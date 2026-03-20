Nhan sắc khác lạ của “em gái quốc dân” Moon Geun Young sau khi mắc bệnh quái ác

Chiều 19/3, “em gái quốc dân” Moon Geun Young đã tham dự sự kiện họp báo ra mắt vở kịch mang tên Orphans diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, tác phẩm này cũng đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu kịch của nữ diễn viên sau 9 năm vắng bóng.

Trong lần lộ diện hiếm hoi sau thời gian dài chống chọi với hội chứng chèn ép khoang cấp tính, Moon Geun Young trông tăng cân đáng kể so với thời hoàng kim nhan sắc. Được biết, cô tăng cân do trải qua quá trình hồi phục và dùng thuốc điều trị căn bệnh quái ác. Chứng kiến diện mạo hiện tại của “em gái quốc dân”, người hâm mộ đã không khỏi xót xa, đồng thời cảm phục trước những nỗ lực của nữ diễn viên để có thể trở lại với sân khấu như ngày hôm nay.

Moon Geun Young vừa xuất hiện trong sự kiện tuyên truyền cho vở kịch đánh dấu màn trở lại sân khấu của nữ diễn viên sau gần 10 năm vắng bóng. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên tăng cân đáng kể so với thời hoàng kim của sự nghiệp (ảnh phải). Ảnh: Naver

Cũng trong sự kiện họp báo mới đây, Moon Geun Young khẳng định niềm đam mê với nghề của cô vẫn còn rất mãnh liệt: “Thông điệp từ kịch bản của vở kịch Orphans đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi quyết định tham gia mà không chút do dự. Tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn của mình, đêm nào cũng đọc kịch bản vô số lần. Cuối cùng, dòng suy nghĩ ‘mình nhất định phải làm được’ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Để chuẩn bị cho vai diễn lần này, tôi đã luyện tập các phân cảnh hành động rất kỹ lưỡng. Vì bình thường chưa từng chửi thề nên tôi đã phải nhờ bạn bè hỗ trợ để mình có thể nhập vai 1 cách tự nhiên nhất có thể”.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần.

Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram.

Tới tháng 10/2024, nữ diễn viên thông báo cô đã khỏi bệnh. Tuy nhiên đến nay, “em gái quốc dân” vẫn gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng do quá trình dùng thuốc để ngăn bệnh tình tái phát.