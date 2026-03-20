Vợ chồng 'số khổ' của phim giờ vàng

Bộ phim Không giới hạn đang thu hút sự chú ý của khán giả với nội dung về cuộc sống người lính trong thời bình. Trong đó, vai diễn Khánh Linh do Anh Đào thể hiện là nhân vật nhí nhố, đáng yêu và được khán giả yêu mến nhất phim.

Trên các trang mạng xã hội của VTV, các đoạn cut của cặp đôi Lợi (Tô Dũng) và Khánh Linh (Anh Đào) đều thu hút hàng triệu lượt xem với hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi. Linh là cô gái chân chất thật thà, tính cách hào sảng và giỏi dỗ ngọt người yêu. Nhân vật này được Anh Đào thể hiện xuất sắc. Nhiều khán giả không nhịn được cười trước màn tung hứng của Tô Dũng và Anh Đào.

Anh Tuấn nhiều lần ngồi đối diện Anh Đào trong cảnh cô tình cảm với Lợi.

Tuy nhiên, thực tế Anh Đào đã kết hôn, chồng cô là nam diễn viên Anh Tuấn cũng góp mặt trong Không giới hạn với vai diễn Tùng. Nhân vật của cả hai ít có sự tiếp xúc. Tuy nhiên, vẫn có những cảnh họ ngồi ăn chung cùng bạn bè. Lúc này. Nhân vật Linh luôn thể hiện sự quấn quýt, si mê với Lợi, trước sự chứng kiến của "ông chồng" ngoài đời khiến khán giả càng thấy thích thú.

Đây không phải lần đầu Anh Đào và Anh Tuấn đóng chung phim, nhưng đạo diễn luôn đặt họ vào hoàn cảnh "có duyên không phận", "người dưng lối ngược" trên phim.

Trước đó, hai nghệ sĩ đóng chung trong phim Cầu vồng phía chân trời , tuy nhiên Anh Tuấn vào vai người chồng cũ đã ngoại tình vô trách nhiệm, còn mưu mô xấu tính. Anh Đào thủ vai người mẹ đơn thân đang nỗ lực làm việc để nuôi con trai. Vì vậy, cả hai có nhiều cảnh tranh cãi nảy lửa, ghét nhau ra mặt trên phim.

Hai diễn viên chưa có dịp vào vai cặp tình nhân ngọt ngào trên phim.

Anh Đào và Anh Tuấn từng góp mặt trong dự án Gặp em ngày nắng , nữ diễn viên thủ vai nữ chính, trong khi Anh Tuấn chỉ là nhân vật khách mời, lại đứng ở phía đối lập với Anh Đào. Vì vậy, ba lần cùng đóng chung phim, cặp vợ chồng số khổ của màn ảnh Việt chưa từng có cảnh ngọt ngào và có được cái kết có hậu trên màn ảnh.

Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù có xuất phát điểm chậm hơn, muộn hơn các nữ diễn viên cùng trang lứa, Anh Đào trưởng thành nhanh qua từng vai diễn.

Cô thể hiện nhiều màu sắc trên màn ảnh, được khen nhờ diễn xuất tự nhiên trong các phim Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương, Lửa ấm, Đấu trí, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi, Hồng Hà nữ sĩ, Cầu vồng ở phía chân trời, Lằn ranh...

Anh Tuấn tốt nghiệp Đại học Sân khấu và điện ảnh Hà Nội khóa 32 và làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh Đào nói chồng hiền lành và chiều chuộng cô hết mực. Anh hơn cô 3 tuổi nên trưởng thành và hỗ trợ Anh Đào nhiều trong công việc. Anh thường nhường nhịn mỗi khi nữ diễn viên ngang bướng. Theo Anh Đào, những lúc cô áp lực và căng thẳng, thậm chí mất phương hướng luôn có chồng động viên.

Anh Tuấn và Anh Đào hạnh phúc ngoài đời.

Anh Tuấn cũng chia sẻ anh không khó chịu khi vợ được yêu mến hoặc ghen khi Anh Đào đóng cảnh tình cảm với người khác. Bên nhau từ khi chưa nổi tiếng, Anh Tuấn hiểu những nỗ lực mà Anh Đào bỏ ra cho mỗi vai diễn. Khi nữ diễn viên có phim mới, gia đình luôn ngồi cùng nhau để thưởng thức, bình luận về nhân vật của Anh Đào.