Vợ đảm miền Tây đi chợ hết 90 nghìn/ngày cho gia đình 4 người ăn 2 bữa, mỗi tháng hết 2,7 triệu tiền ăn mà chẳng ai tin nổi

Trong bối cảnh giá cả ngày một leo thang, nhiều bà nội trợ than thở rằng chỉ riêng tiền đi chợ đã "ngốn" gần hết thu nhập. Thế nhưng cô vợ Bảo Vy miền Tây (kênh TikTok @cobanbaobi_travinh), khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ bí quyết cân đối chi tiêu: chỉ 2,7 triệu đồng mỗi tháng cho tiền ăn, nhưng cả gia đình 4 người vẫn được ăn uống đầy đủ, ngon lành mỗi ngày.

Gia đình 4 người, chi tiêu 11 triệu/tháng vẫn dư hơn 2 triệu gửi tiết kiệm

Để duy trì cuộc sống ổn định, vợ chồng chị thống nhất mỗi tháng dành riêng 11 triệu đồng cho chi tiêu gia đình. Trong đó, tiền ăn chỉ 2,7 triệu, phần còn lại là các khoản thiết yếu khác như học phí con cái, xăng xe, điện nước và một ít sinh hoạt phí phát sinh.

Mỗi tháng dành ra 2,7 triệu tiền ăn uống, tính ra mỗi ngày 90 nghìn, mỗi bữa 45 nghìn cho 4 người ăn

Nếu chia nhỏ, số tiền này tương đương 90.000 đồng/ngày, tức khoảng 45.000 đồng cho mỗi bữa ăn. Với nhiều người, đây là con số khá "khó tin". Nhưng với chị Vy, mọi chuyện hoàn toàn khả thi nhờ biết cách mua sắm, tính toán và tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có.

Bảo Vy chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Lúc đầu phân bổ tiền chợ như vậy cũng thấy khó khăn, nhưng giờ mình cũng quen rồi, biết căn đúng hạn mức chi tiêu nên không còn bị hụt tiền nữa, mà nhiều ngày còn không hết 90k".

Ví dụ như một lần đi chợ của Bảo Vy sẽ như thế này, vì 2 con thích ăn ếch và gà, nên cô mua vài chiếc đùi ếch hết 30k và cánh gà hết 28k, rau củ quả và một ít thịt xay để nấu canh hết 30k, canh sẽ nấu ăn cả ngày. Buổi sáng cả nhà sẽ ăn ếch chiên và buổi chiều sẽ là cánh gà rang mắm. Vậy là cả ngày hết chưa đến 90k tiền ăn.

Vợ đảm cũng thường xuyên đổi món cho cả nhà, có hôm mua cá hết 25k, về nấu món cá chiên mà cả nhà ăn 2 bữa mới hết. Bữa hôm ấy nhà Vy có thêm tép được mẹ gửi từ quê lên nên là có 2 món mặn để ăn, rồi nấu thêm bát canh rau củ 18k, cô mua thêm quả dưa hấu để gia đình tráng miệng sau bữa cơm.

Chỉ với vài chục nghìn đồng, mâm cơm vẫn có đủ món mặn, món canh và rau, đồ ăn cô cũng mua mới mỗi ngày chứ không đi chợ cả tuần để trữ đông ăn dần. Đặc biệt, gia đình thỉnh thoảng còn được bà ngoại/bà nội gửi tôm, một ít rau củ quả quê nhà, nên chi phí ăn uống hàng tháng cũng nhẹ gánh phần nào.

"Điều quan trọng nhất là chi tiêu trong giới hạn đặt ra. Hôm nào đi chợ tiết kiệm được thì mình để dành riêng, chứ không cố gắng tiêu hết. Thói quen nhỏ này giúp mình cũng tiết kiệm được ít nhiều để dùng mỗi khi cần".

Nhờ cách quản lý tài chính rõ ràng và khoa học, gia đình vừa không thiếu trước hụt sau, vừa tạo được thói quen sống tiết kiệm. Không chỉ giúp chồng con có những bữa cơm ngon, chị còn khiến nhiều người khâm phục bởi khả năng "tay hòm chìa khóa" khéo léo của mình.

Thực tế, không phải lúc nào hạnh phúc gia đình cũng gắn với mâm cơm thịnh soạn hay chi tiêu rộng rãi. Chỉ cần người vợ biết tính toán hợp lý, ưu tiên sự cân bằng và tiết kiệm, gia đình vẫn có thể quây quần bên những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.