia?

Đối với mỗi dự án, tôi luôn xem rất kỹ kịch bản và nhân vật. Dù nhân vật nhỏ nhưng tôi thấy hứng thú, khi đọc có thể tưởng tượng sẽ làm gì, sẽ “chơi” được gì với nhân vật đó thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Bò Sữa Bay cũng là một dự án như vậy. Quốc Quân cho tôi cảm giác thú vị ngay từ lần đầu tiên đọc kịch bản.

Tôi luôn tìm kiếm những vai diễn có sự tương phản về tính cách, tạo nên mâu thuẫn trong quyết định và cảm xúc. Quân là một chàng mafia nóng tính, quen dùng tiền và quyền lực để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bài học lớn nhất anh ta phải trải qua là không phải thứ gì cũng dùng tiền bạc, quyền lực để giải quyết được, điển hình là trong tình yêu. Từ đó làm nên sự mâu thuẫn, tương phản, khó khăn cho nhân vật để đưa ra quyết định. Quốc Quân đáp ứng được những mong muốn để tôi tìm tòi được “chìa khóa” trong diễn xuất.

Nhưng nếu một nhân vật chỉ thú vị thôi thì có đủ không? Với một dự án mà đạo diễn lẫn ekip còn mới, Huy có băn khoăn việc tham gia sẽ làm giảm sức nóng tên tuổi của mình?

Với tôi, sức nóng của một diễn viên phụ thuộc vào việc họ chọn dự án nào, vai diễn nào và thể hiện nó ra sao. Tôi không nghĩ doanh thu hay đạo diễn mới có thể đánh giá một tác phẩm. Không thắng phòng vé không có nghĩa là tác phẩm không có giá trị nghệ thuật hay dấu ấn.

Tôi luôn mong với mỗi dự án, mình tìm được sự thú vị để thấy hưng phấn trong diễn xuất. Khi một người trẻ có khát khao, có câu chuyện muốn kể và truyền được năng lượng đó cho tôi, tôi không có lý do để từ chối. Việc nhận lời tham gia dự án là một sự bắt tay để người đạo diễn đó, người trẻ đó kể câu chuyện của họ.

Bò Sữa Bay cũng vậy. Biết Đạt là đạo diễn trẻ nên khi bạn mở lời, tôi đã tìm hiểu các dự án trước đó của Đạt và thấy bạn rất tài năng, có cách kể chuyện lạ. Đây là cơ hội để tôi học hỏi ở Đạt, tôi cũng cho Đạt cơ hội để có tôi xuất hiện trong dự án đầu tay của bạn ấy. Cái bắt tay mở đầu không chỉ cho dự án này mà còn để anh em có thể hợp tác tiếp trong tương lai.

Vậy làm việc với một đạo diễn trẻ và có cá tính riêng như Nguyễn Phạm Thành Đạt, Huy thấy khác biệt thế nào so với những lần làm việc trước đây?

Tôi thấy có sự sáng tạo bất ngờ và trong diễn xuất, tôi cần điều đó. Đôi khi làm việc trong một guồng mà mọi thứ hàng ngày quá giống nhau thì cũng nhàm chán. Ở Bò Sữa Bay, Nguyễn Phạm Thành Đạt và anh em ekip có năng lượng và sự sáng tạo cực kỳ dồi dào, luôn lắng nghe nhau và tìm cái mới. Từ đó phần nào cũng kích thích được sự sáng tạo trong tôi. Mỗi ngày lên set tôi lại tìm những chìa khóa mới, trò mới để “chơi” với nhân vật, “chơi” với bộ phim. Suốt quá trình ở Mộc Châu, tôi làm cùng với tất cả ekip, ngày nào tôi cũng cảm thấy được hưng phấn và được truyền năng lượng.

Thêm nữa là tôi thấy được tinh thần sáng tạo của mọi người. Mọi người hay mày mò và chế thiết bị để quay trên phim trường, tạo ra những góc quay lạ. Điển hình trên phim sẽ có rất nhiều frame lạ lùng, những góc quay độc đáo. Điều đó làm cho tôi thích thú và hãnh diện khi được tham gia dự án.

Thành Đạt là đạo diễn cá tính, mà Huy cũng rất cá tính. Trong quá trình quay, hai bạn có xảy ra mâu thuẫn trong việc phát triển nhân vật hay diễn xuất không, và cả hai hóa giải điều đó như thế nào?

