Mới đây, trên mạng xã hội cặp vợ chồng TikToker nổi tiếng với hơn 2 triệu follow TikTok có tên Tú Huyền Nghệ An vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng sau khi đăng tải một video review chợ điện thoại ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Màn review chợ điện thoại với những phát ngôn gây tranh cãi của vợ chồng Tú Huyền.

“Đây là một cái chợ mà bất kỳ ai làm nghề buôn bán điện thoại sẽ không bao giờ dám bật mí cho mọi người”, chị Tú Huyền (Trương Thị Huyền) nói trong clip review. Cô cho hay khu chợ này bán rất nhiều loại điện thoại iPhone, phụ kiện điện thoại khác nhau với giá rất rẻ.

Một người cùng ê-kíp của cô trong clip này còn cầm một chiếc iPhone 13 promax và nói rằng ở đây đã được làm lại, có giá rất rẻ khi về Việt Nam bán được xem là hàng 99% (hay còn gọi là iPhone Like New được hiểu theo nghĩa gần gũi và đơn giản là những chiếc iPhone đã được sử dụng qua - PV). Theo lời Mai Tú một chiếc iPhone 7 ở đây chỉ có giá chỉ 300 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng).

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip review chợ điện thoại của vợ chồng Tú Huyền đã thu về lượng phẫn nộ, chỉ trích rất lớn. Đặc biệt là những người đang kinh doanh, buôn bán điện thoại trong nước.

Nhiều cửa hàng còn đăng thông báo không tiếp vợ chồng TikToker này khi đến mua hàng bởi cả hai “đang đưa những thông tin một chiều, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đặc biệt là những ai đang làm trong ngành điện thoại”.

Nhiều người lên tiếng tranh cãi về review chợ điện thoại với những phát ngôn gây sốc của cặp vợ chồng này.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ netizen, vợ chồng Tú Huyền đã đăng tải status xin lỗi trên trang Facebook có tích xanh. Cặp đôi thừa nhận thiếu hiểu biết, sẽ cẩn thận hơn trong những lần review tiếp theo.

Nguyên văn bài đăng như sau: “Lời đầu tiên vợ chồng em thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người và đặc biệt là anh em trong ngành điện thoại vì những lời lẽ chưa thực sự đúng và thiếu hiểu biết về ngành điện thoại. Bên em nhận ra có những câu từ cũng như lời nói chưa thật sự đúng và xác thực. Vợ chồng em thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người và mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Vợ chồng em sẽ nghiêm khắc và cẩn thận hơn trong những lời nói cũng như những câu từ trong thời gian sắp tới ạ".





Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (23/4) trang Facebook có tích xanh này của cặp đôi đã bị khóa chưa rõ lý do. Điều này khiến netizen vô cùng hoang mang. Riêng nền tảng mạng xã hội TikTok hơn 2 triệu người theo dõi và hơn 67 triệu lượt yêu thích thì vẫn đang hoạt động. Song, cặp đôi TikToker này đã tắt tính năng bình luận.

Facebook đã khóa.

Cặp đôi cũng đã khóa tính năng bình luận trên TikTok.

Trên thực tế, chợ điện thoại ở Trung Quốc đã tồn tại từ lâu. Song, không thể đánh giá về chất lượng sản phẩm tại đây hay kết luận 1 chiều rằng "nhiều cửa hàng ở Việt Nam nhập sản phẩm giá rẻ ở khu chợ này về bán với giá cao gấp 3-5 lần" như trong clip đã đăng tải.

"Việc đánh giá sai hoặc phiến diện sẽ khiến người xem mất niềm tin và có cái nhìn tiêu cực không đúng về nguồn hàng. Hơn nữa, đây chẳng phải là động thái ủng hộ với những món đồ gia công không rõ nguồn gốc hay sao?", người dùng MXH bức xúc.

Hiện tại, drama xoay quanh những đoạn clip review về điện thoại của vợ chồng Tú Huyền vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Gia đình Anh Mai Tú (sinh năm 1992, Nghệ An) và vợ Trương Thị Huyền (sinh năm 1994, Nghệ An) nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người vẫn thường gọi là gia đình Tú Huyền Vlog hoặc Tú Huyền Nghệ An. Cả hai sở hữu kênh TikTok hơn 2 triệu follower nhờ các nội dung xoanh quay cuộc sống gia đình cực vui nhộn, hài hước.

Việc phát triển nội dung trên kênh TikTok bổ trợ việc bán hàng, kinh doanh. Cả hai còn hoạt động như một KOL khi mở các phiên livestream bán hàng, nhận quảng cáo,... Với nguồn thu nhập không hề nhỏ, cặp đôi mua được nhà, xe,... sau hơn 5 năm kết hôn.