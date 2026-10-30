Gia đình Salim (Hoàng Kim Ngân), Hải Long và bé Pam từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng mạng nhờ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, đáng yêu. Không chỉ gây chú ý với những video vui nhộn của cô con gái nhỏ, tổ ấm này còn khiến nhiều người thích thú bởi những chuyến du lịch gia đình được ghi lại tự nhiên, không quá cầu kỳ.

Mới đây, Salim tiếp tục cập nhật album du lịch Tân Cương, Trung Quốc vào tháng 10/2026. Những hình ảnh mới cho thấy gia đình nhỏ đang tận hưởng hành trình khám phá vùng đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi mùa thu vàng rực và khung cảnh tuyết trắng có thể xuất hiện trong cùng một chuyến đi.

Bé Pam thích thú ngắm tuyết rơi cùng bố mẹ

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của gia đình Salim tại Tân Cương là chuyến tham quan khu vực Thiên Sơn Đại Hiệp Cốc (Tianshan Grand Canyon).

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả gia đình xuất hiện giữa khung cảnh núi rừng phủ tuyết, những hàng thông xanh thẫm và mặt hồ phẳng lặng. Không gian rộng lớn, những sườn núi trắng xóa cùng màn sương mờ tạo nên khung cảnh tựa như trong những bộ phim mùa đông.

Nguồn: Hoàng Kim Ngân

Để giữ ấm, Salim, Hải Long và bé Pam đều diện áo khoác phao dày, khăn len, mũ và các phụ kiện phù hợp với thời tiết lạnh. Đáng yêu nhất là hình ảnh bé Pam được bố mẹ bao bọc trong bộ trang phục mùa đông kín mít, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn. Cô bé hào hứng đứng giữa khung cảnh tuyết trắng, giơ hai tay tạo dáng trước ống kính.

Trong một bức ảnh khác, ba thành viên cùng xuất hiện giữa khung cảnh tuyết rơi. Hải Long nở nụ cười rạng rỡ bên vợ con, còn Salim không giấu được sự bất ngờ trước cảnh tượng thiên nhiên đặc biệt.

Nguồn: Hoàng Kim Ngân

Trên trang cá nhân, Salim hài hước kể rằng cô đã mong được nhìn thấy tuyết rơi trong những ngày cuối ở Tân Cương. Dù hành trình phải mất thêm khoảng một tiếng di chuyển và chỉ được chứng kiến những bông tuyết rơi trong thời gian ngắn, bà mẹ một con vẫn cảm thấy hài lòng vì cuối cùng đã có được trải nghiệm mong đợi.

Điều khiến những bức ảnh trở nên đáng yêu không chỉ là cảnh quan đẹp mà còn là cảm giác cả gia đình cùng khám phá một điều mới mẻ. Với bé Pam, được tận mắt nhìn thấy tuyết, vui chơi giữa không gian mùa đông và ghi lại những kỷ niệm bên bố mẹ chắc chắn là một trải nghiệm thú vị.

Nguồn: Hoàng Kim Ngân

Salim khoe nhan sắc giữa mùa thu vàng rực ở Tân Cương

Không chỉ có tuyết trắng, chuyến du lịch Tân Cương còn mang đến cho gia đình bé Pam những khoảnh khắc đẹp giữa mùa thu.

Trong album ảnh mới, Salim xuất hiện trên những con đường ngập nắng, hai bên là hàng cây chuyển sang sắc vàng rực rỡ ở Bố Nhĩ Tân. Khung cảnh có bầu trời xanh trong, những tán cây vàng óng và các công trình kiến trúc mang màu sắc địa phương, tạo nên bức tranh mùa thu đầy sức sống.

Nguồn: Hoàng Kim Ngân

Khác với hình ảnh diện áo phao kín mít giữa trời tuyết, Salim ở loạt ảnh này trông trẻ trung với áo khoác phao đen dáng rộng, kết hợp trang phục tối màu bên trong. Mái tóc nâu được buông tự nhiên, nổi bật dưới ánh nắng vàng.

Đáng chú ý, bà mẹ một con còn chia sẻ câu chuyện hài hước phía sau những bức ảnh chân dung. Theo Salim, ông xã Hải Long rất hào hứng chụp ảnh và liên tục khen vợ, thậm chí còn quả quyết rằng ảnh chụp đẹp đến mức không cần sử dụng ứng dụng chỉnh sửa: "Burqin ngày nắng vàng, chồng bấm cho tấm hình chân dung cứ vừa chụp vừa khen về lấy hình up mà không phải dùng app vì ảnh nó có nét vào mặt đâu, đỡ phải chỉnh ảnh đúng là vừa chụp khen cũng có lí do kaka".

Câu chuyện nhỏ khiến album du lịch thêm phần gần gũi, bởi bên cạnh những khung hình được chăm chút, người xem còn cảm nhận được sự vui vẻ và thoải mái của hai vợ chồng. Trong một vài bức ảnh, bé Pam cũng xuất hiện bên mẹ trên vỉa hè ngập nắng. Cô bé diện áo khoác tối màu, cùng mẹ dạo bước giữa những hàng cây vàng rực.

Nguồn: Hoàng Kim Ngân

Một điều thú vị của chuyến đi là sự thay đổi cảnh sắc chỉ trong vài ngày. Nếu ở khu vực núi cao, cả gia đình được trải nghiệm thời tiết lạnh và tuyết rơi, thì tại những con đường trong thành phố, họ lại tận hưởng không khí mùa thu với ánh nắng ấm áp.

Từ lâu, Tân Cương đã được nhiều du khách yêu thích bởi cảnh quan đa dạng, từ những dãy núi hùng vĩ, hồ nước, đồng cỏ đến những khu rừng thay lá theo mùa. Khoảng thời gian mùa thu cũng là dịp nhiều nơi tại đây khoác lên mình sắc vàng, cam và đỏ đặc trưng.

Với gia đình Salim, Hải Long và bé Pam, chuyến đi lần này không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ khoảnh khắc cô con gái nhỏ vui chơi giữa tuyết trắng đến những phút giây cả nhà dạo bước dưới hàng cây mùa thu, mỗi trải nghiệm đều góp thêm một câu chuyện thú vị vào hành trình trưởng thành của bé Pam.

Và có lẽ, điều dễ thương nhất trong những chuyến đi gia đình như thế chính là việc bố mẹ được cùng con khám phá thế giới, lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ mà sau này khi nhìn lại, cả nhà đều có thể mỉm cười.