Tôi nghĩ xung đột thì chắc chắn không có, nhưng có những lần thảo luận rất nảy lửa để bảo vệ quan điểm. Điển hình là phân đoạn Quân đến nhà Trâu nói chuyện, cảnh này ban đầu không có trong kịch bản. Nhưng khi Quân biết San về với Trâu, với tính cách nhân vật thì phải đi tìm cho bằng được và hỏi cho ra lẽ. Tôi cũng bày tỏ với Đạt để đấu tranh được thêm cảnh đó. Tôi nghĩ đó là phân cảnh đúng với trạng thái của Quốc Quân, là muốn đi tìm người yêu của mình và anh ta đang rất sốt ruột.

Về mặt đường dây kịch bản, xuyên suốt phần giữa phim, Quân và Trâu không có sự liên kết nào, nếu tự nhiên đến cuối phim hai người lại đánh nhau thì khán giả sẽ thấy thiếu thiếu. Sau khi bàn bạc kỹ từ giai đoạn workshop tiền kỳ, phân đoạn tới nhà gặp mặt đó đã được đưa vào bản phim chính thức.

Làm việc với một đoàn phim như vậy, ai là người khiến Gia Huy cảm thấy bất ngờ nhất?

Bất ngờ nhất hả? Tôi thấy không có bất ngờ nhất mà bất ngờ với tất cả. Bởi lần này, mọi người thật sự tận hưởng bộ phim. Tôi đi quay nhiều, mỗi bộ phim, mỗi ekip sẽ có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng riêng với Bò Sữa Bay thì tất cả anh em đều đi xa, ở một nơi xa và sống chung, quây quần cùng nhau. Điều đó đó làm cho chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, giảm đi khoảng cách, ngại ngùng. Và khi lên set chúng tôi tự do, sáng tạo, không sợ bị phán xét. Đó là điều mà tôi bất ngờ, là tình anh em rất gắn gắn kết và mọi người đều cống hiến, đều đổ chất xám và phát triển cho từng nhân vật của mình. Tôi thấy sự cố gắng đó của tất cả mọi người và tôi rất tôn trọng.

Ngày tôi xem lại bộ phim, tôi thấy mọi người đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và tạo ra một bộ phim mà tất cả nhân vật ai cũng tròn trịa, ai cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình một cách rất tự nhiên.

Nói một chút về bạn diễn Ngọc Xuân, trên phim lẫn hậu trường hai anh em rất tự nhiên và gần gũi. Huy có "review" gì về cô bạn diễn này không?

Xuân là một người em mà tôi từng "hụt" nhiều dự án trước đó. Trong giới phim Việt, diễn viên cùng lứa tuổi thường chơi thân với nhau. Tôi với Xuân cũng “same same” tuổi, nên đi casting gặp nhau suốt, vì gần tuổi nhau thì nam với nữ thường sẽ casting vào những vai như một cặp đôi.

Ở Xuân, tôi thấy một cái cô gái điềm tĩnh và có sự quan sát rất sâu sắc. Tôi thấy Xuân rất cố gắng trong công việc của mình. Từ những ngày casting bộ phim đầu tiên mà Xuân đóng nữ chính, cô Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, tôi cũng casting chung với Xuân. Tôi thấy ngay từ đầu cô gái này rất nghiêm túc trong công việc và sau đó cứ casting với nhau hoài nhưng vẫn chưa có cơ hội đóng chung.

Lần hợp tác này, Xuân cũng dành hết tâm huyết và thời gian, công sức để đầu tư vào vai diễn. Tôi rất tôn trọng tinh thần đó của Xuân.

Cảnh Quân qua nhà San rồi bật khóc trước ngày cưới rất ấn tượng. Quá trình thực hiện cảnh quay đó diễn ra như thế nào?

Thật ra khi quay phim, những cảnh quay được sắp xếp lộn xộn, mà cảnh tâm lý đó rất nặng và tôi phải thực hiện trong một ngày không liên quan. Để lấy cảm xúc thì ngày hôm đó, Xuân rất chủ động ngồi nói chuyện, tâm sự với tôi. Xuân nói ra những nỗi niềm, suy nghĩ của San về Quân, để tôi cảm nhận cô gái này, người vợ mình sắp cưới đang nghĩ gì. Tôi dùng chất liệu đó để xâu chuỗi với những cảnh tôi đã quay và background nhân vật tôi đã xây dựng. Nếu mọi người xem behind the scene sẽ thấy cảnh Huy ngồi ở trước hiên một mình để xâu chuỗi lại, lấy tâm lý. Và khi đủ tâm lý, tôi bước vào cảnh quay đó rất tự nhiên.

