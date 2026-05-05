Phát hiện vợ gửi ảnh con cho người lạ, chồng cay đắng nhận kết quả xét nghiệm ADN

Sự việc xảy ra với ông Zhong, một người đàn ông sống tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mới đây, trong một chương trình truyền hình, ông đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện đau lòng về việc phát hiện sự thật động trời thông qua chiếc điện thoại của vợ.

Ông Zhong cho biết, ông và vợ đã kết hôn được hơn 10 năm. Cơ duyên đưa họ đến với nhau là tại một đám cưới, nơi ông làm phù rể còn vợ ông làm phù dâu. Sau lần gặp gỡ đó, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp. Không lâu sau, vợ ông thông báo tin vui. "Vào tháng 5 năm 2014, cô ấy phát hiện mình có thai", ông Zhong chia sẻ. Đến tháng 7 cùng năm, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Người đàn ông kể lại sự việc. Nguồn clip: NĐT

Cuộc sống sau đám cưới của họ diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Lần lượt các con của họ chào đời: cậu con trai cả sinh năm 2015, cô con gái thứ hai sinh năm 2017 và cậu con trai út sinh năm 2022. Ông Zhong luôn tin tưởng và dành trọn tình yêu thương cho gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi ông tình cờ xem được lịch sử trò chuyện trên điện thoại của vợ và phát hiện cô thường xuyên liên lạc với một người đàn ông lạ mặt. Đặc biệt, vợ ông còn gửi rất nhiều ảnh của cậu con trai út cho người này.

Sự nghi ngờ càng dâng cao khi ông đọc được những tin nhắn trao đổi giữa vợ mình và người đàn ông kia về các chủ đề nhạy cảm như "quay lại với anh ta" và bàn luận về việc "trả tiền học phí".

Trước những bất thường này, ông Zhong đã quyết định đưa các con đi xét nghiệm ADN. Khi biết ý định của chồng, vợ ông tỏ ra vô cùng lo sợ và hối lỗi, thậm chí đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại liên tục nhằm ngăn cản ông.

Dù vậy, ông vẫn quyết tâm làm rõ sự thật. Kết quả giám định huyết thống đã giáng một đòn mạnh vào ông: ngoại trừ cô con gái thứ hai 9 tuổi là con ruột, cả con trai cả 11 tuổi và con trai út 4 tuổi đều không mang giọt máu của ông.

Sau khi sự việc vỡ lở, vợ ông Zhong đã rời khỏi nhà. Đứng trước cú sốc lớn, ông Zhong tuyên bố sẽ khởi kiện vợ ra tòa để đòi lại toàn bộ số tiền trợ cấp nuôi dưỡng mà ông đã bỏ ra trong suốt những năm qua cho hai đứa con không phải của mình.