Vợ chồng siêu sao làm ngơ trước bí mật của Diddy, lời giải nằm ở bài hát ẩn ý về loạt cái chết bí ẩn?

Những ngày này, bê bối tình dục của Diddy đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng là sự kiện gây chấn động nhất trong năm 2024. Nhiều người bàng hoàng tự hỏi tại sao những vụ việc kinh hoàng này đến bây giờ mới bị đưa ra ánh sáng.

Thế nhưng có lẽ, từ 2 năm trước đã có người muốn phơi bày mọi chuyện. Cụ thể, người đó được cho là rapper J. Cole với những câu từ đầy ẩn ý trong bài hát She Knows. Lúc này, lời bài hát này đang được đem ra mổ xẻ trong bối cảnh J.Cole nhắc về những cố nghệ sĩ Michael Jackson, Aaliyah hay Left Eye (Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die - tạm dịch: Yên nghỉ nhé, Aaliyah. Yên nghỉ nhé, Left Eye. Và Michael Jackson à, tôi sẽ gặp lại anh ngay khi tôi rời khỏi thế giới). Điểm chung của họ là đều qua đời vào ngày 25 - được coi là ngày hiến tế.

Vợ chồng siêu sao Beyoncé được cho là biết về bí mật của Diddy nhưng giữ im lặng. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn chỉ là một thuyết âm mưu từ các cư dân mạng mà thôi.

Chưa hết, cụm từ "She knows" (tạm dịch: "Cô ấy biết tất cả") lặp đi lặp lại cũng khiến người nghe tò mò. Cụm từ này được cho là để ám chỉ vợ chồng siêu sao Beyoncé và JAY-Z. "She" được cho là để chỉ Shawn (tên thật của JAY-Z là Shawn Corey Carter) và "Knows" được cho là để chỉ Knowles (tên thật của Beyoncé là Beyoncé Beyoncé Giselle Knowles).

Thuyết âm mưu này suy đoán rằng vợ chồng Beyoncé thực tế đã biết về những bí mật của Diddy nhưng chọn cách làm ngơ vì mối quan hệ giữa đôi bên, khi mà chính Diddy là người đã "trải thảm đỏ" biến Beyoncé thành siêu sao hàng đầu thế giới.

Cho những ai chưa biết, Diddy tên thật là Sean Combs, là một ông trùm trong làng giải trí Hoa Kỳ, một biểu tượng của làng nhạc rap. Tuy nhiên hiện tại, Diddy đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như buôn bán tình dục bằng vũ lực, môi giới mại dâm và tham gia vào âm mưu gian lận. Diddy bị bắt ngày 16/9, từng xin bảo lãnh với số tiền 50 triệu USD nhưng không được chấp nhận. Diddy từng rất tự hào khi nói về đế chế kinh doanh của mình. Dẫu vậy, các công tố viên cho rằng thực chất, nó được điều hành giống như một “doanh nghiệp tội phạm”.