Khi vào quay, có một chi tiết ngoài kịch bản là Huy quá tức giận nên đã đập tay lên đùi. Phần đó cũng không có trong kịch bản. Hành động bộc phát đúng tâm lý đó cũng tạo ra phản ứng cho bạn diễn của mình, khiến Ngọc Xuân giật mình thật sự, và cũng cho Ngọc Xuân cảm nhận rằng à, anh chàng này vẫn nóng tính và cảm giác không an toàn. Khi tất cả đã vào guồng với nhau, hiểu tâm tư thì sẽ bổ trợ cho nhau.

Mối tình của Quân và San để lại nhiều day dứt nhưng cuối phim lại là một cái kết mở. Trong phim, Quân viết thư khuyên San tìm hạnh phúc mới. Nếu là Gia Huy ngoài đời chứ không phải Quốc Quân, bạn có muốn như vậy không?

Đâu ai muốn người mình yêu đi yêu người khác. Khi quay cảnh Quân viết thư trong phòng giam, đạo diễn Đạt không hề order theo hướng nào mà chỉ nói là Quân nên viết 1 lá thư cho San. Viết lá thư chỉ để bày tỏ cảm xúc hoặc đưa ra quyết định gì đó.

Tôi chưa trả lời Đạt liền là sẽ viết như thế nào mà dành thời gian từ những ngày đầu tiên cho đến ngày quay cảnh ở trong phòng giam để suy nghĩ sẽ nói gì với San. Tôi cũng muốn trải qua tâm lý nhân vật với những cảnh đã quay rồi. Tôi quan sát bạn diễn của mình, quan sát nhân vật San, tình cảm của mình đặt vào đó ra sao thì mới quyết định viết lá thư đó. Sau một khoảng thời gian dài, tôi viết rất nhiều trong điện thoại với rất nhiều ý. Cứ note lại, note rất nhiều. Trước ngày quay khoảng một ngày, tôi đọc lại hết tất cả những ý mình đã liệt kê ra và lựa chọn điều cần nói.

Trong lá thư đó, tôi quyết định nói ra những bày tỏ của mình, sự hối hận, sai lầm của mình. Tôi nhìn nhận những điều đó và cảm thấy không muốn người mình yêu phải khổ vì mình trong suốt quãng đời còn lại. Vì tôi biết tương lai của mình sẽ không còn tốt đẹp, dù mình cố gắng cỡ nào đi nữa, nên tôi quyết định cho người mình yêu một cuộc sống mới, một cơ hội mới, cô ấy xứng đáng. Nhưng tâm lý con người mà, đó cũng là một nỗi buồn mình phải dứt đi, một nỗi niềm, tình yêu của mình nên cũng rất đau lòng.

Nên nếu với một cái kết mở như vậy thì chắc chắn Quân cũng mong muốn…

Không phải Quân, mà là Huy ở ngoài đời ấy. Huy sẽ mong muốn như thế nào?

Huy hả? Huy sẽ mong muốn người mình yêu hiểu được nỗi niềm của mình và vẫn cho mình cơ hội. Vẫn chờ. Tại vì với một lời hứa, sự chờ đợi sẽ cho mình động lực sống tiếp theo và cố gắng thay đổi để tốt hơn, để xứng đáng.

Huy có thể nhìn vào camera và đọc lại vài câu trong bức thư đó được không?

"San thân mến, những ngày ở đây dài vô tận. Anh ước lúc đó mình có thể kiềm chế lại cảm xúc để trọn vẹn phút lễ đường. Xin lỗi em vì đã làm em sợ và thất vọng đến như vậy.

Xin lỗi em vì đã cố gắng cho ngày vui nhất cuộc đời anh, lại trở thành ngày buồn nhất trong đời em..."

Lá thư Quốc Quân gửi Linh San (Bò Sữa Bay)

Tôi đang được trải nghiệm "gói premium của người nổi tiếng"

Gia Huy từng có quãng thời gian dài gắn bó với phim indie trước khi bước lên dòng phim mainstream như hiện tại. Quãng thời gian đó đã giúp gì cho công việc của Huy bây giờ?

Đó cũng là lý do tôi luôn sẵn sàng với các đạo diễn trẻ, những bạn indie vì tôi xuất thân từ đó. Những ngày đầu tiên bước chân vào công việc này, tôi được dìu dắt, được cho cơ hội từ những bạn làm phim indie. Từ những bộ phim indie đó, tôi mới được anh chị chuyên môn nhìn thấy một Võ Điền Gia Huy như thế nào và mở ra những cơ hội, hành trình để đi đến bây giờ.

Tôi không gọi hành trình đó là gian nan vì nhiều người còn vất vả hơn tôi. Nhưng hành trình của tôi không quá nhanh cũng không quá chậm. Vì sau suốt bao nhiêu năm đó, qua mỗi năm tôi luôn có những vai diễn dù là nhỏ nhất. Tôi thấy đó là cơ hội, là dấu hiệu để tiếp tục đi trên con đường này.

Và đến thời điểm bây giờ thì chắc chắn là tôi đã chạm được vào nơi mà 10 năm trước mình ước ao. Tôi từng chạy xe máy trên Sài Gòn, tưởng tượng một ngày nào đó được xuất hiện trên Billboard. Ngày xưa tôi còn mong muốn được mời tham dự premiere một bộ phim nào đó. Và bây giờ đã tới ngày tôi được mời lại các anh chị, những người thân thương đến dự premiere phim của mình.

Là một cái hành trình quá dài. Đôi khi để nhớ lại những thứ đã trải qua thì cũng không thể nhớ hết được. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi đến được tới nơi này. Tôi chỉ biết là tôi đã rất may mắn khi được mọi người yêu thương. Những anh em đồng nghiệp đã giúp đỡ, cho tôi những vai diễn mà tôi thấy hứng thú để tôi hết mình. Và sự hết mình đó của tôi lại được anh chị trong nghề thấy và lại mở ra thêm cho tôi những cơ hội mới.

Có thể thấy đó là một khoảng thời gian cũng rất là khó khăn mà cũng không nhiều người biết được?

Tôi cũng không dám gọi là khó khăn, nhưng có thời điểm dù vẫn có niềm vui đấy nhưng cũng nhiều nỗi buồn. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng, nóng ruột tự hỏi tại sao mình chưa thành công, chưa được công nhận hay chưa có dự án.

Nhưng có những lúc chậm lại, tôi thấy mình vẫn có những tín hiệu dù là nhỏ nhất. Điều đó kéo tôi đi tiếp và làm cho tôi có niềm tin, như một dạng tâm linh. Tôi thấy được niềm tin tâm linh đó để tiếp tục đi.

Huy có nghĩ việc mình mất gần 10 năm để đi đến vị trí này là do sự "cá tính" trong cách làm nghề, khi các vai diễn của mình đều mang màu sắc đặc biệt chứ không quá đại trà?

Tôi không đánh giá dự án nào là cá tính hay đại trà, tôi cũng không biết thước đo đó như thế nào. Nhưng tôi nghĩ mỗi diễn viên có một lý tưởng riêng để lựa chọn vai diễn và cách họ đi trong công việc của họ. Có những người sẽ tham gia nhiều dự án để vừa được học, vừa được rèn dũa, vừa được xuất hiện. Tùy thời điểm, họ sẽ có định hướng riêng.

Còn đối với tôi, tôi luôn luôn tìm kiếm những cái mà đầu tiên, mình phải thích thú trước. Vì tôi cũng là một người rất cá tính. Nên nếu tôi cảm thấy không có sự kết nối với một nhân vật hoặc một dự án nào đó thì tôi cũng không biết làm thế nào để tốt nhất. Còn nếu với một dự án mà tôi rất thích thì tự nhiên sẽ cho tôi nguồn năng lượng, sự sáng tạo mạnh mẽ để tôi phát triển nhân vật đó, hết mình với nhân vật đó.

Tôi nghĩ, đối với riêng tôi nha, thay vì lựa chọn dự án mình không thích lắm nhưng vẫn cố gắng làm để rồi ra một kết quả không tốt thì tôi sẽ bình tĩnh. Tôi sẽ chậm lại để tìm kiếm một dự án mình thực sự hứng thú và làm hết công lực.

Năm 2026 có thể nói là một năm rất rực rỡ của Huy. Đi kèm với đó, bạn có áp lực phải vượt qua cái bóng của vai diễn cũ và duy trì sức nóng trước kỳ vọng của khán giả?

Tôi luôn tự đặt áp lực đó cho mình ngay cả trước khi đạt được thành công hiện tại. Sau mỗi dự án, dù khán giả thấy thành công đến đâu, tôi vẫn luôn nhìn ra những điểm chưa tốt để cải thiện ở dự án sau. Tôi không bao giờ dừng lại với sự thành công đó và luôn tự đặt áp lực để làm tốt hơn.

Tốt hơn là một việc. Cái thứ hai là làm mới hơn. Mỗi người có một phong cách diễn, dù muốn cho khác thì phong cách vẫn là cái đặc trưng sẽ phảng phất đâu đó trong mọi vai diễn. Và cái áp lực lớn nhất, tôi nghĩ là phải xuất hiện làm sao thật mới mẻ với những vai diễn tiếp theo, để người ta không thể cảm giác giống nhân vật trước đây mình đã đóng. Đó là áp lực rất lớn.

Về việc áp lực về duy trì sức nóng, làm làm nghệ sĩ, tôi nghĩ trước hết mình nên tập trung làm tốt việc đang nhận. Đó là cách duy trì sức nóng tốt nhất. Còn mỗi ngày cứ căng thẳng với việc mình còn hot hay không, tôi nghĩ mình sẽ bị chết chìm trong chuyện đó. Lúc hot thì mình sẽ bị bay lên rất cao. Còn khi sức nóng giảm, mình cũng sẽ bị chìm đắm trong nỗi buồn đó. Tôi nghĩ mình nên tự đặt ra mindset của mình, không nên bị dính vào việc đó quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng tâm lý. Nên tập trung vào công việc của mình, cái mình làm tốt nhất. Khi làm tốt rồi thì sức nóng của mình vẫn còn ở đó.

Vậy độ "nóng" của bùng nổ trong năm nay có nằm ngoài dự tính của mình không?

Chắc chắn là nằm ngoài dự tính. Tôi hay nói giỡn với bạn bè và gia đình là mình đang được trải nghiệm "gói premium của người nổi tiếng". Tôi chưa bao giờ chạm vào được. Những điều trải qua trong năm nay là ước mơ từ những ngày đầu tiên bước xuống Sài Gòn lập nghiệp. Là được khán giả đón nhận nồng nhiệt, phải gọi là nồng nhiệt luôn, theo cách khiến tôi bị choáng ngợp bởi tình yêu thương của tất cả mọi người, bởi sự hỗ trợ, sự dành thời gian, tâm huyết, tình cảm trên mạng xã hội lẫn những lần gặp gỡ trực tiếp. Điều đó tiếp thêm năng lượng cũng như cho tôi trách nhiệm rất lớn để cố gắng đi tiếp trên con đường này.

Tôi được làm việc với nhãn hàng, được làm việc với những anh chị đạo diễn, ekip, nhà sản xuất có tiếng trong thị trường phim ảnh Việt Nam. Tôi được lo lắng, chăm sóc cho gia đình tốt hơn, được thấy sự hãnh diện của gia đình. Tôi nhận những lời chúc mừng từ anh chị em đồng nghiệp, thầy cô. Có quá nhiều cái được trong năm nay của tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn.

2026 là một năm ngoài dự kiến, ngoài kế hoạch, cũng cho tôi nhiều bài học. Khi tôi đã chạm vào được, đã đi đến đây thì cũng cần phải có trách nhiệm, sự nghiêm túc cho những lần xuất hiện hoặc là công việc của mình sắp tới.

Vậy điều gì khiến Huy đặc biệt tự hào nhất trong năm nay?

Niềm tự hào lớn nhất của tôi là thấy được sự hãnh diện của ba mẹ và gia đình. Khi gia đình xuất hiện ở các buổi ra mắt phim, mọi người rất vui khi thấy tôi đứng ở đó, thấy khán giả xung quanh tôi. Tôi thấy được sự chờ đợi rất lâu của gia đình trong suốt thời gian vừa qua.

Và bây giờ tôi đạt được, cái đầu tiên tôi thấy được từ gia đình là sự hãnh diện. Cái thứ hai là sự an tâm từ họ.

Và một điều nữa là tôi gặp được thêm nhiều khán giả mới yêu mến mình và đặc biệt là những khán giả đã theo dõi tôi từ những dự án đầu tiên. Các bạn vẫn âm thầm theo dõi, ủng hộ tôi từ và thấy tôi thành công hơn. Mọi người rất mừng, rất vui và chúc mừng tôi. Những điều đó khiến tôi thấy rất vui và biết ơn.

Bên cạnh niềm tự hào, có điều gì còn dang dở khiến Huy cảm thấy tiếc nuối không?

Điều tiếc nuối nhất là tôi nhận ra mình chỉ là một con người bình thường, chưa học được cách cân bằng giữa công việc, tình cảm, sức khỏe và gia đình. Có những giai đoạn mải mê chạy theo công việc, tôi vô tình gác lại hoặc đánh rơi những khía cạnh quan trọng khác. Tôi nghĩ mình cần học cách tiết chế để sống chu toàn và cân bằng hơn cho những người xung quanh.

Đôi khi, tôi mải mê chạy theo một điều gì đó thì vô tình gác lại hoặc đánh rơi những điều còn lại. Nên điều tiếc nuối nhất của tôi là chưa học được bài học cân bằng để chu toàn cho tất cả những khía cạnh xung quanh cuộc sống của mình, gia đình, tình cảm, công việc, mọi thứ. Tôi nghĩ tôi cần phải học thêm điều đó để biết tiết chế lại và dành thời gian cho những điều xung quanh, để mọi thứ được đồng đều, cân bằng hơn.

Tôi đã bước tới độ tuổi phải biết quan sát, bình tĩnh, có trách nhiệm hơn với mọi thứ và người thân

Trước đây nhiều người từng bất ngờ khi Huy từ chối tham gia Thỏ Ơi!! của anh Trấn Thành. Thời điểm hiện tại, có bao giờ Huy từng nhìn lại và tự hỏi nếu ngày đó mình nhận lời thì bây giờ sẽ ra sao không?

Không hẳn là từ chối mà do lịch trình lúc đó bị trùng, không thể sắp xếp được. Nhưng tôi nghĩ hành trình làm nghề của mình rất dài, không chỉ trong năm qua mà còn rất xa nữa. Hơn hết, cái sự tiếc nuối không nhiều bằng niềm vui khi tôi vẫn còn giữ được mối quan hệ với anh Thành. Cả hai luôn luôn theo dõi, ủng hộ nhau. Tôi nghĩ tình đồng nghiệp vẫn còn tiếp diễn thì cơ hội làm việc trong tương lai vẫn còn.

Anh Trấn Thành nổi tiếng là người có mắt nhìn người và chọn vai rất chuẩn. Theo Huy, anh Thành đã nhìn thấy điều gì ở Võ Điền Gia Huy?

Tôi nghĩ cái anh Thành thấy cũng là cái mọi người nhìn thấy ở tôi, đó là sự hết lòng, hết sức cho công việc và cá tính riêng trong việc chọn vai diễn ấn tượng.

Anh Thành từng xem dự án của tôi và nhắn tin gửi lời chúc mừng, cho tôi rất nhiều động lực. Đó là sau khi xem Tiệm Ăn Của Quỷ.

Đó là lúc hai người bắt đầu kết nối với nhau?

Tôi biết anh Thành khi ra mắt một bộ phim rồi kết bạn và nói chuyện với nhau. Gần tới ngày tôi ra mắt Tiệm Ăn Của Quỷ, tôi chủ động nhắn tin với anh Thành là anh ơi, tối nay bộ phim đã ra, anh coi cho em lời khuyên nha. Anh Thành xem xong cũng khuya, 1, 2 sáng, anh nhắn tin với tôi liền luôn và cho tôi lời khuyên, lời nhận xét. Anh đã mang đến rất nhiều động lực cho tôi.

Tôi luôn luôn mong muốn mọi người nhìn thấy tôi là một người như thế nào trong công việc. Còn đời sống ở ngoài, chắc chắn mọi người cũng thấy khi tiếp xúc với tôi. Nhưng đối với khía cạnh là một diễn viên, tôi mong muốn mọi người nhìn nhận vai diễn, dự án của tôi và thấy tôi như thế nào trong phim.

Vậy điểm Huy muốn học hỏi nhất từ cách làm nghề của anh Trấn Thành là gì?

Anh Thành hả? Trời ơi! Nếu mà hỏi về học gì của anh Thành thì rất nhiều thứ mà tôi phải học và mất thời gian rất dài để học đó. Nhưng cái nảy ra liền trong đầu tôi về anh Thành thì đó là sự chủ động. Anh Thành cũng luôn nhắc tôi về điều đó. Không chờ đợi cơ hội đến với mình. Không chờ nhận dự án mới học kỹ năng, hoặc khi làm việc mà người ta bắt mình như thế nào thì mình làm như thế đó.

Phải luôn chủ động trong suy nghĩ, trong lời nói, trong những bước tiếp theo để kiểm soát được mọi thứ trong công việc, thì mình rất tự tin. Khi có tâm thế chủ động, mình sẽ rất tự tin và không bị “một chỗ”. Điều đó cũng mở ra nhiều cơ hội cho mình. Tôi thấy anh Thành luôn luôn chủ động trong tất cả mọi việc và anh ấy làm được rất nhiều thứ nhờ tính chủ động đó.

Thực tế trước đây diễn xuất của Huy từng nhận về một số ý kiến trái chiều, nhất là về đài từ. Đến nay dù nhận được rất nhiều tình yêu thương nhưng mỗi lần trở lại vẫn có những tranh cãi nhất định. Huy nhìn nhận điều này thế nào?

Huy nghĩ có tranh cãi nghĩa là khán giả còn quan tâm. Sự tranh cãi tạo nên làn sóng trao đổi trên mạng xã hội. Và qua những lần tranh cãi đó, tôi lại thấy là mình có rất nhiều người yêu thương và bảo vệ - đó là một điểm tốt, điểm sáng khác.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những sự tranh cãi buộc tôi phải đọc và nhìn nhận lại. Tôi cũng nhận được rất nhiều góp ý, có những cái dù là nhỏ nhất thì tôi sẽ luôn nhìn thấy và lắng nghe nếu như thật sự mang tính xây dựng cho tôi.

Trên màn ảnh khán giả quen với một Gia Huy rất chung tình. Vậy ngoài đời khi yêu, Huy là người như thế nào?

Không lẽ giờ nói mình không chung tình (cười)!

Ngoài đời tôi cũng là người rất si tình, gọi là "simp lỏ" ha! Khi yêu, tôi rất thích dính lấy người yêu, gần như cắt bớt các mối quan hệ bên ngoài, ít đi chơi với bạn bè hơn để dành thời gian cho người mình yêu rất nhiều.

Qua một số biến cố và câu chuyện xảy ra gần đây, góc nhìn cuộc sống của Huy có sự thay đổi nào không?

Tôi thấy mình đã bước tới độ tuổi phải biết quan sát, bình tĩnh và có trách nhiệm hơn với mọi quyết định, lời nói, hành động. Đặc biệt là cũng đến độ tuổi phải có trách nhiệm với những người thân xung quanh. Vì Huy hiểu có thể mình sẽ không còn ở bên cạnh họ quá lâu nữa, cho nên phải dành thời gian và trách nhiệm với mọi người nhiều hơn.

Trước mắt, tôi thấy mình đang trong ngưỡng như vậy. Bớt đi những cái bay bổng hoặc những thú vui mà nên dành năng lượng, dành tình cảm cho công việc và người thân, người thương yêu của mình.

Câu hỏi này xin thay lời người hâm mộ: Hiện tại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Huy có ổn không?

Tôi cũng không biết nữa. Chắc chắn là nhờ công việc, tôi gặp được gỡ nhiều người thì cũng nguôi ngoai phần nào. Tôi được mọi người xung quanh quan tâm, chăm sóc, an ủi, bao bọc, tôi nhận được tình yêu thương đó và điều đó chữa lành tôi rất nhiều.

Tất nhiên là cũng sẽ cần thời gian để nỗi niềm này vơi dần. Nhưng mà trước mắt thì tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự bao bọc của mọi người xung quanh. Tôi nghĩ điều đó giúp mình vui khỏe hơn từng ngày.

Xin cám ơn Gia Huy vì những chia sẻ này!